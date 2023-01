Disegnare doodle non passa mai di moda!

Quante volte in classe o durante un meeting hai iniziato a vagare con l'immaginazione disegnando su carta e penna alcuni scarabocchi? In inglese vengono chiamati "doodle" e rappresentano una forma d'arte senza tempo, che documenta il passato, il presente e anche il futuro. I nostri antenati scarabocchiavano sulle pareti delle grotte e noi lo facciamo ancora oggi, con molte più opportunità di far conoscere a tutti i nostri doodle.

Le menti creative di tutto il mondo sono invitate a disegnare i propri doodle e iscriversi all' ultima edizione di Red Bull Doodle Art , con la possibilità di partecipare alla finale mondiale ad Amsterdam.

Come si è evoluta questa espressione artistica? Quali sono le fasi?

Età del Pleistocene: i primi scarabocchi sulle pareti

500000 anni fa i nostri antenati non disponevano della carta. Potevano disegnare, tuttavia, sulle pareti delle caverne. In quel lontano periodo, sembrerebbe che il primo scarabocchio grezzo sia stato una linea a zig-zag.

I partecipanti durante un evento Red Bull Doodle Art © Red Bull Content Pool

1400–1500: l'uomo del rinascimento del doodle

Quando parliamo dell'uomo del rinascimento del doodle, ci riferiamo, senza ombra di dubbio, a Leonardo da Vinci. Tra i suoi disegni, spiccano le illustrazioni di automobili ed elicotteri.

1900: il doodle diventa surreale

Nel ventesimo secolo lo scarabocchio divenne sempre più riconosciuto per la sua abilità artistica e per la sua capacità di attingere al subconscio. In questa fase diversi artisti, dal surrealista Salvador Dalí all'espressionista Jackson Pollock, sperimentarono questa espressione artistica.

2012: i doodle iniziano ad essere conosciuti da tutti

Nel corso dell'evento inaugurale Red Bull Doodle Art, gli studenti universitari e i creativi di tutto il mondo hanno lasciato vagare la mente e disegnando doodle su semplici fogli di carta durante gli eventi Red Bull Doodle Art. Le opere migliori sono state esposte in una mostra, durante la quale sono stati scelti i vincitori. Il concetto di disegnare con penna su carta è stato un successo ed ha iniziato a coesistere insieme alla tecnologia.

Hai bisogno solo di carta, penna e immaginazione! © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

2014: i doodle nel mondo digitale

La seconda edizione del Red Bull Doodle Art ha visto 32.551 partecipanti in tutto il mondo esplorare la loro abilità artistica e, mentre la penna sulla carta rimaneva il concetto base dell'evento, l'innovazione tecnologica è entrata in gioco per la prima volta. Alla finale mondiale di Città del Capo, in Sudafrica, gli spettatori hanno potuto ammirare le creazioni prendere vita attraverso un'accattivante animazione.

2017: fare doodle ad un livello ancora più evoluto

La terza edizione del Red Bull Doodle Art ha dato ai vincitori di 27 paesi del mondo l'opportunità di allenarsi con la pittura in realtà virtuale utilizzando l'applicazione Tilt di Google per il 3D. Poi, alla finale mondiale nell'hub tecnologico di San Francisco, i talentuosi finalisti hanno presentato i loro scarabocchi in realtà virtuale, sbalordendo i giudici.

Red Bull Doodle Art la finale nel 2017 a San Francisco © Nicholas Bruno / Red Bull Content Pool

2023: una grande innovazione tecnologia nella catena dei doodle

Per il 2023, il Red Bull Doodle Art si inserisce nel mondo del Web3 e NFT. Quest'anno i vincitori nazionali di ogni paese riceveranno la loro opera d'arte come NFT.

Red Bull Doodle Art è la tua occasione per lasciare il segno nel mondo dei doodle. Iscriviti qui.