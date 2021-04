Cattura l'attimo: questi scatti di Red Bull Illume ti faranno uscire pazzo

Continua a leggere per sapere i dettagli su come partecipare all'edizione 2021 e poi scorri verso il basso per vedere le migliori fotografie di bici del 2019 e le storie dietro a quegli scatti.

Continua a leggere per sapere i dettagli su come partecipare all'edizione 2021 e poi scorri verso il basso per vedere le migliori fotografie di bici del 2019 e le storie dietro a quegli scatti.

Continua a leggere per sapere i dettagli su come partecipare all'edizione 2021 e poi scorri verso il basso per vedere le migliori fotografie di bici del 2019 e le storie dietro a quegli scatti.

Red Bull Illume comprende 10 categorie, inclusa una nuova categoria per il 2021: Photo Story - foto presentate in una presentazione da 30 secondi a tre minuti. Un'altra novità per il 2021 è che ci sarà spazio anche per i video, che possono essere inseriti nella categoria Best of Instagram by Lenovo. Per ogni categoria si possono inviare fino a 10 scatti e la stessa immagine può concorrere fino a un massimo di due categorie. Il concorso è gratuito e aperto a fotografi professionisti e dilettanti. Le iscrizioni per tutte le categorie sono aperte per cinque mesi, dal 1 marzo al 31 luglio 2021. Per maggiori dettagli su Red Bull Illume vai

La fama di The Dark Hedges of Game of Thrones fa da sfondo a Senad Grosic

"La prima volta che ho visto questo luogo è stato quando stavo guardando Game of Thrones e sono rimasto sbalordito dalla pura magia che questa strada ha generato in me. Ho scoperto che questo posto è effettivamente reale e si trova nell'Irlanda del Nord. Un anno dopo ero lì con Senad Grosic e cercavo di ottenere un bunny-hop-tailwhip sulla telecamera.

The Shot: "La prima volta che ho visto questo luogo è stato quando stavo guardando Game of Thrones e sono rimasto sbalordito dalla pura magia che questa strada ha generato in me. Ho scoperto che questo posto è effettivamente reale e si trova nell'Irlanda del Nord. Un anno dopo ero lì con Senad Grosic e cercavo di ottenere un bunny-hop-tailwhip sulla telecamera.

The Shot: "La prima volta che ho visto questo luogo è stato quando stavo guardando Game of Thrones e sono rimasto sbalordito dalla pura magia che questa strada ha generato in me. Ho scoperto che questo posto è effettivamente reale e si trova nell'Irlanda del Nord. Un anno dopo ero lì con Senad Grosic e cercavo di ottenere un bunny-hop-tailwhip sulla telecamera.

Era mattina presto con i primi raggi di sole che illuminavano la strada e siamo riusciti a ottenere uno scatto piuttosto interessante, ma in qualche modo sapevo che c'era del puro potenziale nello spot. Quindi, abbiamo deciso di rimanere un paio di giorni in più e abbiamo aspettato la pioggia e la nebbia così ho potuto usare un flash da dietro e creare uno sfondo bianco per far risaltare Senad un po' di più e concentrarmi un po' di più sull'azione".

Era mattina presto con i primi raggi di sole che illuminavano la strada e siamo riusciti a ottenere uno scatto piuttosto interessante, ma in qualche modo sapevo che c'era del puro potenziale nello spot. Quindi, abbiamo deciso di rimanere un paio di giorni in più e abbiamo aspettato la pioggia e la nebbia così ho potuto usare un flash da dietro e creare uno sfondo bianco per far risaltare Senad un po' di più e concentrarmi un po' di più sull'azione".

Era mattina presto con i primi raggi di sole che illuminavano la strada e siamo riusciti a ottenere uno scatto piuttosto interessante, ma in qualche modo sapevo che c'era del puro potenziale nello spot. Quindi, abbiamo deciso di rimanere un paio di giorni in più e abbiamo aspettato la pioggia e la nebbia così ho potuto usare un flash da dietro e creare uno sfondo bianco per far risaltare Senad un po' di più e concentrarmi un po' di più sull'azione".