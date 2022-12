Il padel del futuro secondo Extra Coin

L'ultimo finalista del

è Extra Coin di Cinic Games! Ora che abbiamo i 5 nomi selezionati dalla nostra mitica giuria, non ci resta che segnare sul calendario la data del

15 dicembre

, il giorno dello show conclusivo del Red Bull Indie Forge che trasmetteremo in diretta sul nostro

. Chi sarà il vincitore dell'ambito premio dedicato agli sviluppatori indie italiani? Non possiamo spoilerarvi nulla, quindi per il momento prendetevi qualche minuto per apprezzare lo spettacolare stile grafico in 2D HD di Extra Coin, sviluppato dai ragazzi di Cinic Games.