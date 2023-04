Il Red Bull Hammers with Homies 2023 è stato davvero spettacolare

È stato l’ Ursus Snowpark di Madonna di Campiglio a fare da scenario alla finale internazionale di Red Bull Hammers with Homies. Ai piedi del Grostè, la cima più imponente delle Dolomiti del Brenta, 16 team di snowboarder si sono dati battaglia in un evento unico nel suo genere. A risultare determinante per la vittoria, infatti, non è solamente l’esecuzione dei vari trick: per trionfare al Red Bull Hammers with Homies occorre distinguersi anche per creatività e gioco di squadra .