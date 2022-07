Scopri i nuovi playground del Red Bull Half Court 2022

L’estate è tornata. E, con lei, ha fatto ritorno anche il Red Bull Half Court , il torneo internazionale di basket 3 contro 3 che vede sfidarsi i migliori streetballers del mondo.

In questo assolato 2022 saranno 6 le tappe italiane, con 5 round di qualificazione seguiti dall’attesissima finale. Con la tappa di Roncade, in provincia di Treviso, già archiviata, i protagonisti del Red Bull Half Court sono ora attesi a Roma (22 luglio), ad Ancona (23 luglio) e a Rimini (24 luglio) prima di fare rotta verso Bologna per l’ultima tappa di qualificazione (in programma il 28 luglio) e per la finale italiana, che si terrà il 29 luglio nello spettacolare playground dei Giardini Fava.

A rubare la scena, nell’edizione 2022 che sta ormai per entrare definitivamente nel vivo, non saranno solamente i 16 team maschili e gli 8 team femminili che parteciperanno a ciascun round di qualificazione. Gli occhi degli appassionati e dei tifosi, infatti, saranno puntati anche su tre nuovissimi playground: realizzati a Roma, Ancona e a Rimini, sono pronti per accogliere i protagonisti del torneo in una cornice spettacolare e iconica.

Pensato per posizionarsi perfettamente a cavallo fra sport (il 3 contro 3 è diventato disciplina olimpica a partire da Tokyo 2022) e responsabilità sociale, Red Bull Half Court è il progetto che inserisce il basket all’interno di progetti di riqualificazione urbana finalizzati alla valorizzazione del territorio e al supporto delle community locali. I campetti, infatti, vengono rimessi a nuovo e poi lasciati a disposizione degli appassionati che vorranno utilizzarli.

A Roma, nella Città Eterna, sarà il playground di Villa Mercede ad ospitare la seconda tappa dell’edizione 2022 del torneo. Nel cuore di San Lorenzo, il quartiere anticonvenzionale di Roma dalla forte memoria storica ma dall’atmosfera giovanile e contemporanea, incastonato tra gli edifici circostanti emerge lo spazio verde di Villa Mercede, pronto ad accogliere il torneo di basket riconoscendone la tradizione e i valori. L’iniziativa si inserisce nella Repubblica di San Lorenzo, progetto che risponde al bando indetto dal Municipio II volto alla riqualificazione del quartiere per fare fronte al problema del decoro e sicurezza che inquina la zona. In modo coinvolgente e interattivo, lo sport incontra l’arte attraverso la creatività di Mister Thoms, l’artista romano che induce a riflettere sui temi d’attualità. A colpi di pennello e ironia ha messo in opera “La notte di San Lorenzo”, trasformando il campo in un quadro unico nel suo genere.

Ad Ancona, invece, i protagonisti del Red Bull Half Court si sfideranno sul completamente rinnovato playground di Camerano, giardino di casa del team anconetano “Silverback”. Capitanati da Leonardo Bartolucci, i componenti del team che si è laureato campione italiano nel 2021 e che ha potuto così partecipare alla finale mondiale di Roma potranno ora ospitare una tappa di qualificazione nel loro "Silverback Hangar", campetto nato proprio come premio per la vittoria dello scorso anno. “Non mi sembra ancora vero” – commenta Leonardo Bartolucci – “non nascondiamo che il nostro grande obiettivo era quello di vincere l’edizione italiana e di regalare alla comunità, con il supporto di Red Bull, un playground che potesse rendere Ancona un punto di riferimento italiano del Basket e del 3vs3. Non vediamo l’ora di mostrare questo campetto spettacolare”.

Il "Silverback Hangar" © Red Bull Team

Una grande novità di questa edizione 2022 del Red Bull Half Court sarà poi rappresentata dal playground di Rimini, il cui ingresso è un tassello dell’imponente progetto di riqualificazione urbana che sta cambiando il volto di uno dei lungomari più famosi d’Europa. Il nuovo “Rimini Beach Court”, sito all’altezza di piazzale Kennedy, va infatti ad arricchire l’offerta di aree dedicate allo sport, al wellness e al benessere che caratterizzano il nuovo Parco del Mare della città.

Il nuovo playground è frutto di una collaborazione tra pubblico e privato che ha visto lavorare insieme Red Bull, Comune di Rimini e la società MOAB che, in occasione di questo atteso evento inaugurale, presterà il proprio nome al “MOAB Court”. “Ormai da 6 anni affianchiamo Red Bull negli eventi di motorsport ponendoci come connettore tra il brand e le Istituzioni del territorio” - spiega Andrea Cicchetti, CEO di MOAB - “Con la nascita di questo nuovo playground abbiamo colto l’occasione per regalare a Rimini, ai giovani riminesi e agli appassionati di basket un “campetto” che potenzia il nostro percorso di affiancamento al basket della città e a Riviera Banca Basket Rimini”. La grafica è stata realizzata dai Truly Design, gli stessi 3 artisti già protagonisti della riqualificazione dei Giardini Fava di Bologna, sede della Finale Nazionale alla quale potranno accedere le due squadre (una maschile e una femminile) che vinceranno ciascun round di qualificazione. “Rimini entra a pieno titolo nel circuito del Torneo Internazionale Red Bull Half Court” - commenta l’assessore allo sport del Comune di Rimini, Moreno Maresi - “Una bella notizia per gli appassionati della disciplina, a testimonianza dell’impegno dell’Amministrazione a sostegno della pratica sportiva sul territorio. Ringraziamo Red Bull per aver scelto Rimini come sede e MOAB per questa collaborazione che permetterà di mettere a disposizione della città e di tutti gli appassionati della palla a spicchi un bellissimo playground, unico nel suo genere”.

Il "MOAB Court" © Red Bull Team

“Il nuovo playground sposa la filosofia del Parco del Mare, che pone la promozione dello sport, la salute, la vita attiva all’aria aperta tra i suoi obiettivi principali” - aggiunge l’assessora alla rigenerazione urbana, Roberta Frisoni - “Rappresenta anche il forte legame che la città ha da sempre con il basket, riportando in auge le appassionanti sfide sotto il sole che hanno segnato le estati di generazioni di riminesi. La grafica scelta per il playground evoca ed esalta il patrimonio storico e paesaggistico di Rimini: una nuova cartolina che guarda al futuro forte delle sue radici e passioni”.

A completare il parterre di novità previste per l’edizione 2022 del Red Bull Half Court provvederà infinga la partnership con FILA, il popolare brand di abbigliamento che sarà Official Apparel & Footwear Partner vestendo arbitri, staff e giocatori durante le tappe italiane. In occasione della finale di Bologna FILA creerà dei completi da gioco che riprenderanno i colori del playground dei Giardini Fava e lancerà una versione speciale della scarpa da basket Grant Hill 2 - anch’essa con i colori del campo da gioco bolognese - che sarà indossata assieme a una tuta personalizzata dalle due squadre italiane (maschile e femminile) che si qualificheranno alla finale mondiale prevista a Il Cairo. I playground sono pronti, gli atleti anche: non ci resta quindi che scoprire chi saranno i campioni italiani 2022 del Red Bull Half Court!