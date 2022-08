Dai un'occhiata alla nuova sezione di Brandon Semenuk per Red Bull Joyride

ospiterà 14 dei migliori piloti al mondo, più di 35.000 fan in loco, con molti altri a guardare in tutto il mondo per un'iconica celebrazione di dirt, catene e sequenze durante la seconda tappa del

Ritornato dopo una pausa di due anni per l'anniversario della pietra miliare dell'evento, la manifestazione offrirà al mondo uno sguardo sul futuro della Mountain Bike Slopestyle con l'introduzione di una funzione particolarmente gradita dai fan e progettata per promuovere la creatività nello sport.

ha collaborato con il progettista di percorsi Justin Wyper per introdurre quattro caratteristiche mai viste prima che potrebbero infondere più creatività in una tradizionale corsa slopestyle. I due hanno mostrato le loro creazioni in

Ora, dopo mesi di attesa, The Sphere si è rivelata come la preferita dai fan e i più grandi nomi della Mountain Bike Slopestyle non vedono l'ora di affrontare una caratteristica ispirata allo skatepark.

Guarda Brandon Semenuk e Justin Wyper girare 'The Sphere' in Realm

The Sphere è destinata a essere una delle caratteristiche tecniche più uniche che la scena MTB dello slopestyle abbia mai visto. Elevata sopra un'anca a 2 vie, questa ciotola ispirata allo skatepark spedisce i rider in una curva stretta prima di rilanciarli sul campo. I ciclisti possono scegliere di entrare/uscire, di temporeggiare o piantare: le opzioni sono infinite.

Dai un'occhiata qui sotto per andare dietro le quinte con Brandon Semenuk e Justin Wyper mentre progettano, costruiscono e guidano sulla The Sphere.

With Red Bull Joyride on hold for another year, Brandon Semenuk builds never-before-seen features for 2022.

Ogni paio d'anni, il designer di tracce Paddy Kaye introduce una caratteristica iconica che resiste alla prova del tempo. Il Four-Pack è stato introdotto nel 2012 per massimizzare la progressione dei trick sul percorso, il Videotron Flat Drop è stato creato nel 2014 come finale spettacolare e piacevole per la folla: entrambi sono considerati eccezionali da allora.

