Il Red Bull Doro Hunt è stato un successo

Sono stati infatti oltre cento i fortunati partecipanti al Red Bull Doro Hunt, la gara a ostacoli con gli sci di fondo che ha messo di fronte a Dorothea Wierer appassionati, amici e atleti. Davanti a numerosi spettatori accorsi per acclamare la regina del biathlon, l’atleta trentina è stata messa alla prova in una sfida dal format particolare e innovativo. La gara, strutturata in 5 manche dalla durata di un giro ciascuna, era infatti aperta a dei particolari imprevisti “sbloccati” dai colpi sparati da Dorothea ai bersagli presenti lungo il tracciato. In base a dove la 32enne di Brunico andava a segno una nuova difficoltà compariva a sorpresa nel percorso, con gli atleti che se la sono dunque dovuta vedere con un allungamento del tracciato di 500 metri, con la presenza di alcune porte improvvisamente comparse in salita, una sezione del percorso con alcune sconnessioni, una salita da affrontare senza l’ausilio dei bastoncini e una discesa pullulante di gobbe. L’obiettivo? Superare tutte le manche e - soprattutto - tagliare il traguardo finale prima di Dorothea Wierer.