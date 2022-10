Scopri i climber che gareggiano nella Red Bull Dual Ascent

Non ci saranno altre occasioni per vivere questa avventura: si tratterà davvero di un'esperienza da poter vivere una sola volta nella vita. Preparato specificatamente per questo evento, il percorso della Red Bull Dual Ascent sarà infatti smantellato una volta conclusasi la competizione. Testato da Shauna Coxsey e dalla leggenda svizzera del climbing Pesche Wüthrich, il percorso metterà gli atleti di fronte a un'ascesa di 180 m che potrà essere affrontata percorrendo ben 6 vie.

Oltre a Coxsey e Wüthrich, solamente una manciata di atleti selezionati avrà la possibilità di misurarsi con questo percorso unico al mondo. Andiamo a conoscerli più da vicino!

Shauna Coxsey testa il percorso del Red Bull Dual Ascent © True Color Films/Red Bull Content Pool

Sasha DiGiulian (USA) e Angie Scarth-Johnson (AUS)

La climber nata a Washington, D.C. ha iniziato davvero in tenera età: ha affrontato la sua prima parete all'età di sei anni, per poi iniziare a gareggiare già l'anno successivo. Ora, Sasha DiGiulian è una delle climber più apprezzate del mondo, sia se la si veda all'opera in palestra sia se stia affrontando invece pareti iconiche come Rayu, El Gigante O Mora Mora. Ha alle spalle più di una dozzina di prime ascensioni, oltre 30 prime ascensioni femminili, ed è riuscita addirittura a effettuare un takeover sull'account Instagram della Casa Bianca. È un'attivista ambientale, un'avventuriera e una voce per le arrampicatrici di tutto il mondo. Determinata e capace, nulla può fermarla una volta messe le mani nel gesso e attaccata la parete.

Sembra uno scherzo, ma è stata proprio una caduta da un albero a spingere Angie Scarth-Johnson verso il mondo dell'arrampicata su roccia, un ambiente all'interno del quale suo padre credeva che sarebbe stato più semplice tenerla sotto controllo. L'australiana ha completato la sua prima 8b all'età di soli nove anni, e ora è riuscito a raggiungere... beh, praticamente qualsiasi luogo. Adora spendere sei mesi dell'anno arrampicando in giro per il mondo, e gli altri sei mesi in quello che è il "giardino" di casa sua: le Blue Mountains australiane.

Mélissa Le Nevé (FRA) e Katherine Choong (SUI)

Paracadutista, alpinista e, ovviamente, arrampicatrice di classe mondiale. La francese Mélissa Le Nevé è una vecchia conoscenza della World Cup, e regolarmente affronta percorsi 8C senza particolari patemi. Degna di nota è stata la sua prima salita femminile dell'Action Directe: quell'impresa ha rappresentato a lungo un benchmark nel mondo dell'arrampicata, essendo stata conclusa sulla prima scalata 9A del pianeta.

La svizzera Katherine Choong è per prima cosa una consulente legale e poi, almeno stando a quello che direbbe lei, un'arrampicatrice. A voler essere sinceri, tuttavia, è iniziata per prima la carriera da scalatrice: aveva infatti 9 anni quando tutto ha preso il via, e la sua attività sportiva non è stata affatto rallentata dalla laurea ottenuta in giurisprudenza. Avendo già affrontato con successo diverse scalate conosciute della sua montagnosa Svizzera, è certamente desiderosa di dare spettacolo in occasione del Red Bull Dual Ascent.

Petra Klingler (SUI) e Louna Ladevant (FRA)

Petra Klingler è un'atleta incredibilmente versatile © Erich Spiess/ASP/Red Bull Content Pool

Petra Klingler è la climber che ha avuto più successo nella storia della Svizzera, diventando anche campionessa del mondo nonché atleta olimpionica. Lo scorrere del tempo l'ha semplicemente resa più versatile, dato che l'ultimo successo lo ha ottenuto arrampicando sul ghiaccio. Anche lì la Svizzera se la cava... piuttosto bene, essendo riuscita a conquistare il campionato del mondo nel 2022.

