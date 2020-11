I risultati del quinto playday del Red Bull Factions 2020

La prima partita tra Goskilla e Mkers non poteva influenzare la classifica finale, quindi i team si sono dati alla creatività già in fase di pick&ban delle fazioni, lasciando aperte le regioni che solitamente venivano bannate per prime: Ionia e Runeterra. I Mkers scelgono di schierare in campo Teemo e poi procedono a portarsi a casa la quinta vittoria consecutiva. Punteggio perfetto per loro, sono senza dubbio i favoriti del torneo.