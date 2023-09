Red Bull Formula Nürburgring: le interviste dietro le quinte

Sebastian Vettel: Possiamo mantenere vivo il motorsport solo se lo adattiamo alle sfide del futuro. Race Without Trace è uno dei nostri progetti ambientali più importanti. Al Goodwood Festival of Speed 2023, mi sono messo al volante di due delle mie auto preferite: la FW14B di Nigel Mansell e la MP4/8A di Ayrton Senna, due vere icone. Queste vecchie auto non dovrebbero prendere polvere in garage. È stato quindi un grande piacere per me dimostrare che possiamo continuare a divertirci con le vecchie auto da corsa, ma in modo ecologicamente responsabile, facendole funzionare con carburante a zero emissioni. Sto partecipando alla Red Bull Formula Nürburgring con la mia RB7 con carburante sintetico. Funziona perfettamente e il suono è esattamente lo stesso, ma lo facciamo in modo più responsabile.