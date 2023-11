La rivincita dei fratelli Kruder su Ginés López vincitore dello scorso anno

Poco importa che siano campioni di arrampicata su ghiaccio, vincitori di un oro olimpico o professionisti del boulder – alla Red Bull Dual Ascent 2023 tutti devono fare i conti con il cosiddetto arm pump. E questo vale anche per i quattro team che hanno saputo imporsi nei turni di qualifica e ora tirano fuori le unghie nella piccola come nella grande finale. Petra Klingler e Louna Ladevant non sono gli unici a voler prendersi una rivincita per il quarto posto dello scorso anno: anche Jernej Kruder è determinato a non lasciarsi soffiare di nuovo la vittoria dal campione olimpionico spagnolo.

Alto rischio, ritmo sostenuto

Prima di scendere in campo per la piccola finale Petra Klingler e Louna Ladevant non fanno segreto della loro strategia: «Vogliamo rischiare tutto». E che queste non sono solo parole lo dimostreranno ai primi due tiri arrampicandosi a tempo di record. Gli avversari – Domen Škofic e Vita Lukan – non si lasciano però impressionare e procedono a un ritmo non molto diverso. Dopo 12 minuti entrambi i team hanno già completato due tiri.

Petra Klingler © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

Continueranno così fino al quarto. A questo punto iniziano però a manifestare i primi segni di stanchezza. Louna massaggia gli avambracci a Petra, Vita cerca di scrollarsi di dosso il pump muscolare, che ora inizia a farsi sentire.

Faticosa rimonta

Al quinto tiro la slovena mette di nuovo il turbo. Poco prima del deviatore è in netto vantaggio. Ma ecco che scivola e cade dal grande volume. Un attimo dopo è già alle prese con un 7c+.

Vita Lukan © Matteo Mocellin/Red Bull Content Pool

Al quinto tiro Domen Škofic intraprende una vera e propria rimonta arrivando all’ultima sosta appena un minuto dopo Louna Ladevant. Di qui alla fine riuscirà a trasformare questo ritardo in un vantaggio di ben 15 secondi.

Petra Klingler sfodera le sue qualità di atleta da competizione

Provata dallo sforzo extra resosi necessario al quinto tiro, Vita Lukan affronta per prima il sesto tiro. I gomiti sono sempre più in alto – un chiaro segnale che il pump muscolare è ai massimi livelli. Poco dopo non riesce più a tenersi alla parete e cade.

Red Bull Dual Ascent 2023 Verzasca, Svizzera © Matteo Mocellin / Red Bull Content Pool

Forte della sua lunga esperienza di gara, Petra Klingler approfitta prontamente della situazione e, una mossa dopo l’altra, avanza verso il traguardo. Dopo un bel shaker salta al passaggio chiave e, con le ultime forze, assorbe lo slancio. È fatta: per lei e Louna è bronzo!

Alta tensione dopo una caduta iniziale

Il pubblico ha a malapena il tempo di riprendersi da questo megaduello. Jernej e Julija Kruder e il duo Alberto Ginés López-Jenya Kazbekova sono già ai piedi della diga, pronti a dare tutto per conquistare la vittoria – che in questo momento si trova esattamente a 344 appigli di distanza.

Alberto e Jenya vs Jernej e Julija © Raphaël Surmont/Red Bull Content Pool

Entrambe le cordate affrontano i primi due tiri in modo rapido e dinamico. Dopo 10 minuti e 45 secondi Jenya Kazbekova è già al terzo tiro, il più lungo di tutti – e questo senza fare pause. Ma alla dinamo a destra arriva lo shock: non riesce a tenersi agli appigli e cade.

Rimonta, parte seconda

Quel che accade dopo è una dimostrazione di tenacia senza pari: senza concedersi pause, Jenya ripete il tiro e si arrampica fino al deviatore. Quando la segue, Alberto è solo 16 m indietro rispetto a Jernej Kruder. La sua rimonta prosegue al quarto tiro, con il risultato che prima del penultimo tiro i due team sono allo stesso punto.

Alberto Ginés López © Matteo Mocellin/Red Bull Content Pool

Jenya avanza per prima e affronta senza problemi il primo passaggio chiave. Quando arriva al quinto tiro, Julija è in netto ritardo. A un certo punto però Jenya scivola facendo un gran volo.

Ed è qui che scatta una spettacolare rimonta. Alberto raggiunge la piattaforma d’uscita una manciata di secondi prima di Jernej. Come già nella piccola finale, le sorti della gara sono nelle mani delle atlete.

Julia in corsa verso la vittoria

Entrambe arrivano alla dinamo finale, poco sotto l’uscita, senza cadere. Jenya fa un tentativo e riesce a tenere l’appiglio, Julija invece cade. Per lei sembra non esserci più speranza. Qualche secondo dopo, però, Jenya cade dalla parete, e questo pochi centimetri prima dell’ultimo appiglio. Ha esaurito le forze. Opta perciò per il punto di penalizzazione e raggiunge Alberto sulla piattaforma.

Jenya Kazbekova © Matteo Mocellin/Red Bull Content Pool Julija Kruder © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

Per Julija questa è l’occasione per tentare di nuovo di completare l’ultimo tiro in red point. Se ce la fa, lei e suo fratello si aggiudicano il primo posto, in caso contrario dovranno accontentarsi del secondo. Lo stress è immenso.

Red Bull Dual Ascent 2023 © Matteo Mocellin/Red Bull Content Pool

Prima di tentare per l’ultima volta il tiro da 8b, Julija si concede un quarto d’ora di tregua. Avanza con cautela fino a quando si trova sotto la dinamo, che poco dopo supera con grande abilità.

I fratelli Kruder sconfiggono Alberto Ginés López e Jenya Kazbekova in una finale epica che potrebbe fare di questa seconda edizione della Red Bull Dual Ascent un evento quasi cult.