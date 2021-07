La Red Bull Hardline 2021 è andata bene, ma non eravamo pronti per questo

La Red Bull Hardline è tornata con un percorso downhill ancora più spaventoso. Non c'era la folla a Machynlleth in Galles, ma ciò non ha impedito a 24 dei migliori mountain biker di downhill e freeride del mondo di dare spettacolo in una delle edizioni più belle e toste dell'iconica gara. Rivivi l'azione nei link sottostanti e scorri verso il basso per i momenti salienti della gara che si è svolta nei giorni scorsi.

01 Rivivi l'azione della Red Bull Hardline 2021

02 Bernard Kerr è su un altro pianeta

Nel corso degli anni, il rider britannico Bernard Kerr ha dimostrato di essere una specie di master della Red Bull Hardline. L'atleta della Pivot Factory Racing è sempre salito sul podio da quando ha fatto il suo debutto nella Dyfi Valley (dove si trova il percorso Hardline(] nel 2015, ed è l'unico ad aver vinto la gara due volte.

Bernard Kerr è un missile terra-aria © Dan Griffiths

Non è stata una sorpresa che fosse l'uomo da battere. L'ultimo pilota a scendere dalla montagna pronto per una gloriosa tripletta.

La run vincente di Bernard Kerr

Era al verde dalla prima frazione, aumentando il suo vantaggio ad ogni inter-tempo mentre si faceva strada lungo la pista. Nemmeno il piede sganciato dal pedale sull'enorme Road Gap è riuscito a fermarlo. Kerr ha concluso con più di un secondo di vantaggio sul secondo posto.

"L'esperienza è decisamente dalla mia parte", ha detto Kerr dopo la gara. "Conoscere i salti aiuta sicuramente a non avere troppo timore di affrontarli. Anche sui tratti tecnici aiuta sapere dove si stanno mettendo le ruote. Ho perso un piede sul Road Gap, ma sono riuscito a riprendere il controllo. Semplicemente super".

Course preview with Bernard Kerr

03 Laurie Greenland e Kade Edwards si fanno avanti

I due ex campioni del mondo Juniores dalla Gran Bretagna hanno entrambi avuto risultati contrastanti alla Red Bull Hardline negli anni passati. Non è stato così nel 2021: sono saliti tutti e due sul podio.

Kade Edwards ha finito sul podio © Saskia Dugon

Kade Edwards ha messo insieme una corsa super fluida, dimostrando di essere uno dei migliori biker del pianeta mentre guidava la sua Trek Session lungo il percorso, tagliando il traguardo in terza posizione.

Laurie Greenland è stato sulla hot seat © Dan Griffiths

Laurie Greenland è riuscito a fare di meglio, usando la sua esperienza da vincitore della Coppa del Mondo per sfruttare le sue doti e farsi strada attraverso le sezioni tecniche sulla sua Mondraker Summum RR, registrando un tempo che solo Bernard Kerr ha migliorato.

04 I debuttanti non hanno avuto paura

Il percorso della Red Bull Hardline è qualcosa che richiede anni di pratica, incidenti e prove serrate per essere padroneggiato al meglio. Alcuni dei debuttanti hanno dimostrato un bel coraggio.

Lewis Buchanan, Josh Lowe, Sam Gale e Jim Monro hanno messo a segno una corsa pazzesca per essere la prima volta, mentre il francese Matteo Iniguez ha segnato un tempo al traguardo che solo altri cinque corridori sono riusciti a battere.

05 Nonostante fosse asciutto, il maltempo ci ha messo lo zampino

La Red Bull Hardline ha sempre avuto qualche problema con il maltempo. Solitamente tenuto verso la fine di settembre, il percorso è spesso incrostato di fango e super scivoloso dopo le piogge stagionali del Galles, con venti di burrasca.

