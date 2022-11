Scopri che gamer sei con Red Bull Gaming Mates

C’è stato un tempo, all’alba dell’era del gaming, in cui erano i giochi single player a farla da padrone. Un tempo in cui a ciascun giocatore bastava avere missioni da completare, oggetti speciali da trovare e mappe da esplorare per essere contento. Un tempo in cui si era soli, soli con il proprio fido pad stretto tra le mani, a sconfiggere nemici e salvare principesse: lo split screen era un sacrilegio, il multiplayer una chimera.