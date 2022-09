Il Red Bull Imagination 2022 è ciò che fa sognare i piloti di motocross

e trasformata in realtà da Jason Baker dei DreamTraxx, sta ufficialmente per tornare: la terza edizione è pronta per andare in scena a settembre in quel di Fort Scott, nel Kansas.

Questo è un evento unico nel suo genere: unisce i migliori freerider del mondo in un unico luogo, facendo loro vivere un'intera settimana all'insegna dei più complessi e intricati trick, delle più ardite e spericolate traiettorie, sugli sterrati di un percorso che non ha eguali in nessun'altra parte del mondo: un parco divertimenti a misura di adulto, insomma.

Questo è un evento unico nel suo genere: unisce i migliori freerider del mondo in un unico luogo, facendo loro vivere un'intera settimana all'insegna dei più complessi e intricati trick, delle più ardite e spericolate traiettorie, sugli sterrati di un percorso che non ha eguali in nessun'altra parte del mondo: un parco divertimenti a misura di adulto, insomma.

Questo è un evento unico nel suo genere: unisce i migliori freerider del mondo in un unico luogo, facendo loro vivere un'intera settimana all'insegna dei più complessi e intricati trick, delle più ardite e spericolate traiettorie, sugli sterrati di un percorso che non ha eguali in nessun'altra parte del mondo: un parco divertimenti a misura di adulto, insomma.

L'edizione 2022 del Red Bull Imagination vedrà più piloti ai blocchi di partenza, un maggior numero di modifiche al percorso e - per la prima volta - un numero limitato di biglietti a disposizione degli appassionati che vorranno assistere all'evento. Coloro che non dovessero riuscire a raggiungere il Kansas, comunque, non devono temere: gli highlights della competizione saranno infatti visibili il 25 settembre su ESPN+.

L'edizione 2022 del Red Bull Imagination vedrà più piloti ai blocchi di partenza, un maggior numero di modifiche al percorso e - per la prima volta - un numero limitato di biglietti a disposizione degli appassionati che vorranno assistere all'evento. Coloro che non dovessero riuscire a raggiungere il Kansas, comunque, non devono temere: gli highlights della competizione saranno infatti visibili il 25 settembre su ESPN+.

L'edizione 2022 del Red Bull Imagination vedrà più piloti ai blocchi di partenza, un maggior numero di modifiche al percorso e - per la prima volta - un numero limitato di biglietti a disposizione degli appassionati che vorranno assistere all'evento. Coloro che non dovessero riuscire a raggiungere il Kansas, comunque, non devono temere: gli highlights della competizione saranno infatti visibili il 25 settembre su ESPN+.