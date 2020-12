I GG&Beer sono i campioni del Red Bull Factions 2020

, squadra che aveva strappato il secondo slot delle finali ai NAT con una performance molto più discontinua, consapevoli che avrebbero dovuto fare i miracoli per uscirne in testa. Ma il miracolo alla fine è arrivato: contro ogni pronostico i GG non solo si sono presi la vittoria del torneo, ma lo hanno fatto con un 3-0 che non lascia dubbi proprio a nessuno.

Guarda gli highlights della finale: