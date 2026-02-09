Vermette e Hemstreet vincono alla grande la Red Bull Hardline in Tasmania
Asa Vermette entra nella storia come il più giovane due volte campione della Red Bull Hardline
Gracey Hemstreet è ancora la regina della Red Bull Hardline
Risultati della Red Bull Hardline 2026
Posizione
Nome
Nazionalità
Time
Difference
1.
USA
3m 15.805s
2.
IRL
3m 17.937s
+2.132s
3.
Troy Brosnan
AUS
3m 18.098s
+2.293s
4.
Bernard Kerr
GBR
3m 21.918s
+6.113s
5.
USA
3m 22.330s
+6.525s
6.
Carter Sloan
AUS
3m 22.470s
+6.665s
7.
Connor Fearon
AUS
3m 23.211s
+7.406s
8.
Oli Clark
NZL
3m 23.537s
+7.732s
9.
CAN
3m 23.590s
+7.785s
10.
Luca Shaw
USA
3m 23.827s
+8.022s
11.
Ryan Gilchrist
AUS
3m 24.560s
+8.755s
12.
Darcy Coutts
AUS
3m 28.270s
+12.465s
13.
Will Hynes
AUS
3m 29.925s
+14.120s
14.
Dan Booker
AUS
3m 38.080s
+22.275s
15.
Sam Hill
AUS
3m 40.278s
+24.473s
16.
Sascha Kim
AUS
3m 40.321s
+24.516s
17.
Kaos Seagrave
GBR
3m 40.470s
+24.665s
18.
Edgar Briole
FRA
3m 41.356s
+25.551s
19.
Hudson Tarling
AUS
3m 44.542s
+28.737s
20.
Luke Meier-Smith
AUS
3m 44.588s
+28.783s
21.
Matteo Iniguez
FRA
3m 57.988s
+42.183s
22.
CAN
4m 8.534s
+52.729s
23.
Louise-Anna Ferguson
GBR
4m 13.378s
+57.573s
24.
Roger Vieira
BRA
4m 24.334s
+1m 8.529s
25.
Théo Erlangsen
RSA
4m 37.721s
+1m 21.916s
26.
NZL
DNF
27.
Mikayla Parton
GBR
DNS
28.
NZL
DNS
Chi si è aggiudicato i premi del Red Bull Hardline Tasmania?
Quali sono state le novità del percorso della Red Bull Hardline Tasmania 2026?
