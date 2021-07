Red Bull Half Court colora anche Bologna

Mercoledì 14 e giovedì 15 luglio il playground dei giardini “ Graziella Fava ” ospiterà Red Bull Half Court , il nuovo progetto targato Red Bull a cavallo fra sport e responsabilità sociale.

Il campo da basket è stato recentemente riqualificato dal Comune di Bologna e da Red Bull , che hanno collaborato con i “ Regaz dei Fava ”, una comunità di circa 80 ragazzi di origini diverse, provenienti da quartieri differenti, che si sono uniti per rendere i giardini Fava un luogo di aggregazione che abbia come cuore pulsante proprio il playground.

Inaugurato oggi alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Bologna, Matteo Lepore , il campo è stato reso unico dal contributo artistico della Truly Design Crew , uno studio di comunicazione visiva non convenzionale, diretto da tre artisti urbani attivi nella scena dei graffiti dal 1996: Mauro149, Rems 182 e Ninja1 . Una crew che ha fatto della sperimentazione il suo punto di forza, fino a conquistare, nel 2018, il Cannes Golden Lion Award per l’opera “David Bowie is here” realizzata nella metro di New York per Spotify.

Red Bull Half Court fa tappa anche a Bologna © Nicola Venturi

“La riqualificazione del playground dei Giardini Fava rientra all'interno della valorizzazione dei campi sportivi a libera fruizione che stiamo portando avanti, come Amministrazione comunale, da un anno - dichiara Matteo Lepore, assessore allo Sport del Comune di Bologna - Ringrazio Red Bull per la realizzazione dell'immagine sul campo e per avere scelto Bologna per una delle tappe del tour 'Red Bull Half Court', in collaborazione con 'Not in My House'. Adesso la palla passa ai 'Regaz del Fava', buon basket a loro e a chi solcherà quel playground".

L’immagine realizzata sul playground celebra alcuni dei monumenti simbolo della città felsinea, a partire dalla fontana del Nettuno, soprannominata Il Gigante (al Zigànt in dialetto bolognese), opera del Giambologna e di Tommaso Laureti , che si trova nell’omonima piazza. Il protagonista è proprio il dio del mare che si erge con il suo tridente fra la Torre degli Asinelli e la Garisenda, pronto a schiacciare un pallone da basket.

Per preparare la tappa di Bologna è stata fondamentale la collaborazione di Not in My House , l’associazione di Nicola Venturi che organizza uno dei più importanti tornei di “Basket City”.

L’iniziativa di recupero del campo si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione dei giardini “Graziella Fava”, che punta a rendere l’area maggiormente attrattiva e accessibile agli amanti del basket e alla cittadinanza in generale, oltre che vivibile e sicura per coloro che la frequentano quotidianamente, convergendo da tutte le zone della città.

Sono 5 le tappe italiane di Red Bull Half Court , 4 di qualificazione più la finale: la partenza è stata a Roma il 26 giugno sul campo dello Scalo S. Lorenzo ; dopo la tappa bolognese si prosegue a Milano il 17 luglio, a Treviso presso H-Farm il 24 luglio; infine il 31 luglio a Roma, sempre sul campo di Scalo S. Lorenzo, ci sarà la finale.

Ad ogni tappa parteciperanno 16 team maschili e 8 femminili.

Le due squadre, una maschile e l’altra femminile, vincitrici della Finale Nazionale voleranno in Russia il prossimo 4 settembre per la Finale Mondiale . Qui affronteranno gli altri team finalisti provenienti da oltre 20 paesi per provare a laurearsi campioni di Red Bull Half Court 2021.