Hardline 2023 segna il ritorno di Ratboy, Josh Bryceland

, un appuntamento atteso dai più grandi interpreti della downhill mondiale ma anche da freerider. Il 15 e 16 luglio sulla pista di Dyfi Valley, a Machynlleth nel Regno Unito i salti più grossi saranno alternati alle sezioni più rough, in una pista che entra ed esce in continuazione dal bosco. È l’evento di tutti i rider più stilosi, veloci e creativi che possono sfidarsi sulla traccia più hard d’Europa disegnata da una delle leggende della downhill mondiale Dan Atherton. La nona edizione di un evento simbolo prende parte questa volta in piena estate, stagione inusuale per l’evento da sempre andato in scena in autunno. Le wild cards per la festa dei discesisti più pazzi sono già state mandate e tra i rider invitati ci sono non poche sorprese.

ha soli 18 anni e nel suo palmares ha già messo proprio la vittoria alla Hardline 2022. Il giovanissimo canadese che corre sul V10 del team Santa Cruz Syndicate è un predestinato, un mago delle due ruote che corrono contro la forza di gravità, che ha vinto contro mostri sacri di tutte le discipline. Goldstone si è reso famoso con alcuni video sulla push bike che lo ritraevano come un bambino felice di sperimentare, ma poi è arrivato il titolo mondiale nel 2021 e la generale di Coppa del Mondo, il fenomeno canadese lo scorso anno ha fatto segnare il tempo più basso di Hardline lasciando dietro i nomi più grossi dell'intero panorama, lui è sicuramente il futuro della discesa che quest'anno correrà con gli elite. Lo scorso anno una leggenda come Gee Atherton si era ripresentato al gate dopo il più brutto incidente di tutta la sua carriera, non correva la Hardline dal 2019. Un altro momento topico del 2022 è stato il salto lunghissimo di Bernard Kerr durante le prove, spettacolare e spaventoso al tempo stesso e il giorno dopo concluse la gara.