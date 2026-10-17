Ad Asa Vermette e Gracey Hemstreet il Red Bull Hardline British Columbia

Il Red Bull Hardline è approdato in Canada per la prima volta in assoluto il 16 ottobre 2026, quando 31 dei migliori rider di downhill al mondo si sono dati appuntamento a Cypress Mountain per sfidarsi su uno dei percorsi più impegnativi di questo sport.

Davanti a oltre 10.000 spettatori, gli atleti provenienti da nove paesi hanno affrontato salti imponenti, ostacoli rocciosi e tecnici, discese ripide. Nella categoria maschile, l’americano Asa Vermette ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva al Red Bull Hardline con un tempo di 3m 30,061s, diventando il primo rider in assoluto a vincere in tutte e tre le sedi: Galles, Tasmania e ora British Columbia.

Per quanto riguarda le donne, la nativa della Columbia Britannica Gracey Hemstreet ha scritto a sua volta una pagina di storia, diventando la prima donna in assoluto a vincere la Red Bull Hardline British Columbia con un tempo di 5m 32,027s, aggiungendo questo successo alle tre vittorie alla Hardline già conquistate in Tasmania.

Tre di fila – Asa Vermette festeggia la sua storica vittoria © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

01 Si scrive la storia al Red Bull Hardline British Columbia 2026

Dopo ore e ore di preparativi e sessioni di allenamento, i rider hanno affrontato la sfida definitiva quando il giorno della gara è arrivato in British Columbia con 24h di anticipo rispetto al previsto. A causa delle previsioni meteorologiche avverse, è stato deciso di anticipare l’evento di un giorno, a venerdì 16 ottobre invece che disputarlo sabato come originariamente previsto.

Condizioni fantastiche, un terreno spietato e nessun margine di errore: ogni sezione del percorso ha richiesto il massimo impegno dall’inizio alla fine, regalando la sua dose di emozioni, premiando le discese pulite e ricordando ai concorrenti quanto possa essere difficile il Red Bull Hardline.

Oltre 10.000 fan si sono radunati per assistere all’evento © Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool Quotation I fan sono stati pazzeschi per tutto il giorno, e nonostante il cambio di programma sono venuti tutti. Il Canada non delude mai Asa Vermette

02 Come Asa Vermette ha conquistato la Columbia Britannica

Partito sesto su 23 rider, Vermette ha fatto registrare una discesa fulminea di 3m 30,061s che nessuno è riuscito a battere. Il primo in testa, Lachlan Stevens-McNab, aveva dettato il ritmo con un tempo di 3m 32,681s, ma Vermette ha alzato l’asticella con una dimostrazione quasi impeccabile di velocità e precisione sull’impegnativo percorso di Cypress Mountain.

Asa Vermette sfreccia lungo il percorso del Cypress Mountain © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Il colpo di scena è arrivato proprio alla fine. Bernard Kerr era sulla buona strada per salire sul podio prima di cadere verso la fine della discesa, mentre l’eroe locale e campione del mondo Jackson Goldstone è stato l’ultimo a partire. Il più veloce nelle qualifiche, Goldstone stava volando nelle sezioni superiori ed era in vantaggio sui tempi parziali di Vermette prima di cadere in un tratto tecnico, sigillando così la storica vittoria dell’americano.

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«È un percorso lungo e fisicamente impegnativo, e sono stato felicissimo di fare una bella discesa dopo la caduta di ieri. Riuscirci mi ha fatto davvero piacere, quindi sono al settimo cielo» ha commentato Vermette.

Stevens-McNab è arrivato secondo, a soli 2,620 secondi da Vermette, mentre il suo connazionale neozelandese Oli Clark ha completato il podio con un tempo di 3m 32,801s, a soli 0,120 secondi di distanza.

Altre prestazioni degne di nota sono arrivate dai giovani talenti canadesi provenienti dalla regione "Sea to Sky": Tegan Cruz di Pemberton si è classificato quarto (3m 34,596s), Michael Delesalle di Vancouver al quinto posto (3m 36,422s) e Dane Jewett di Squamish al sesto (3m 37,987s).