Il compagno di arrampicata di Petra, Louna Ladevant, è ugualmente a proprio agio sul ghiaccio: lo dimostra la vittoria nel campionato di arrampicata sul ghiaccio, per l'appunto, ottenuta quest'anno. Il francese è uno dei famosi "Fratelli Ladevant", una coppia di coraggiosi atleti che sono ben noti nel mondo degli sport estremi per diversi exploit nel paracadutismo, nello sci e nell'alpinismo. Assieme a suo fratello Tristan, Louna è stato protagonista di una prima salita sul Monte Djigit, nel remoto Kyrgyzstan. Sia Petra che Louna sono pronti a dare il massimo sulla diga della Verzasca.

Barbara Zangerl (SUI) e Jacopo Larcher (ITA)

L'austriaca Barbara Zangerl è un'arrampicatrice dal vastissimo bagaglio di esperienza. Ha iniziato sui boulder, dopodiché è cresciuta ed è diventata la prima donna a chiudere una salita 8B a soli 19 anni di età. L'infortunio subito alla schiena più di 10 anni dopo l'ha costretta ad affrontare percorsi alpini, tradizionali o sportivi in varie parti del mondo, permettendole comunque di diventare la prima donna ad arrampicarsi sulla Trango Tower pakistana. Inoltre, appartiene a lei la prima scalata femminile della "Trilogia Alpina", formata da tre tra i più duri percorsi delle Alpi.

In squadra con Barbara c'è quello che è il suo partner anche nella vita di tutti giorni, l'italiano Jacopo Larcher. Campione di bouldering, l'atleta del Sud-Tirolo si è arrampicato assieme a Barbara in moltissimi luoghi del mondo. Larcher, di recente, è stato il primo a completare la salita della "Blood Diamond", un percorso 8C ad Arco, in Italia. Dato che sono una delle poche coppie che si allena costantemente insieme, i due sono sicuramente pronti per affrontare l'arrampicata della Red Bull Dual Ascent.

Alberto Ginés López ha vinto l'oro durante i Summer Games di Tokyo © Javi Pec/Red Bull Content Pool

Alberto Ginés López (ESP) e Luka Potočar (SLO)

In qualità di giovanissimo talento proveniente dalla Spagna, Alberto Ginés López sa di attirare molta attenzione: con soli 19 anni di età sarà infatti uno dei più giovani atleti a prendere parte alla Red Bull Dual Ascent. È finito sotto le luci della ribalta dopo avere conquistato l'oro nei Summer Games 2020 di Tokyo, dove ha letteralmente rubato la scena lasciando tutti a bocca aperta grazie a una performance pazzesca. Sebbene rispetto agli altri abbia una minore esperienza in termini di arrampicata alpina e su grandi pareti, il suo essere giovane, la sua energia e la sua ambizione potrebbero bastargli per scalare anche questa diga.

Lo spagnolo farà coppia con il quasi coetaneo Luka Potočar, che arriva direttamente dalla Slovenia e che è un altro dei giovani talenti da tenere sotto controllo. È stato vincitore assoluto della Lead World Cup 2022, ha una serie di medaglie IFSC (14) che portano il suo nome e ha già preso parte a oltre 80 eventi. L'essere così abituato al clima da gara tornerà sicuramente utile non appena lo stress della Red Bull Dual Ascent inizierà a farsi sentire in maniera più evidente.

Domen Škofic (SLO) e Jernej Kruder (SLO)

Domen Škofic è una forza della natura © Erich Spiess/ASP/Red Bull Content Pool

Domen Škofic è riuscito a completare la sua prima 9A quando aveva solamente 15 anni. Era chiaro a tutti, sin da quel momento, che fosse destinato a una carriera nel mondo dell'arrampicata. Il suo primo titolo nella Lead World Cup IFSC è arrivato appena un anno dopo, rendendo ancora più evidente che ci fosse un nuovo atleta con cui doversi confrontare sulle pareti di tutto il mondo. Negli ultimi anni si è concentrato maggiormente sull'arrampicata outdoor, ed è probabilmente uno dei pochi uomini che può vantare una vasta esperienza su un percorso a più vie realizzato dall'uomo. Ciò è stato reso possibile dalla sua partecipazione alla 360 Climb , dove si è unito a Janja Garnbret nell'arrampicarsi lungo una ciminiera dismessa in Slovenia in quello che, all'epoca, era il più lungo percorso artificiale del mondo.

