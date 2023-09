I team di VALORANT si scontreranno in Giappone al Red Bull Home Ground

della scena per strappare una fetta del montepremi e poter vantare la gloria di essere arrivati in cima.

ritorna per la quarta edizione tra il 3 e il 5 novembre, questa volta nella città di Tokyo, in Giappone. Durante l'evento principale del weekend si scontreranno alcuni dei migliori giocatori di

7 consigli per migliorare la mira in VALORANT