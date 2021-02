Il 2021 segna il ritorno di Red Bull nel DTM

(il DTM per l’appunto) al fianco di Mattias Ekström. Lo svedese, al termine di un’annata che lo vedrà chiudere al 2° posto in campionato, sull’onda dell’addio della poco più sopra citata Casa tedesca annuncia il proprio ritiro dalla serie. Con lui, da un campionato che all’epoca pareva decisamente in difficoltà, si congeda anche Red Bull.

Riavvolgiamo velocemente indietro il nastro della storia recente del Motorsport. Torniamo alla stagione 2018, quella durante la quale una certa Casa di Ingolstadt annuncia che, a fine anno, metterà fine al proprio programma nel DTM. Red Bull in quel momento è presente nel Deutsche Tourenwagen Masters (il DTM per l’appunto) al fianco di Mattias Ekström. Lo svedese, al termine di un’annata che lo vedrà chiudere al 2° posto in campionato, sull’onda dell’addio della poco più sopra citata Casa tedesca annuncia il proprio ritiro dalla serie. Con lui, da un campionato che all’epoca pareva decisamente in difficoltà, si congeda anche Red Bull.

nella storia del Cavallino Rampante: mai nessuna creazione di Maranello è riuscita a essere veloce, efficace e versatile al punto da centrare un numero così elevato di successi. In più, come se ciò non bastasse, il team AF Corse può vantare

Capace di conquistare, nelle 636 gare complessivamente disputate, 355 vittorie, 640 podi e 91 campionati, la 488 GT3 è la vettura GT più vincente nella storia del Cavallino Rampante: mai nessuna creazione di Maranello è riuscita a essere veloce, efficace e versatile al punto da centrare un numero così elevato di successi. In più, come se ciò non bastasse, il team AF Corse può vantare tre vittorie di classe nella grande classica delle gare di durata: la 24 Ore di Le Mans, punta di diamante di quel World Endurance Championship che la scuderia di Amato Ferrari ha conquistato per ben 6 volte tra LMGTE Pro e LMGTE Am.

“Questa nuova collaborazione è nata grazie a Gerhard Berger, l’idea è sua” – spiega Amato Ferrari – “In poco tempo siamo riusciti a trovare un accordo per lavorare insieme a Red Bull, e abbiamo accettato questa sfida con grande entusiasmo. Il nostro obiettivo è uno solo: vincere. Considerando quali marchi siano coinvolti in questo nuovo viaggio, abbiamo tutto ciò che serve per puntare da subito a grandi risultati”.

– "Ho guidato un'auto di questo tipo solamente una volta, nel 2015, quando sono stato nominato per l'Autosport BRDC Young Driver Award, e ricordo che sono vetture totalmente differenti dalle monoposto. C'è molto meno carico aerodinamico e le gomme si comportano in maniera totalmente differente, quindi è necessario adottare uno stile di guida completamente diverso. Credo che mi ci vorrà un po' per abituarmi, ma non vedo l'ora di iniziare questa nuova sfida".

– “Siamo davvero felici di essere riusciti a unire questi due brand in un unico progetto all’interno del DTM, un campionato che li vedrà unire le forze per cercare di conquistare il titolo a fine stagione”. “La collaborazione (senza precedenti) di tre piloti così talentuosi è particolarmente promettente” – prosegue l’austriaco, vecchia conoscenza di Ferrari in Formula 1 – “Alex Albon, Nick Cassidy e Liam Lawson rappresentano un mix perfetto di esperienza, velocità e talento che sono sicuro regalerà grandi emozioni durante la stagione”.

“Tanto Red Bull quanto Ferrari sono marchi che rappresentano storie di successo, nel Motorsport e non solo” – dice Gerhard Berger – “Siamo davvero felici di essere riusciti a unire questi due brand in un unico progetto all’interno del DTM, un campionato che li vedrà unire le forze per cercare di conquistare il titolo a fine stagione”. “La collaborazione (senza precedenti) di tre piloti così talentuosi è particolarmente promettente” – prosegue l’austriaco, vecchia conoscenza di Ferrari in Formula 1 – “Alex Albon, Nick Cassidy e Liam Lawson rappresentano un mix perfetto di esperienza, velocità e talento che sono sicuro regalerà grandi emozioni durante la stagione”.

