11 ragioni per cui non potrai perderti il Red Bull Erzbergrodeo

1. Non esistono due edizioni simili

Il Red Bull Erzbergrodeo va in scena in una cava di ferro ancora in attività, e dunque è la stessa miniera di Erzberg a cambiare di volta in volta. L'organizzatore Karl Katoch disegna un percorso lungo tra i 30 km e i 40 km assecondandone le forme, ma le sue sezioni preferite sono sempre le stesse. Dopo la partenza i piloti si inerpicano a tutta velocità sulla cava, trovando le giuste linee su salite ripide come la Wasserleitung (il Tubo dell'Acqua) e la Zentrum am Berg (traducibile con il tolkeniano Cuore della Montagna), dopodiché si lanciano tra gli alberi nella Machine e nell'Elevator fino a raggiungere la sommità della cava a circa 1.466 m sul livello del mare. Sull'altro versante della montagna c'è Carl's Dinner, una sezione tecnica costellata da massi che costa molta fatica a chi la affronta e che è seguita dalla discesa e dalla fuga da Ludwig's Land prima e dalle altre salite di Dynamite e Lazy Noon poi. A quel punto i partecipanti non dovranno fare altro che arrivare di volata al traguardo.

2. C'è una possibilità su 1.500 di poter vincere

Il Red Bull Erzbergrodeo raduna attorno a sé 1.500 piloti, pronti a mettere in mostra le loro abilità sul Gigante di Ferro. La prima sfida è la Rocket Ride, uno sprint decisamente impegnativo attorno alla cava, mentre nel secondo giorno i partecipanti se la dovranno vedere con lo scoraggiante Prologo della Via del Ferro: due prove a tempo, che avranno il compito di ridurre lo schieramento ai 500 concorrenti più veloci che si guadagneranno così l'accesso alla Red Bull Hare Scramble. Nella giornata decisiva i piloti si schiereranno in gruppi da 50, ma solamente alcuni di loro saranno capaci di completare la gara: la maggior parte dei concorrenti, infatti, sarà destinata a trascorrere il pomeriggio esaurendo le proprie energie nel tentativo di scalare la montagna.

3. C'è una nuova generazione di piloti talentuosi

Riuscirà Mani a migliorarsi ancora? Manuel Lettenbichler detiene nella cava già un clamoroso record, essendo diventato nel 2014 - all'età di soli 16 anni - il più giovane di sempre a completare il Red Bull Erzbergrodeo. Lettenbichler giunge ai piedi della montagna fresco della vittoria centrata a Xross, in Serbia , e l'obiettivo quest'anno è quello di entrare nuovamente nella storia. Avendo infatti chiuso terzo nel 2018 e secondo nel 2019, qualora dovesse riuscire a centrare il bersaglio grosso nell'edizione 2022 del Red Bull Erzbergrodeo diventerebbe il primo figlio di un precedente vincitore della corsa a salire sul gradino più alto del podio. Non avrà però vita facile, dato che dovrà vedersela con rivali più che agguerriti: Billy Bolt , che si presenta alla gara nelle vesti di campione del mondo in carica nonché di vincitore del round di apertura - la Minus 400 -, sarà un avversario decisamente ostico da affrontare. I due amici hanno costantemente alzato l'asticella nel Campionato del Mondo di Hard Enduro, e questa edizione del Red Bull Erzbergrodeo si prepara a essere uno dei più grandi banchi di prova delle loro abilità e della loro rivalità.

4. C'è un ospite speciale

Sono tantissimi i piloti che, giunti dagli angoli più disparati del mondo, si sono messi alla prova sulle salite del Gigante di Ferro. Atleti della Dakar come Alfie Cox, il due volte vincitore Cyril Despres , Matthias Walkner , Laia Sanz e il nostro esperto cronista Darryl Curtis. Famosissimi piloti che si sono esibiti in stunt da record, come il quattro volte vincitore Chris Pfeiffer e le star della FMX Travis Pastrana , Ronnie Renner e Robbie Maddison . La leggenda della MotoGP Dani Pedrosa . Tutti loro hanno deciso di affrontare il Red Bull Erzbergrodeo almeno una volta, mettendosi alla prova e unendosi al divertimento.

Quest'anno toccherà all'olimpionico Marcel Hirscher mettersi alla prova. Dato che è uno degli sciatori più vincenti della storia e che è una sorta di eroe nazionale in Austria, il suo Paese natale, potremmo dire che è una persona che conosce almeno un paio di segreti sulle montagne. In più, essendo cresciuto (anche) andando in sella a motociclette di vario tipo, è anche un pilota piuttosto esperto. Hirscher ha partecipato al Red Bull Romaniacs nel 2021 , e ha infuocato il pubblico del GP d'Austria del Motomondiale in sella a una KTM. Nonostante ciò, non ci sono dubbi: questa sarà la sfida motoristica più grande che avrà mai affrontato.

