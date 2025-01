Questo ostacolo non poteva che essere opera di Aditotoro e Paul Frege

Paul Frege: Io e Adi facciamo parte dell'ostacolo e ci sono tre fasi. Per prima cosa dovrai attraversare un tronco spesso o puoi prendere un ponte traballante, che così su due piedi potrebbe sembrare una scelta più sicura. In ogni caso, uno di noi ti sparerà delle palline con un cannone. Il ponte traballante sarà più vicino a noi, quindi avrai maggiori possibilità di essere colpito dalle palline; se invece sceglierai di vedertela con il tronco non avrai le stesse probabilità di essere colpito dalle palline, ma ci sarà più rischio di sbagliare.

Poi si arriverà alla seconda fase, in cui ti faremo una domanda di cultura generale: avrai solamente tre secondi per rispondere! Se la risposta sarà corretta potrai andare avanti, mentre in caso contrario... ci sarà una penalità che potrà essere - o non essere - di melma.

Nella terza fase, dovrai saltare un piccolo spazio per entrare in una delle tre porte. Due delle porte saranno chiuse, quindi rimbalzerai in una fossa di schiuma. Solo una delle porte si aprirà consentendoti di attraversarla direttamente, e la cosa ti farà risparmiare molto tempo. Chiaramente, non avrai la minima idea di quale sarà la porta in grado di aprirsi.

Aditotoro: L'ostacolo quindi è un misto di abilità, cultura e fortuna. Se qualcuno riuscirà a superare le tre fasi sarà pazzesco, e noi saremo lì a incitarlo e a sparargli coriandoli.

Paul Frege: Il tutto mentre saremo in live-streaming su Twitch!