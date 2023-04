Si chiude con un grande successo il progetto Red Bull Doodle Art

La volontà di dare a giovani artisti la possibilità di mettersi in mostra sfruttando solamente carta bianca e libera immaginazione, innanzitutto. Poi, la chance per il vincitore di poter collaborare con Burn Toast - uno dei più famosi illustratori al mondo - per esporre la propria opera ad Amsterdam in occasione della finale mondiale, in programma dal 25 al 28 maggio 2023. Non troverete al mondo alcun altro contest con queste caratteristiche, possiamo assicurarvelo.

