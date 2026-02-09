Asa Vermettefesteggia alla fine della sua run al Red Bull Hardline a Maydena Bike Park, in Australia, il 7 febbraio 2026.
© Brett Hemmings/Red Bull Content Pool
MTB

Vermette e Hemstreet vincono alla grande la Red Bull Hardline in Tasmania

Il maltempo ha guastato le finali, ma la Red Bull Hardline Tasmania ha comunque incoronato i suoi campioni 2026 grazie alle qualifiche più veloci di Asa Vermette e Gracey Hemstreet che hanno dominato.
Di Andrew Cotman
5 minuti di letturaPublished on

Tradizionalmente, è stata l'edizione gallese della Red Bull Hardline a essere messa alla prova da pioggia e vento. Tuttavia, dopo due anni di condizioni di gara perfette, la Red Bull Hardline Tasmania 2026 è stata colpita dal maltempo che ha costretto a cancellare le finali per la sicurezza dei riders partecipanti.
Questo ha fatto sì che i risultati delle qualifiche di sabato sul veloce e temibile percorso nella giungla del Maydena Bike Park decidessero i risultati dell'evento di apertura della serie di downhill mountain bike più difficile. Questo ha consegnato all'adolescente americano Asa Vermette una storica vittoria assoluta, mentre la campionessa in campo femminile del 2025 Gracey Hemstreet si è ripetuta tra le donne.
Ronan Dunne, Asa Vermette e Troy Brosnan sul podio maschile del Red Bull Hardline a Maydena Bike Park, Australia, l'8 febbraio 2026

Asa Vermette, Ronan Dunne e Troy Brosnan in cima al podio maschile

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Louise Ferguson e Gracey Hemstreet sul podio femminile del Red Bull Hardline al Maydena Bike Park, Australia.

Le eroine dell'Hardline Gracey Hemstreet e Louise Ferguson

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla gara di apertura della stagione:
01

Asa Vermette entra nella storia come il più giovane due volte campione della Red Bull Hardline

Asa Vermette si esibisce durante la gara del Red Bull Hardline al Maydena Bike Park, in Australia, il 7 febbraio 2026.

Asa Vermette è un talento precose, già da record alla Red Bull Hardline

© Graeme Murray / Red Bull Content Pool

Dopo la grande affermazione di qualificarsi come il più veloce alla Red Bull Hardline Tasmania 2025 a soli 18 anni, Asa Vermette quest'anno si è ripetuto, ma in modo ancora più impressionante.
Dopo aver affrontato il percorso modificato con facilità, Vermette ha guidato come se sapesse esattamente cosa c'era in gioco durante la gara di sabato. L'americano ha disputato una run quasi perfetta e si è piazzato in cima alla classifica dei tempi. Veloce, calmo e al limite in tutti i punti giusti di un percorso che poteva facilmente trarre in errore, Vermette ha fermato il cronometro in 3'15"805 per qualificarsi come testa di serie e, domenica, conquistare la vittoria. La sua è stata il tipo di manche che non attira l'attenzione, ma che ha confermato in modo silenzioso il dominio di questo talento al primo anno tra gli élite. Puoi guardare la sua run per intero qui sotto:
Per Vermette questa vittoria significa anche aver stabilito un nuovo record della Red Bull Hardline. Dopo la sua dominante vittoria al Red Bull Hardline Wales della scorsa estate, dove è diventato il più giovane vincitore di sempre dell'evento, il 19enne è ora anche il più giovane di sempre a vincere due eventi Hardline. Ha confermato ciò che tutti i presenti ai box già sapevano: questo ragazzo non è più il futuro, ma il presente della discesa mondiale.
Asa Vermette in azione durante le prove del Red Bull Hardline al Maydena Bike Park, in Australia, il 4 febbraio 2026.

Dopo aver vinto in Galles, Asa Vermette è re anche dell'Hardline Australia

© Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

Ronan Dunne si esibisce durante le prove del Red Bull Hardline al Maydena Bike Park, in Australia, il 5 febbraio 2026.

Ronan Dunne è caduto nel 2025, ma è risalito sul podio quest'anno

© Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

Dopo essere caduto pesantemente e aver subito gravi lesioni nella gara dell'anno scorso, l'irlandese Ronan Dunne, due volte vincitore della Red Bull Hardline, si è lasciato tutto alle spalle e si è avvicinato al tempo di Vermette, arrivando a poco più di due secondi di distanza e conquistando il secondo posto, mentre l'australiano Troy Brosnan ha meritato il terzo posto sullo sterrato di casa per il secondo anno consecutivo.
Il vincitore della Red Bull Hardline Tasmania 2025 , Jackson Goldstone, ha avuto un brutto incidente durante le ultime prove prima della selezione e non è stato all'altezza del suo solito ritmo fenomenale durante le qualifiche, finendo in nona posizione.
02

Gracey Hemstreet è ancora la regina della Red Bull Hardline

In campo femminile, Gracey Hemstreet ha dimostrato ancora una volta di essere la regina della Red Bull Hardline Tasmania per il terzo anno consecutivo. Attaccando dove le avversarie sembravano sulla difensiva, la canadese tre volte vincitrice della Coppa del Mondo UCI ha controllato il percorso da cima a fondo, superando salti enormi e facendo segnare il tempo di 4'0"834 che nessuna delle altre quattro concorrenti in gara è riuscita ad avvicinare.
La scozzese Louise Ferguson ha completato la sua storica corsa da cima a fondo alla Red Bull Hardline Wales della scorsa estate inseguendo la Hemstreet a 5" per conquistare un altro podio. In pista sono scese anche la debuttante Jess Blewitt e la scozzese Mikaela Parton, che per poco non sono riuscite a portare a termine il tracciato dopo che il vento si è alzato durante le prove finali.
Gracey Hemstreet in azione durante il Red Bull Hardline al Maydena Bike Park, in Australia, il 7 febbraio 2026.

