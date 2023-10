Ecco chi sono i climber in gara alla Red Bull Dual Ascent 2023

La Red Bull Dual Ascent 2022 si è rivelata un evento memorabile: la prima gara al mondo di arrampicata a più tiri ha infatti visto riuniti team internazionali determinati a risalire i 220 m della diga della Val Verzasca e offrire agli amanti dello sport alcuni dei testa a testa più avvincenti di tutti i tempi.

Anche quest’anno presso la diga ticinese – location che risulterà probabilmente familiare a chi conosce il film «GoldenEye» – sono attesi 12 team misti che si misureranno su una via di sei tiri con un grado di difficoltà compreso tra 6c e 8b.

Petra Klingler in azione nella Red Bull Dual Ascent 2022 © Stefan Voitl / Red Bull Content Pool

Angie Scarth-Johnson (AUS) e Felipe Camargo (BRA)

Angie Scarth-Johnson è un’autentica enfant prodige: a nemmeno 18 anni aveva infatti già al suo attivo ben tre 9a. Ciò premesso, non stupisce che sin da bambina la sua passione fosse arrampicarsi sugli alberi. Nemmeno una caduta all’età di sette anni è riuscita a fermarla. «Non ho mai amato molto gli sport di squadra: mi piace avere il controllo di quel che faccio. Può forse suonare egoista, ma voglio avere il controllo per poter crescere e migliorare», spiega. Quella di quest’anno è per Scarth-Johnson la seconda esperienza alla Red Bull Dual Ascent. Nel 2022, insieme alla compagna di arrampicata Sasha DiGiulian (USA), si era piazzata al settimo posto.

Angie Scarth-Johnson © Stefan Voitl Felipe Camargo © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Questa volta scenderà in campo con il brasiliano Felipe Camargo, superstar dell’arrampicata alla sua prima Red Bull Dual Ascent. Il trentaduenne si è fatto un nome nel 2017, quando in patria ha vinto il reality sportivo «Ultimate Beastmaster». Nel 2019 è stato il terzo climber della storia a ripetere la via di El Bon Combat (9b), nella Cova de L’Ocell (Spagna). Scarth-Johnson e Camargo hanno tutte le carte in regola per partecipare con successo alla Red Bull Dual Ascent.

Petra Klingler (SUI) e Louna Ladevant (FRA)

Nel 2022, insieme al compagno di arrampicata Louna Ladevant, Petra Klingler ha conquistato un ottimo quarto posto. Klingler – che oltre a essere campionessa di boulder è appassionata di arrampicata su ghiaccio – è un’atleta fortissima e vanta una lunga serie di successi: campionessa mondiale di boulder, campionessa svizzera nelle discipline Speed, Lead e Boulder, atleta olimpionica a Tokyo e campionessa mondiale di arrampicata su ghiaccio.

Louna Ladevant & Petra Klingler © Will Saunders / Red Bull Content Pool

Anche Ladevant si sente a suo agio sul ghiaccio. Ad appena 22 anni il francese è già tre volte campione europeo di arrampicata su ghiaccio e campione mondiale nella disciplina Lead. Che anche sulla roccia sia nel suo elemento Ladevant lo ha dimostrato nel 2021 risalendo la via 9a di Sang Neuf, a Choranche (Francia). Come andrà quest’anno il duo Klingler-Ladevant?

Domen Škofic (SLO) e Vita Lukan (SLO)

Dopo una partenza decisamente buona, lo scorso anno Domen Škofic e Jernej Kruder hanno messo a segno un secondo posto di tutto rispetto. Quest’anno Škofic scende in campo al fianco di Vita Lukan, connazionale alla sua prima Red Bull Dual Ascent. La ventiduenne, che ha iniziato a gareggiare a soli otto anni e nel 2012 ha risalito il suo primo 8a, fa parte della squadra Seniores slovena di arrampicata da quando aveva 16 anni. Tra i suoi successi vanta i titoli di campionessa mondiale ed europea Juniores, l’argento alle olimpiadi giovanili di Buenos Aires e un quarto posto nel ranking complessivo IFSC 2021 per la disciplina Lead. Per il primo dei tre team sloveni che partecipano alla Red Bull Dual Ascent di quest’anno le premesse sono decisamente buone.

Domen Škofic © Matteo Mocellin / Red Bull Content Pool

Jernej Kruder (SLO) e Julija Kruder (SLO)

Quest’anno Jernej Kruder – che nel 2022 si era piazzato secondo – scende in campo con la sorella. Già una volta i due hanno trionfato a un evento Red Bull: era il 2021 quando sono saliti sul gradino più alto della gara di deep water soloing Red Bull Creepers. Ai fratelli Kruder altezza e cadute rovinose non fanno certo paura. Ma ciò non basta per vincere la Red Bull Dual Ascent. I due saranno in grado di bissare il successo del 2021 e salire sul gradino più alto del podio?