A completare i momenti di festa, il rider sudafricano Theo Erlangsen si è aggiudicato il premio “Rider of the Week”.

Red Bull Hardline, British Columbia, Canada Risultati Red Bull Hardline British Columbia Go to Event 1 3 m 30,061 s 2 3m 32,681s 3 3m 32,801s 4 3m 34,596s 5 3m 36,422s Posizione Atleta Risultato 1 3 m 30,061 s 2 3m 32,681s 3 3m 32,801s 4 3m 34,596s 5 3m 36,422s

03 Gracey Hemstreet conquista un’altra vittoria all’Hardline in casa

La gara femminile ha regalato uno dei momenti salienti del weekend, con Gracey Hemstreet che ha conquistato la vittoria in casa, ottenendo un successo storico davanti alla famiglia, agli amici e ai fan canadesi nella sua provincia natale, la British Columbia.

Già considerata uno dei talenti più brillanti di questo sport, Hemstreet ha saputo cogliere l’occasione con una prestazione calma e sicura su una delle tappe più toste della mountain bike.

Gracey Hemstreet ha aggiunto un altro titolo Hardline alla sua collezione © Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool Quotation Questo è stato il percorso più tosto che abbia mai affrontato Gracey Hemstreet

Superando i punti più impegnativi e i tratti più tecnici del percorso con la velocità e la precisione che la contraddistinguono, Hemstreet si è aggiudicata il gradino più alto del podio, aggiungendo un altro risultato storico al suo curriculum in continua crescita.

“Questo è stato il percorso più tosto che abbia mai affrontato e mi sono trovata davvero fuori dalla mia zona di comfort, il che è una sensazione fantastica perché non mi capita mai” ha dichiarato Hemstreet dopo la gara.

Questa vittoria ha segnato la sua quarta vittoria complessiva alla Red Bull Hardline, di cui tre in Tasmania, rendendola la prima donna a vincere due diverse edizioni della Red Bull Hardline e consolidando ulteriormente il suo posto tra i rider più affermati di questo sport. Per una rider cresciuta nella Columbia Britannica e diventata una delle figure di spicco della mountain bike canadese, questo risultato ha davvero un significato speciale.

Acclamata dal pubblico locale, la vittoria di Hemstreet non è stata solo una pietra miliare personale, ma anche un momento perfetto per una settimana che ha messo in luce la continua crescita della mountain bike femminile su uno dei palcoscenici più importanti di questo sport.

04 Il percorso della Columbia Britannica che ha messo alla prova i migliori al mondo

Cypress Mountain ha offerto la sfida definitiva in discesa © Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool

Il nuovissimo percorso su Cypress Mountain è stato progettato da Gee Atherton e Dan Atherton , i creatori del Red Bull Hardline, e realizzato dal capo costruttore Justin Wyper e dalla sua squadra. I rider locali, tra cui Jackson Goldstone, hanno aiutato a esplorare il sito e una delle sue caratteristiche distintive era il “lily pad”, che conduce all’ultimo terzo del percorso e comporta un salto di 30 metri. Complessivamente, il percorso presentava un dislivello di 543 metri su circa due chilometri.

Asa Vermette affronta con grinta il difficile percorso di Cypress Mountain © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Oli Clark si fa strada tra gli ostacoli © Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool Finn Iles è la concentrazione fatta persona all'Hardline BC © Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool Jackson Goldstone ha dato il massimo sul percorso dell’Hardline BC © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Gracey Hemstreet si lancia da un ostacolo al Cypress Mountain © Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool Un’altra vittoria all’Hardline per Gracey Hemstreet © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Uno “shoey” per festeggiare il vincitore della gara maschile © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Jackson e Asa al traguardo dell'Hardline in British Columbia © Mason Mashon / Red Bull Content Pool La sensazione di quando vinci il Red Bull Hardline in British Columbia... © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Guarda la replica del Red Bull Hardline British Columbia

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Red Bull Hardline British Columbia 2026 live La gara di MTB più tosta del mondo spinge i corridori al limite assoluto su un terreno estremo e spietato.