Gracey Hemstreet ha assolutamente dominato il tracciato della Tasmania

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Jess Blewitt e Lou Ferguson immortalate durante le prove del Red Bull Hardline al Maydena Bike Park, in Australia, il 7 febbraio 2026.

Jess Blewitt e Louise Ferguson hanno ben figurato tutta la settimana

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

03

Risultati della Red Bull Hardline 2026

Posizione

Nome

Nazionalità

Time

Difference

1.

Asa Vermette

USA

3m 15.805s

2.

Ronan Dunne

IRL

3m 17.937s

+2.132s

3.

Troy Brosnan

AUS

3m 18.098s

+2.293s

4.

Bernard Kerr

GBR

3m 21.918s

+6.113s

5.

Aaron Gwin

USA

3m 22.330s

+6.525s

6.

Carter Sloan

AUS

3m 22.470s

+6.665s

7.

Connor Fearon

AUS

3m 23.211s

+7.406s

8.

Oli Clark

NZL

3m 23.537s

+7.732s

9.

Jackson Goldstone

CAN

3m 23.590s

+7.785s

10.

Luca Shaw

USA

3m 23.827s

+8.022s

11.

Ryan Gilchrist

AUS

3m 24.560s

+8.755s

12.

Darcy Coutts

AUS

3m 28.270s

+12.465s

13.

Will Hynes

AUS

3m 29.925s

+14.120s

14.

Dan Booker

AUS

3m 38.080s

+22.275s

15.

Sam Hill

AUS

3m 40.278s

+24.473s

16.

Sascha Kim

AUS

3m 40.321s

+24.516s

17.

Kaos Seagrave

GBR

3m 40.470s

+24.665s

18.

Edgar Briole

FRA

3m 41.356s

+25.551s

19.

Hudson Tarling

AUS

3m 44.542s

+28.737s

20.

Luke Meier-Smith

AUS

3m 44.588s

+28.783s

21.

Matteo Iniguez

FRA

3m 57.988s

+42.183s

22.

Gracey Hemstreet

CAN

4m 8.534s

+52.729s

23.

Louise-Anna Ferguson

GBR

4m 13.378s

+57.573s

24.

Roger Vieira

BRA

4m 24.334s

+1m 8.529s

25.

Théo Erlangsen

RSA

4m 37.721s

+1m 21.916s

26.

Brook Macdonald

NZL

DNF

27.

Mikayla Parton

GBR

DNS

28.

Jess Blewitt

NZL

DNS

Brook Macdonald si carica durante l'allenamento

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Asa Vermette festeggia la sua run al Red Bull Hardline Tasmania

Asa Vermette festeggia la sua run al Red Bull Hardline Tasmania

© Brett Hemmings / Red Bull Content Pool

Kaos Seagrave entra nel corso del Red Bull Hardline Tasmania 2026

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Ronan Dunne è una garazia del Red Bull Hardline Tasmania

Ronan Dunne è una garazia del Red Bull Hardline Tasmania

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Jess Blewitt e Lou Ferguson al Red Bull Hardline Tasmania

© Graeme Murray / Red Bull Content Pool

Al debutto al Red Bull Hardline Aaron Gwin si è piazzato al 5° posto.

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Gracey Hemstreet festeggia un altro 1° posto al Red Bull Hardline Tasmania

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Jackson Goldstone salta di traverso durante le prove di Hardline

© Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

Mikayla Parton, esordiente alla Hardline, è stata la rider della settimana

© Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

04

Chi si è aggiudicato i premi del Red Bull Hardline Tasmania?

Il Red Bull Hardline non premia solo chi sale sul podio. Anche lo stile e la velocità vengono premiati e quest'anno in Tasmania l'elegantissimo rider francese Edgar Briole si è aggiudicato il Mophie Fastest Charger dopo aver percorso l'enorme Creek Gap più velocemente di chiunque altro. Mikayla Parton si è guadagnata l'ambito titolo di "Rider della settimana", votato dai rider stessi, per il suo approccio impegnato al 100% alla sua prima apparizione alla Red Bull Hardline.
Mikayla Parton posa per una foto al Red Bull Hardline nel Maydena Bike Park, in Australia, l'8 febbraio 2026.

Mikayla Parton, esordiente alla Hardline, è stata la rider della settimana

© Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

05

Quali sono state le novità del percorso della Red Bull Hardline Tasmania 2026?

Jackson Goldstone si lancia in aria durante le prove del Red Bull Hardline 2026 al Maydena Bike Park, in Australia.

Jackson Goldstone va forte durante le prove

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Il percorso originale della Red Bull Hardline Tasmania ha richiesto oltre 7.500 ore di lavoro e con le nuove caratteristiche aggiunte per l'evento del 2026, il tracciato è stato più lungo, più veloce e più duro che mai. Nel 2025 il tracciato è stato modificato per includere, tra le altre cose, una sezione whoop in stile motocross. Le novità di quest'anno hanno incluso un grande salto proprio all'inizio del percorso, una sezione whoop ancora più dura per sfidare sia la velocità che la maneggevolezza, seguita da un tratto di strada con un taglio che ha ampliato ulteriormente il dislivello, per poi terminare nell'iconica area del traguardo. L'intero percorso in totale è risultato più lungo di 400 metri e con 25 metri di dislivello in più rispetto all'edizione passata.

MTB

Acquista la Collection