Tutto quello che c'è da sapere sulla durissima Red Bull Hardline 2023

La Red Bull Hardline è tornata per la sua nona edizione e ha rafforzato il suo status di una delle gare di mountain bike downhill più dure al mondo.

Il fondatore Dan Atherton ha passato un anno intero a migliorare il percorso, un brutale tracciato in parte DH e in parte freeride situato nel cuore della Dyfi Valley del Galles. Aggiungi l'imprevedibile clima gallese e alcuni tra i più forti mountain biker del mondo e avrai una gara di downhill come nessun'altra.

01 Come posso guardarla?

La faccia che farai guardando la Hardline © Saskia Dugon/Red Bull Content Pool

02 Dove siamo?

La Dyfi Valley si trova a Snowdonia, nel nord del Galles. Questa zona è molto apprezzata dagli appassionati di mountain bike, poiché si trova a pochi chilometri a nord di Machynlleth e vicino a Dolgellau, due villaggi con accesso a tutti i tipi di percorsi MTB e bike park.

Dan Atherton è di casa a Dyfi © @MountCreative

03 Com'è il percorso Hardline?

La pista Hardline - progettata e costruita da Dan Atherton e Ollie Davey - è una bestia. Serpeggia giù per la montagna nel cuore della foresta di Dyfi, e combina enormi salti freestyle con caratteristiche tipiche della DH estremamente tecniche. Per percorrerla i rider devono avere le capacità di gestire grandi salti e farsi strada attraverso sezioni tecniche estreme e (di solito) anche umide.

Red Bull Hardline illustrazione © Red Bull Hardline 2022

La Hardline offre un tracciato dalle caratteristiche uniche che lascia libera interpretazione ai rider e ai loro backgrounds. Grandi road gap da 16 metri, step down e rampe in cui lanciarsi in tail whip galattici come il famoso Step Up a cui si arriva con una velocità superiore ai 60 km/h. Nel 2022 Vinnie T si è lanciato in uno spettacolare Suicide no hander proprio sul Road Gap e quest’anno ci saranno molti rider estremamente creativi oltre che veloci.

Per il 2023, il tracciato Hardline rimane lo stesso dell'edizione dello scorso anno, durante la quale avevano fatto il proprio debutto a metà percorso due tratti di nuova costruzione in grado di rendere la pista ancora più impegnativa.

Dai un'occhiata al percorso Red Bull Hardline del 2022 con Jackson Goldstone:

3 min La preview della Red Bull Hardline 2022 Jackson Goldstone ci porta sul percorso più difficile della mountain bike.

04 Chi vincerà l'edizione 2023?

Trenta rider si allineeranno per affrontare il percorso Red Bull Hardline quest'anno. I precedenti vincitori Bernard Kerr, Gee Atherton e Craig Evans si stanno tutti schierando in Galles e, nonostante un incidente nel 2022, Kerr sarà difficile da battere: ha già una tripletta di vittorie alla Red Bull Hardline ed è finito fuori dal podio solo una volta.

Bernard Kerr è un veterano della Hardline © Sven Martin/Red Bull Content Pool Gee Atherton sarà in grado di conquistare la seconda Hardline? © Nathan Hughes/Red Bull Content Pool

I rider che uno ad uno si schiereranno al cancelletto di partenza della Hardline 2023 sono ben 30, e tra di loro figureranno alcuni dei nomi più importanti del panorama freeride. Kyle Strait all’età di 36 anni sarà alla sua prima apparizione all'Hardline, Brook MacDonald e Brendan Fairclough sono i top dogs più polivalenti. Ci sarà poi anche un altro freerider puro come Tommy G, così come saranno presenti anche Thomas Genon e una schiera di downhiller puri come Laurie Greenland, Ronan Dunne, George Brannigan e Gee Atherton. Nel mezzo fenomeni del riding progressive, come Kade Edwards e Kaos Seagrave.

