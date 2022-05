Red Bull Formation 2022: l'evento freeride al femminile

Red Bull Formation Set against a backdrop of steep, unforgiving …

è l'evento di freeride per mountain bike tutto al femminile e, per la terza edizione che partirà a maggio (dall'8 al 15), la grande novità è l'elenco ampliato di atleti che vi partecipano. Dodici rider scenderanno dal deserto nel sud-ovest dello Utah, negli Stati Uniti, per una sessione di una settimana di freeride progressivo.