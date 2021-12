La sesta edizione del Red Bull Illume è stata celebrata nel weekend con un evento fisico trasmesso in diretta su Instagram, al termine del quale è stato proclamato un vincitore overall: Will Saunders , che ha immortalato il volo di un climber in posa plastica. Non contento, si è anche portato a casa il titolo Masterpiece by SanDisk Professional.

Nello spiegare come ha realizzato questo scatto (che trovate più in alto, come copertina dell'articolo), catturato a Indian Creek nello Utah, Stati Uniti, Saunders racconta di aver chiesto al climber Jake Talley di assumere una posizione specifica invece di quella classica di caduta, così da rendere il tutto più unico e particolare.

Red Bull Illume è una vetrina per fotografi e content creator di tutto il mondo: le candidature sono partite il 1 marzo, e da allora i partecipanti attendono l'Unveiling Week, in cui i giudici mostrano le 53 foto selezionate tra ben 41447.

Ecco la storia dei vincitori di ogni categoria.

Best of Instagram by Lenovo

In questa doppia categoria, il fotografo spagnolo Yhabril ha catturato la silhouette di uno sciatore e uno snowboarder con uno sfondo unico: la luna. Il brasiliano Bruno Diego Cavalcante ha invece immortalato la skater Sara Watanabe a Rio de Janeiro.

Yhabril ha commentato: “Devi aspettare il momento, e fidarti degli atleti, che devono sincronizzarsi. Incredibilmente, ce l'abbiamo fatta al secondo tentativo”.

Ecco invece le parole di Cavalcante: “Aterro do Flamengo è una delle bellezze naturale di Rio. È un posto fantastico in cui praticare sport outdoor”.

RAW by Leica

Bruno Long ha vinto in questa categoria grazie allo scatto del mountain biker Dylan Siggers mentre raida nel mezzo di una nuvola di polvere illuminata dalla luce del sole.

Il canadese ha spiegato perché questa categoria è adatta per il suo stile di scatto: “Il mio obiettivo è quello di catturare momenti quanto più possibile veri, e passo gran parte del mio tempo a viaggiare e a cercare luoghi in cui immortalarli”.

Red Bull Illume 2021 – Best of Instagram by Lenovo winner © Yhabril/Red Bull Illume 2021 Red Bull Illume 2021 – RAW by Leica winner © Bruno Long/Red Bull Illume 2021 Red Bull Illume 2021 – Playground by WhiteWall winner © Markus Berger/Red Bull Illume 2021 Red Bull Illume 2021 – Lifestyle by COOPH winner © Carolin Unrath/Red Bull Illume 2021 Red Bull Illume 2021 – Emerging by Black Diamond winner © Victoria Kohner-Flanagan/Red Bull Illume 2021 Red Bull Illume 2021 – Creative by Skylum winner © Jan Kasl/Red Bull Illume 2021 Red Bull Illume 2021 – Innovation by EyeEm winner © Thomas Monsorno/Red Bull Illume 2021 Red Bull Illume 2021 – Energy by Red Bull Photography winner © Rod Hill/Red Bull Illume 2021 Red Bull Illume 2021 – Masterpiece by SanDisk Professional winner © Will Saunders/Red Bull Illume 2021 Best Mountain Photo by Black Diamond winner (non-category) © Colin Wiseman/Red Bull Illume 2021

Photo Story

In questa nuova categoria, Philipp Klein Herrero ha vinto grazie a una storia in stop-motion che lo ha visto arrampicarsi e sciare su una “montagna” nel suo appartamento.

“Ho passato vari giorni a capire come realizzarlo” ha ricordato il fotografo di Barcellona, con radici tedesche. “Alla fine sono riuscito a posizionare la mia videocamera sul soffitto, ho indossato l'abbigliamento da sci e ho iniziato a filmare, uno scatto alla volta”.

Playground by WhiteWall

L'austriaco Markus Berger ha trionfato in questa categoria con la foto del wakeboarder Dominik Hernler che attraversa un tunnel di ghiaccio.

“In termini fotografici è stata una sfida estrema,” ha affermato Berger, che ha passato più di 3 ore nell'acqua gelata. “Subito dopo lo scatto, la fotocamera si è spenta e non ha funzionato per 3 giorni!”.

Lifestyle by COOPH

Carolin Unrath ha vinto con la foto del surfer Andi Müllner mentre prende la metro indossando la muta e impugnando la tavola a Monaco, in Germania.

“Ho sempre adorato vedere i surfer mentre fanno pratica sul fiume Eisbach”, ha commentato.r home city of Munich, Germany.

Emerging by Black Diamond

La fotografa americana Victoria Kohner-Flanagan ha catturato un climber su un muro di roccia apparentemente piatto e senza prese.

“Nonostante fossi lì sopra a cercare la miglior posizione possibile per scattare la foto, non ho mai ben capito dove fossero le prese, e come facesse Jack Nugent a restare in quella posizione” ha affermato.

Creative by Skylum

In questa categoria ha vinto il ceco Jan Kasl , grazie a un atleta che sembra fare skate in una spirale, un'illusione ottica creata dalla prospettiva.

Kasl ha affermato: “Con uno strumento come la forzatura della prospettiva, ho pensato di potermi spingere ancora un po' di più, piegando la realtà e portando l'atleta in un ambiente totalmente surreale”.

Innovation by EyeEm

C'è anche un po' di Italia tra i vincitori del Red Bull Illume: a conquistare la categoria Innovation by EyeEm è stato infatti l'italiano Thomas Monsorno , che ha catturato l'alpinista Dani Arnold mentre “scala” il lago ghiacciato di Baikal in Russia.

“Gli inverni siberiani presentano condizioni difficili e affascinanti”, ha commentato Monsorno. “Vedere in maniera chiara attraverso una spessa lastra di ghiaccio nel lago più profondo del mondo è stata un'esperienza straordinaria e assolutamente indimenticabile”.

Energy by Red Bull Photography

Rod Hill ha catturato nella sua Nuova Zelanda il kayaker River Mutton mentre affronta le rapide delle cascate di Huka, per puro caso. La sessione dell'atleta era infatti finita, ma ha deciso di fare un'ultima prova, giusto per. “Non ho fatto in tempo a tornare nel solito punto, quindi ho provato un angolo differente. All'improvviso, è comparsa una luce naturale mai vista prima, e ho scattato”.

Oltre alle 10 categorie principali del Red Bull Illume, è stato anche dato il premio Best Mountain Photo by Black Diamond al fotografo americano Colin Wiseman per il suo scatto allo snowboarder Eric Jackson, catturato in azione in Alaska.

Quest'anno, i vincitori sono stati annunciati via Instagram e su redbullillume.com , portando l'esperienza della cerimonia agli appassionati di tutto il mondo.

Ci saranno comunque altre opportunità per godersi gli scatti vincenti: la cerimonia di chiusura, tenuta ad Aspen Snowmass, ha anche dato il via alla prima tappa del Red Bull Illume Exhibit Tour, una mostra itinerante aperta al pubblico che darà spazio e visibilità ai finalisti.

Il tour partirà nel 2022 e farà tappa nei principali hub culturali e capitali del mondo, che verranno annunciati sul sito ufficiale redbullillume.com .