Jernej Kruder © Matteo Mocellin / Red Bull Content Pool

Luka Potočar (SLO) e Lucka Rakovec (SLO)

Un altro climber sloveno di grande talento è Potočar, che lo scorso anno ha portato a casa la vittoria insieme allo spagnolo Alberto Ginés López. All’epoca i due sono rimasti a lungo dietro Škofic e Kruder, fino a quando questo è caduto dando loro la possibilità di passare in testa. «Sono così felice di essere quassù», queste le parole di Ginés Lopez in quell’occasione. «Il caldo ha reso tutto più complicato – abbiamo dovuto lottare per ogni singolo tiro», ha spiegato il compagno di Potočar a fine gara.

Luka Potočar si accinge a fare un dyno – con conseguenze fatali. © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

Quest’anno Potočar scende in campo con la climber Lucka Rakovec. La presenza di Rakovec è l’ennesima prova del fatto che in questa gara la Slovenia occupa un posto di primissimo piano. A fronte del quinto posto conquistato nel 2021 nella disciplina Lead e del ventisettesimo nella disciplina Boulder, Rakovec figura tra le grandi promesse di questo sport. Con la sua nuova compagna di arrampicata Luka ce la farà anche quest’anno a conquistare il primo posto?

Alberto Ginés López (ESP) e Jenya Kazbekova (UKR)

Ginés López aveva appena 20 anni quando, nel 2022, è salito sul gradino più alto della Red Bull Dual Ascent. Nello stesso anno si è aggiudicato anche l’oro alle olimpiadi di Tokyo. Sarà anche meno esperto di altri in fatto di arrampicata a più tiri e big wall, ma i risultati che ha portato a casa lo scorso anno dimostrano che ha la stoffa per aggiudicarsi la vittoria.

Alberto Ginés López afferra l’appiglio successivo. © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool Jenya Kazbekova © Влад Жуков

Questa volta lo spagnolo scende in campo con l’ucraina Jenya Kazbekova. La ventisettenne è alla sua prima Red Bull Dual Ascent, ma l’arrampicata da competizione ce l’ha nel sangue: a 16 anni ha conquistato il titolo di campionessa ucraina e in occasione dei mondiali di arrampicata tenutisi quest’anno a Berna si è aggiudicata il ventesimo posto nella disciplina Boulder. «L’arrampicata mi ha insegnato a impormi non solo in gara, ma anche nella vita», spiega Kazbekova. Lei e Ginés López sapranno imporsi anche alla Red Bull Dual Ascent?

Andrea Kümin (SUI) e Sascha Lehmann (SUI)

Il team Kümin-Lehmann gioca decisamente in casa, con tutti i vantaggi che questo comporta. In occasione della Coppa del Mondo IFSC 2023 di Innsbruck il bernese Sascha Lehmann si è aggiudicato il primo posto, mentre ai mondiali di arrampicata ha portato a casa un dodicesimo posto nella sua disciplina numero uno: l’arrampicata in Lead. Di recente ha poi conquistato il titolo di campione svizzero di Lead. Lehmann scende in campo al fianco di Andrea Kümin, che dal 2011 fa parte del Swiss Climbing Team e rappresenta il suo Paese in gare di livello internazionale. Appena sedicenne, Kümin aveva già portato a casa ben sei titoli svizzeri. Per Kümin e Lehmann la Red Bull Dual Ascent è un’esperienza completamente nuova: il duo è infatti tra i pochi a scendere in campo per la prima volta.

Matty Hong (USA) e Nina Williams (USA)

Lo scorso anno Hong ha partecipato all’evento insieme a Shawn Raboutou, con il quale si è piazzato all’ottavo posto in fase di qualifica. Quest’anno spera di fare di meglio – e le premesse in tal senso ci sono. Di recente Hong ha risalito in deep water soloing una delle vie più difficili del mondo (Big Fish). A maggio ha inoltre ripetuto uno dei 9a+ più celebri del pianeta: il Biographie di Céüse (Francia). Se lo scorso anno era sceso in campo insieme a Shawn Raboutou, questa volta gareggia in coppia con la connazionale Nina Williams. Originaria di Boulder, in Colorado, Williams deve la sua fama alle temerarie ascensioni degli highball di Bishop (USA). Ma l’americana si sente perfettamente a suo agio anche sulle imponenti pareti della Yosemite Valley. Qui nel 2016 è riuscita nell’impresa di risalire la via a più tiri Final Frontier, sul Fifi Buttress. Dotato di nervi di acciaio ed esperienza nella gestione della fune, il duo ha tutte le carte in regola per conquistare il podio.