5. Il meteo è davvero imprevedibile...

Non sono solamente i piloti a essere attratti dal Gigante di Ferro: anche condizioni meteo piuttosto particolari sembrano volersi spesso dare appuntamento attorno alla cava di Erzberg. Le precedenti edizioni si sono svolte con caldo soffocante, fitta nebbia, pioggia torrenziale, neve a anche grandine con chicchi grandi come palline da ping-pong. Questa incertezza rende letteralmente impossibile prevedere quali saranno i set-up delle moto e il tipo di abbigliamento di cui i piloti avranno bisogno, aggiungendo così un elemento ulteriormente selvaggio alla competizione.

6. Chiunque può vincere

Nel 2007, un pilota di trial polacco semi-sconosciuto si iscrisse alla gara in sella a una KTM che aveva preso in prestito. Sceso sul percorso come wildcard, Taddy Blazusiak conquistò una clamorosa vittoria rifilando oltre cinque minuti a tutto il resto dello schieramento. Dev'essere stato un risultato figlio della fortuna, vero? Assolutamente no. Taddy è infatti riuscito a vincere altre quattro edizioni, diventando così il primo pilota a centrare cinque successi e l'unico in grado di ottenere cinque vittorie consecutive. Quella prima vittoria cambiò letteralmente la vita di Taddy, che nel 2007 si lasciò infatti la miniera di Erzberg alle spalle con un contratto da pilota KTM tra le mani e iniziando così un percorso che lo portò a conquistare quattro ori negli X Games, sei Coppe del Mondo di Enduro Indoor e cinque Campionati EnduroCross.

7. Beh, non proprio chiunque...

Ok, lo ammettiamo: quando vi abbiamo detto che chiunque può vincere stavamo esagerando. La maggior parte dei 500 piloti che si schierano sulla linea di partenza nella giornata di domenica, infatti, non riesce a tagliare il traguardo. Anche coloro che fanno parte di una ristretta elite - inclusa la leggenda dell'Hard Enduro Graham Jarvis - ha faticato non poco per avere la meglio sulla montagna: nelle edizioni 2011 e 2012, infatti, è stato squalificato mentre era in testa per avere mancato un checkpoint. Nonostante queste delusioni, Jarvis si è ripresentato ai blocchi di partenza nel 2013 con il chiaro obiettivo di vincere: sconfiggendo terribili condizioni meteorologiche, è riuscito a farsi strada in mezzo al gruppo fino a conquistare il successo. Ora vanta ben cinque vittorie, inclusa quella ottenuta dominando nel corso della 25ª edizione disputatasi nel 2019.

8. In realtà, a volte accade che quattro persone vincano...

Ok, vi stiamo confondendo le idee. Lasciate però che vi si ricordi che questa gara è unica nel suo genere. Nel 2015, l'organizzatore del Red Bull Erzbergrodeo Katoch decise di introdurre una nuova sezione all'interno del percorso: fece così il suo debutto Ludwig's Land, una discesa nelle profondità della foresta prima di una ripida salita necessaria a uscirne. La scivolosità del terreno mise però fuori gioco moltissimi concorrenti, che non riuscirono a trovare il grip sufficiente per risalire la china. Alla fine, i quattro piloti che stavano guidando la corsa in quel momento - Jonny Walker , Alfredo Gomez, Jarvis e Andreas Lettenbichler - collaborarono per liberare le loro moto da quel groviglio fangoso. Per celebrare al meglio questa collaborazione, i quattro decisero di condividere gli onori della vittoria salendo assieme, esausti e trionfanti, sul gradino più alto del podio.

9. Fa sì che ci sia un incremento della popolazione...

La popolazione di Eisenerz, la tranquilla cittadina che ospita il Red Bull Erzbergrodeo, aumenta di dieci volte durante il fine settimana di gara dato che oltre 40.000 fan si riversano nella piccola città mineraria della Stiria. A questo numero dovrete poi aggiungere i piloti e le centinaia di persone che compongono i vari staff di supporto: solamente a quel punto riuscirete ad avere una chiara idea delle dimensioni dell'evento.

10. È magnetico...

La gara ha luogo a Erzberg, nei dintorni di Eisenerz. La traduzione del tutto è "Montagna di metallo" nella città del "Minerale ferroso", il che vuol dire che i piloti guidano attorno a quello che è letteralmente un enorme deposito di ferro, munito di un suo campo magnetico che è in grado di mettere in difficoltà sistemi di navigazione e di trasmissione. Ah, e non dimentichiamo che è anche un ottimo conduttore di fulmini. Come dite? Il premio per chi affronta un simile scenario? Una stretta di mano da parte di Karl e un trofeo... ovviamente di metallo ferroso.

11. È tutto trasmesso in diretta su Red Bull TV

Ora che sia di cosa si sta parlando, preparati a seguire la gara sabato 18 e domenica 19 giugno. Ricordati di fissare il promemoria! Dopo una pausa forzata durata due anni, la gara più dura e difficile del mondo dell'Hard Enduro è pronta a regalare momenti di azione intensa. Non è assolutamente il caso di perdersela.