Laurie Greenland , che ha costruito la sua pista da sogno nel vicino BikePark Wales, cercherà di fare meglio del suo secondo posto nel 2021. Johny Salido, più noto per le sue abilità nel freeride, e il già citato Kyle Strait (due volte vincitore della Red Bull Rampage) sono ulteriori interessanti aggiunte a un elenco di rider già fortissimi tra i quali spicca anche la presenza di Josh Bryceland. Se per caso ve lo steste chiedendo, sì: questa è la entry list di atleti più numerosa che si sia mai avuta in questa competizione.

Gee Atherton (🇬🇧)

George Brannigan (🇳🇿)

Adam Brayton (🇬🇧)

Edgar Briole (🇫🇷)

Josh Bryceland (🇬🇧)

Ronan Dunne (🇮🇪)

Kade Edwards (🇬🇧)

Theo Erlangsen (🇿🇦)

Craig Evans (🇬🇧)

Brendan Fairclough (🇬🇧)

Sam Gale (🇳🇿)

Thomas Genon (🇧🇪)

Laurie Greenland (🇬🇧)

Charlie Hatton (🇬🇧)

Sam Hockenhull (🇬🇧)

Matteo Iniguez (🇫🇷)

Bernard Kerr (🇬🇧)

Thibault Laly (🇫🇷)

Josh Lowe (🇬🇧)

Harry Molloy (🇬🇧)

Jim Monro (🇬🇧)

Flo Payet (🇫🇷)

Juan 'Johny' Salido (🇲🇽)

Camilo Sanchez (🇨🇴)

Kaos Seagrave (🇬🇧)

Joe Smith (🇬🇧)

Kyle Strait (🇺🇸)

Juanfer Velez (🇨🇴)

Taylor Vernon (🇬🇧)

Gaëtan Vige (🇫🇷)

05 Cos'è successo l'ultima volta?

4 min La winning run di Jackson Goldstone Jackson Goldstone conquista il percorso più difficile della mountain bike da downhill conquistando la vittoria al Red Bull Hardline 2022.

Nella passata edizione, quella del 2022, al via si è presentato uno dei rider di cui sentiremo spesso parlare nella downhill: Jackson Goldstone, che nonostante abbia soli 18 anni ha nel suo palmares già la vittoria alla Red Bull Hardline 2022. Il giovanissimo canadese che corre sul V10 del team Santa Cruz Syndicate è un predestinato, un mago delle due ruote che corrono contro la forza di gravità, in grado di vincere contro mostri sacri di tutte le discipline. Goldstone si è reso famoso con alcuni video sulla push bike che lo ritraevano come un bambino felice di sperimentare, ma poi è arrivato il titolo mondiale nel 2021 e la generale di Coppa del Mondo. Il fenomeno canadese lo scorso anno ha fatto segnare il tempo più basso di tutta la Red Bull Hardline, lasciando dietro i nomi più grossi dell'intero panorama: lui è sicuramente il futuro della discesa che quest'anno correrà con gli élite. Lo scorso anno - e dopo un'assenza dalla Red Bull Hardline che durava dal 2019 - anche una leggenda come Gee Atherton si era ripresentato al gate di partenza dopo il più brutto incidente della sua intera carriera. Un altro momento topico del 2022 è stato il salto lunghissimo messo a segno da Bernard Kerr durante le prove: spettacolare e spaventoso al tempo stesso, non gli ha assolutamente impedito di concludere senza problemi la gara il giorno successivo.

9 min Top 3 runs Goditi le prime 3 corse della gara di mountain bike più dura del mondo.

Joe Smith e Taylor Vernon hanno conquistato gli altri due posti sul podio, mentre le menzioni d'onore sono andate a Gee Atherton e Jess Blewitt, con la neozelandese che è diventata la prima atleta donna a salire sul percorso.

Assicurati di scaricare l' app gratuita Red Bull TV e guarda l'azione su tutti i tuoi dispositivi!