Matty Hong © Stefan Voitl / Red Bull Content Pool

Shawn Raboutou (USA) e Brooke Raboutou (USA)

I fratelli Raboutou hanno talento da vendere. Brooke è tra le climber di maggior successo a livello mondiale – e questo sia nell’arrampicata da competizione che in falesia. Ai mondiali di arrampicata 2023 ha conquistato il quarto posto nel formato combinato e pochi giorni fa ha arrampicato in Boulder un 8c+ che successivamente ha svalutato a 8c.

Shawn Raboutou © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool Brooke Raboutou © Erich Spiess/ASP/Red Bull Content Pool

Suo fratello Shawn ha invece voltato da tempo le spalle all’arrampicata da competizione per concentrarsi completamente sull’arrampicata su roccia. E in questa disciplina è senza dubbio tra i migliori al mondo. Nell’aprile del 2022 in Ticino è riuscito a liberare Alphane, il terzo boulder al mondo classificato come 9a. Al più tardi dallo scorso anno sappiamo però che, quando in ballo c’è l’arrampicata da competizione, c’è un evento a cui Shawn non sa proprio resistere: la Red Bull Dual Ascent. Quest’anno lo vedremo perciò partecipare per la seconda volta. Riusciranno i Raboutou a conquistare il podio? Per saperlo dobbiamo attendere il 4 novembre 2023.

Federica Mingolla (ITA) e Edu Marin (ESP)

Pur essendosi avvicinata all’arrampicata non prima dei 15 anni, Federica Mingolla è tra le protagoniste dell’arrampicata alpina italiana. Il suo debutto alla Red Bull Dual Ascent è per certi versi una sorpresa: come il collega Shawn Raboutou, infatti, Mingolla ha voltato le spalle all’arrampicata da competizione. «All’inizio gareggiavo. Poi però, una volta iniziato con l’arrampicata su roccia, gli appigli artificiali mi hanno stufata».

Edu Marin © Jeremy Papasso/Digital First Media/Boulder Daily Camera via Getty Images Federica Mingolla © Federica Mingolla

Un altro volto nuovo alla Red Bull Dual Ascent è quello dello spagnolo Edu Marin. Considerato uno dei climber più versatili al mondo, Marin è a suo agio sia sulle grandi pareti che ai mondiali. A Getu, in Cina, ha liberato Valhall (9a+), una delle vie a più tiri più difficili del mondo. Nel 2022, inoltre, ha completato la seconda ascensione in libera della leggendaria via big wall Eternal Flame (Pakistan). In fatto di arrampicata a più tiri il duo Mingolla-Marin ha un’esperienza che pochi possono vantare: ma basterà a compensare la lunga assenza dalle gare?

Marcello Bombardi (ITA) e Giorgia Tesio (ITA)

Nel 2022 Bombardi si è aggiudicato il terzo posto insieme al compagno Stefano Ghisolfi. Questa volta scende in campo portando con sé non solo l’esperienza dello scorso anno, ma anche una nuova compagna di cordata: Giorgia Tesio.

Marcello Bombardi © Stefan Voitl Giorgia Tesio © Marco Kost/Getty Images

Nel 2015 e 2016 la giovane climber si è aggiudicata il titolo di campionessa italiana di Boulder e nel 2023, in occasione della Coppa del Mondo IFSC di Praga, non è rientrata solo per un soffio tra i top ten di questa disciplina. Tesio è passata agli onori della cronaca per l’ascesa, all’età di 15 anni, della via Noi (8b+) nei pressi di Ardonno, in Italia, e per la ripetizione della leggendaria via Hyaena (8b/+), anch’essa in Italia, solo due anni più tardi. A Bombardi e Tesio i muscoli non mancano di certo. Ma riusciranno i due a mantenere il ritmo su più tiri?

Dylan Chuat (SUI) e Lucie Vaillant-Bultel (FRA)

Chuat e Vaillant – entrambi alla loro prima Red Bull Dual Ascent – sono il dodicesimo team dell’edizione 2023. Chuat è tra i climber elvetici in assoluto più forti. Lo svizzero romando ha al suo attivo vie anche di livello 9a+ e, con Foundation’s Edge, persino un boulder 8c nel Vallese. Al suo fianco c’è poi naturalmente anche una compagna di cordata assai forte. La francese Lucie Vaillant-Bultel ha cominciato ad arrampicarsi all’età di cinque anni per poi prendere parte alle prime gare ancora giovanissima. Entrambi ventiduenni, Bultel e Chuat sono tra i partecipanti in assoluto più giovani di questa edizione della Red Bull Dual Ascent. Vantaggio o svantaggio? Lo sapremo ai primi di novembre.

La qualifica si tiene mercoledì 1° novembre e giovedì 2 novembre, sabato 4 novembre è invece la volta della finale. Seguila dal vivo!