Il suo connazionale Jernej Kruder arriva invece da un'intera vita di bouldering, quindi è probabile che sarà Domen a impostare il passo nel corso della lunga scalata della diga. Ma in quanto ex Campione del Mondo con alcune arrampicate epiche alle spalle - come la seconda di tutti i tempi dell'Es Pontas di Chris Sharma, una 9B - siamo sicuri che saprà essere anche lui della partita.

Stefano Ghisolfi (ITA) e Marcello Bombardi (ITA)

Se c'è qualcuno che attualmente è al massimo della propria forma, quel qualcuno è Stefano Ghisolfi, atleta italiano 29enne. Nel 2021 ha vinto la Lead Climbing World Cup, ma soprattutto si è fatto notare per avere completato tre percorsi 9B+ entrando così a fare parte di un esclusivo club che ha al suo interno Adam Ondra e Alex Megos. Ghisolfi è anche conosciuto per avere affrontato - e superato - al primo tentativo tanto una 8c quanto una 8b+. La sua enorme capacità di adattamento potrebbe tornargli davvero utile durante questa sfida unica nel suo genere, pronta ad andare in scena su di una parete che nessuno ha mai scalato prima d'ora!

Il suo partner, Marcello Bombardi, è uno dei rarissimi casi di scalatore europeo che non ha avuto le montagne nel suo "cortile" di casa. Mentre era alle prese con ingegneria, Bombardi si è reso conto di quanto l'arrampicata fosse una enorme passione, grande al punto da portarlo ad affrontare svariati percorsi 9a+ tra cui il Thor's Hammer e il Lapsus, che lui ha definito come la scalata più difficile che abbia mai fatto finora.

Shawn Raboutou (USA) Matty Hong (USA)

Shawn Raboutou potrebbe non essere l'atleta più conosciuto di questa lista, ma se foste esperti di arrampicata da diversi decenni potreste forse ricordarvi di sua madre, Robyn Erbesfield-Raboutou, che ha gareggiato in coppa del mondo a metà degli anni '90. Shawn ha fatto di recente voltare molte teste dopo essere riuscito a completare due V17s, le più difficili vie che si possano trovare nel bouldering, la sua specialità. Cosa vuol dire questo in vista del Red Bull Dual Ascent? Il fatto che abbia l'abilità e la forza per completare movimenti piuttosto difficili: l'unico dubbio resta la tenuta fisica, ma siamo convinti che Raboutou saprà stupirci.

Se non fosse uno dei 16 atleti partecipanti alla Red Bull Dual Ascent, Matty Hong sarebbe probabilmente stato a filmarla dato che l'americano originario di Boulder, in Colorado, ha una laurea in Produzione Cinematografica e ha già realizzato un fantastico film dedicato all'arrampicata, "Break on Through". In quanto climber ha già accostato una FA al suo nome, ha scoperto diverse nuove vie ed è anche stato in gara nel circuito di Coppa del Mondo.

Ci sono altri talenti in questo show

Questi atleti di livello altissimo saranno supportati da uno straordinario team di commentatori e figure di supporto. Cedar Wright, filmmaker e scalatore North Face presenterà l'evento, venendo affiancato a turno da talenti del calibro della britannica Shauna Coxsey, di Giuliano Cameroni, vero e proprio eroe locale, del norvegese Magnus Midtbø, dello statunitense Noah Kane e del britannico Wide Boyz.

Vuoi scoprire di più sul Red Bull Dual Ascent? Clicca qui per tutti i segreti .