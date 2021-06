4 appuntamenti all'insegna del kitesurf in compagnia di Airton Cozzolino

Ora che le giornate lo permettono, è impossibile resistere alla tentazione che aria e acqua offrono agli appassionati di kitesurf, soprattutto negli spot giusti: e allora via, sulla tavola, impugnando il kite, a caccia di emozioni e salti da urlo da soli o in compagnia degli amici di sempre. Per i veterani della disciplina, o per i semplici curiosi alla ricerca di sensazioni forti, ci sono varie date da segnare sul calendario:

26-27 giugno - Riccione @ Duotone Pro Center

3-4 luglio - Torbole sul Garda @ Duotone Pro Center

6-7 luglio - Salto di Fondi @ Duotone Pro Center

10-11 luglio - Marsala @ Duotone Pro Center

Red Bull Hero Hits Your Spot farà tappa in queste 4 location in giro per l'Italia e porterà con sé un ospite d'eccezione: Airton Cozzolino , numero 3 al mondo del GKA Kite World Tour. L'eroe del kitesurf sarà a disposizione dei partecipanti per sessioni di allenamento, oltre ai tecnici di Fitsurf , pronti a offrire utili consigli per prepararsi al meglio alla disciplina.

Airton Cozzolino © Ydwer van der Heide / Red Bull Content Pool

Abbiamo fatto ad Airton qualche domanda sugli eventi: vediamo cosa ci ha detto!

Ciao Airton! Come stai? E come ti stai preparando alla stagione estiva?

Ciao! Tutto alla grande, grazie. Per la stagione estiva mi sto allenando tantissimo sia fisicamente che in acqua, per essere preparato per qualsiasi evento.

Per questa stagione il tour mondiale non è stato confermato e quindi è importante dedicare tutto il tempo a disposizione ad allenamenti mirati per mantenere la forma fisica.

Cosa si prova a tornare ad allenarsi all'aperto e in compagnia?

Una sensazione indescrivibile, non vedevo l’ora...

Parlaci un po' di Hero Hits Your Spot! Che sensazioni hai?

Non vedo l’ora non fare un po’ di kite negli spot che abbiamo scelto per il tour. Ho gareggiato tanti anni fa in quegli spot quindi sarà stupendo ritornare dopo tanto tempo, e dopo questo lungo periodo sarà ancora più speciale… Vi aspetto!

A Milano come alle Hawaii: Airton Cozzolino sfida i Navigli

Ci speravi di poter fare un bel tour già da questa estate e di incontrare i tuoi fan?

A dire il vero pensavo di no, vista la situazione di incertezza che ci accompagnava... infatti quando me l’hanno detto ero contentissimo, e ho già organizzato tutto per passare delle belle giornate con i fan e fare quello che ci piace tutti insieme.

Manda un messaggio a chi parteciperà agli eventi!

Ragazzi non vedo l’ora che cominci l’evento! Sarà molto divertente, ve lo garantisco. A presto e non mancate!