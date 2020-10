Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione del Red Bull Factions

, l'unica competizione italiana di League of Legends che mette al centro della scena le fazioni del mondo di Runeterra. Rispetto alla scorsa edizione il format è cambiato molto ma la sostanza è la stessa: i giocatori dovranno pensare fuori dagli schemi imposti dalle partite tradizionali di LoL per dimostrare di essere i migliori anche quando le regole del gioco cambiano drasticamente.

Ormai ci siamo: anche quest'anno sta per partire il

Quando il mondo di League of Legends verrà diviso dalla guerra, voi da che parte starete?

Quando il mondo di League of Legends verrà diviso dalla guerra, voi da che parte starete?

Il trailer

Placeholder Video_DO NOT UNPUBLISH

Iscrizione ai qualifier

. Quest'anno non sono previste wildcard, quindi tutte le squadre dovranno guadagnarsi il proprio slot in quelle due date. Ogni qualifier garantirà l'accesso al torneo ai migliori 3 team tramite un bracket ad eliminazione diretta con partite BO1 e finale BO3. Come al solito queste partite non prevedono l'utilizzo del sistema fazioni.

Il calendario delle partite

. In questa fase della competizione ogni vittoria varrà 1 punto per la classifica finale e alla fine dei playday solo le due squadre con il punteggio più alto avranno accesso alle finali dal vivo. Questo il calendario delle partite:

Le 6 squadre che usciranno con successo dai 2 qualifier di ottobre avranno accesso al torneo vero e proprio, strutturato con il formato round robin e giocato su 5 settimane con partite BO1 . In questa fase della competizione ogni vittoria varrà 1 punto per la classifica finale e alla fine dei playday solo le due squadre con il punteggio più alto avranno accesso alle finali dal vivo. Questo il calendario delle partite:

Le 6 squadre che usciranno con successo dai 2 qualifier di ottobre avranno accesso al torneo vero e proprio, strutturato con il formato round robin e giocato su 5 settimane con partite BO1 . In questa fase della competizione ogni vittoria varrà 1 punto per la classifica finale e alla fine dei playday solo le due squadre con il punteggio più alto avranno accesso alle finali dal vivo. Questo il calendario delle partite:

Il nuovo format