Il windsock allo Step Up © Dan Griffiths

Le cose stavano migliorando per l'edizione 2021, spostata in una data estiva in modo da non scontrarsi con la fine della stagione della Coppa del Mondo di mountain bike Mercedes-Benz UCI. Mentre la Gran Bretagna si crogiolava in un'ondata di caldo il percorso era asciutto e assomigliava alle condizioni della Red Bull Rampage. Ma durante le qualifiche, il tempo è cambiato. I forti venti hanno colpito la montagna per tutto il giorno, rendendo la guida pericolosa data la natura esposta di alcune sue sezioni.

Kade Edwards alza un po' di polvere © Dan Griffiths Il percorso extra-dry © Dan Griffiths

Sebbene le qualifiche siano state annullate, ciò ha significato per gli spettatori una lunga giornata di finali, con 24 piloti su 29 che si sono iscritti al percorso.

06 Lo Step Down più spaventoso mai creato

Il percorso della Red Bull Hardline 2021 ha apportato alcune modifiche notevoli alle edizioni precedenti: la Step Up è stata resa più morbida per aiutare i ciclisti ad avere più velocità, alcuni alberi sono stati abbattuti vicino a Waterfalls Edge, ma l'iconico Road Gap è stato reso più grande e più lungo.

Guarda il track walk di Matt Jones nel video qui sotto:

Track walk con Matt Jones

Lo Step Down, il Drop, il Cliff Edge. In qualunque modo tu voglia chiamarlo, Dan Atherton ha creato uno dei drop più strazianti mai visti su un percorso in discesa. I numeri sono sbalorditivi: 60 piedi di distanza, 40 piedi di dislivello in elevazione, un atterraggio quasi verticale e circa due secondi dopo una curva a destra spondata.

Kaos Seagrave alle prese con il nuovo Step Down © Saskia Dugon Brage Vestavik dopo una caduta © Saskia Dugon

07 Jono Jones ha effettuato il più grande salvataggio del fine settimana

Il debutto del gemello di Matt Jones nel 2019 è stato memorabile per una serie di cose andate storte. Spinto da altri rider che hanno fatto trick sullo Step Up, Jono ha tentato un backflip con conseguenze disastrose. A metà del flip, sospeso a testa in giù, ha deciso di mollare. Ancora agganciato alla sua bici per i piedi, il britannico ha trascorso quella che sembrava un'eternità agitandosi in aria prima di atterrare a terra, subendo un colpo alla testa che lo ha tenuto fuori per il resto del fine settimana.

Guarda il salvataggio di Jono Jones da 2:36

Daily show – day 2

Passando velocemente all'edizione 2021, era determinato a non ripetere lo stesso errore e mirava a passare indenne le qualifiche. Stava andando tutto bene, fino a quando in un gap di 17,3 metri con margine di errore quasi nullo, all'impatto è stato sbalzato via dalla sella, ma in qualche modo è riuscito a tenersi al manubrio e a superarlo.

08 Le gare di pit bike devono essere presenti in ogni evento di downhill

I mountain biker in discesa sono una razza diversa dai loro omologhi di fondo. Mentre la maggior parte dei ciclisti professionisti di mountain bike cross-country potrebbe trascorrere le serate recuperando e facendo rifornimento dopo un'intensa giornata di pratica, i corridori di downhill amano rilassarsi con le pit bike da corsa.

Guarda la carneficina svolgersi dal minuto 8:48:

Daily show – day 2

Sebbene alcune delle tattiche fossero discutibili, non c'è dubbio che questa corsa di pit bike dovrebbe diventare un appuntamento fisso negli eventi di DH.

La squadra rossa ha vinto i campionati mondiali di pit bike inaugurali © Saskia Dugon

09 Red Bull Hardline 2021 - I risultati

POSITION RIDER TIME 1, Bernard Kerr 2:33.533 2. Laurie Greenland 2:34.648 3, Kade Edwards 2:35.782 4. Brage Vestavik 2:36.465 5. Brendan Fairclough 2:37.086 6. Matteo Iniguez 2:37:496 7, Adam Brayton 2:38.083 8. Kaos Seagrave 2:39.078 9. Theo Erlangsen 2:41.658 10. Sam Gale 2:41.743