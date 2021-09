Red Bull Half Court 2021: la finale mondiale si giocherà a Roma

L’attesa sta per finire. Con 14 delle 16 finali nazionali completate, è partito ufficialmente il countdown per la finale mondiale del

La location della finale mondiale rappresenta la chiusura del cerchio di questa stagione, dopo il kick off della scorsa primavera con la trasformazione del campo di quasi 800 metri quadrati a Roma da parte dell'artista di strada PISKV – e la creazione di un murale spettacolare che ha catturato l'attenzione globale.

Sono partiti poi i tornei nazionali, a partire dalla Cina. A giugno, alcuni dei più attesi match hanno avuto luogo in Serbia, dove l'eroe nazionale Dušan Bulut - considerato il più grande giocatore 3vs3 di tutti i tempi - era presente per incoraggiare i giocatori.

