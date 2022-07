A Il Cairo la Finale Mondiale del Red Bull Half Court 2022

I migliori streetballer maschili e femminili sbarcheranno in Egitto per sfidarsi in occasione della seconda Finale Mondiale del Red Bull Half Court.

Anche in Egitto lo spirito alla base del Red Bull Half Court andrà a braccetto con l’aspetto puramente sportivo della competizione. Scopo del più grande torneo di basket 3 contro 3 del mondo, infatti, è quello di riqualificare campetti - e zone - in contesti urbanistici difficili, fornendo così agli appassionati punti di aggregazione e l’ispirazione per volare ancora più in alto. Con Mapei come partner, Red Bull ha rimesso a nuovo campi da basket in Turchia, in Svizzera e in Kenya, e progetta di ricostruirne ancora molti altri nel corso dei prossimi anni.