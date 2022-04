Per creare lo scatto perfetto bisogna trovare la formula perfetta, e sono due gli ingredienti essenziali che devono unirsi per crearla: il fotografo e l' atleta .

Poche immagini esemplificano questa simbiosi creativa meglio dello splendido scatto subacqueo che potete ammirare qui sopra: ritrae il kayaker Rafa Ortiz , in un'immagine scattata dal fotografo Michael Clark , finalista al concorso Red Bull Illume 2019 . Dietro ai giochi di luce, la nitidezza e la concentrazione ci sono ore di preparazione, anni di esperienza e la volontà di lavorare insieme per creare qualcosa di straordinario.

Come atleta, Ortiz ha lavorato con molti fotografi nel corso degli anni, e trova affascinante la sintonia tra atleta e fotografo . “Lui si concentra sull'aspetto artistico di composizione e produzione dello scatto, come ottenere la giusta luce, la messa a fuoco, insomma tutto quel lato dell'equazione. Il mio lavoro è la prestazione e tutto ciò che la riguarda.

Ma questo non vuol dire che il ruolo di Ortiz sia ridotto al semplice pagaiare; c’è un lato creativo molto importante.

"Quando sono in kayak e sono con un fotografo, devo ricevere molti input perché vedo le cose da un'angolazione diversa ".

Clark concorda sul fatto che ottenere scatti come questi sia uno sforzo altamente collaborativo , anche perché sono importanti tanto per l'atleta quanto per il fotografo.

“Quando lavoro con i migliori atleti, spero e mi aspetto che arrivino alla sessione entusiasti e volenterosi, perché le immagini e i contenuti che creiamo assieme possono avere un enorme impatto positivo sulla loro carriera . Spero sempre che mi aiutino anche a creare le immagini, spiegandomi la loro tecnica o stile per essere sicuri di ottenere immagini che gli piacciono e di cui saranno orgogliosi".

Rafa Ortiz in caduta libera nelle Spirit Falls, ripreso da Michael Clark © Michael Clark/Red Bull Illume

1. La creazione della Performance Atletica

Quando Ortiz parla di performance , si intuisce che intende anche la definizione teatrale della parola. Il suo ruolo, secondo lui, è quello di rappresentare il suo sport .

"In questi scatti, sento la responsabilità di assicurarmi che siano coinvolgenti e autentici: non voglio che quando la gente pensi alla mia disciplina si immagini un tizio che semplicemente pagaia da solo in mezzo a un lago.".

Quindi il suo lato dell'equazione coinvolge elementi come la scelta della location. Dopotutto, conosce bene meglio gli spot che soddisferanno le ambizioni del fotografo e gli consentiranno come atleta di esibirsi nelle migliori prestazioni.

E non nasconde nemmeno che gli piace che l'intera squadra partecipi alla sfida .

“So che probabilmente non importa molto per la foto, ma mi piace sempre quando la situazione è un po' complicata anche per i fotografi e la troupe di produzione: è difficile parlare di lavoro di squadra se noi ci buttiamo da una cascata pazzesca e loro hanno dovuto giusto percorrere i due minuti a piedi dal parcheggio.

Ma per ottenere la migliore rappresentazione visiva di una disciplina, a volte è necessario un po’ di artificio. Non stiamo parlando di Photoshop o di oggetti di scena, ma più di come affrontare determinate location e scatti: è più corretto dire che Ortiz adatta la sua "performance" per ottenere lo scatto , ed è qualcosa che ha imparato dai consigli che un fotografo gli ha dato all'inizio della sua carriera.

"Mi ha detto 'Se sto fotografando sulla destra del fiume, e tu sai quale istante sto cercando di catturare, invece di tenere la pagaia sinistra in acqua terrai la destra. Così potrò vedere la tua faccia e scatterò una foto migliore.'", ci spiega.

“In bici è lo stesso, anche con lo skateboard e il climbing: a volte la presa migliore dal punto di vista tecnico non è buona dal punto di vista del fotografo".

Rafa Ortiz in azione sul suo kayak © Marcos Ferro/Red Bull Content Pool

2. Rispettare le competenze, delimitare i confini

Sebbene sia Ortiz che Clark diano il meglio con questo stile di lavoro, entrambi sanno che ci sono anche dei limiti tra i ruoli che devono essere rispettati , sia in termini di ciò che il fotografo sta cercando di ottenere, sia in ciò che l'atleta può fare in sicurezza.

"Deve esserci una conversazione costante su come stanno andando gli scatti e su come possono essere migliorati, ma sempre tenendo a mente la sicurezza dell'atleta e della crew", spiega Clark , finalista del Red Bull Illume .

Ortiz è pienamente d'accordo - "È la sua macchina fotografica, e alla fine è lui che decide quando scattare " – ma ammette di non essere sempre stato rispettoso di questa demarcazione.

“Uno dei primi servizi che ho fatto con Red Bull è stato circa 12 o 13 anni fa, e ancora oggi mi sento male perché penso che il regista probabilmente mi odia ancora! Ero super fastidioso! Avevo la mia idea di cosa volevo fare , e questo regista era costretto a trattare con un ragazzo che diceva "No! Questo deve essere girato in questo modo!’ – Ho praticamente diretto io”, ride.

“Ho imparato molto da allora, per esempio dove si ferma il mio ruolo . Dare delle idee, promuovere la creazione di contenuti: sono tutte cose buone, ma alla fine la decisione finale rimane dei fotografi ”.

Michael Clark collabora con la Red Bull Air Force © Michael Clark/Red Bull Content Pool

3. Consigli per atleti e fotografi

Sulla base della loro esperienza, quale consiglio darebbero Ortiz e Clark a chi vuole ricreare la loro chimica creativa?

"Se riesci a diventare davvero bravo a lavorare con i fotografi, non solo facendo il tuo ma comprendendo anche la loro parte, puoi aiutarli davvero molto".

Questa intesa reciproca è un processo a doppio senso , e Clark consiglia ai fotografi di fare anche le loro ricerche.

"Bisogna conoscere lo sport che si sta fotografando , scoprire cosa è stato fatto e cosa no, trovare idee creative che si vuole provare e quindi lavorare con gli atleti per attuarle".

"E inoltre ascoltateli , e accettate il fatto che potrebbero avere idee migliori delle vostre!"