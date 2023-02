Alla ricerca di giovani ciclisti con il programma Red Bull Junior Brothers

Anton Palzer A champion in ski mountaineering and mountain running, Germany's Anton 'Toni' Palzer has embraced a new challenge as a professional road cyclist.

si occuperà di scovare nuovi talenti tra i ciclisti di età inferiore ai 19 anni, mettendo in palio dei contratti da professionista ai due atleti più promettenti. I vincitori del programma troveranno infatti post nel Team Auto Eder, la squadra Under 19 che si occupa di fare maturare i ciclisti prima di portarli tra le fila del Team BORA - Hansgrohe. Inoltre, i due atleti selezionati riceveranno un contratto di partnership con Red Bull.

Per ritagliarsi la possibilità di diventare uno dei due Red Bull Junior Brothers, i partecipanti dovranno per prima cosa iscriversi al programma visitando la pagina web

A essere monitorati saranno i dati relativi alle uscite effettuate su alcuni specifici segmenti indicati su Strava e su cinque percorsi individuati su Zwift, con i partecipanti che dovranno chiaramente avere premura di caricare la loro attività per consentire la valutazione dei parametri. I giovani ciclisti avranno tempo dall'1 febbraio fino al 31 maggio 2023 per caricare le proprie attività, e se vi steste chiedendo quali fossero i segmenti da affrontare tanto su Strava quanto su Zwift

BORA - Hansgrohe non è nuova a questo genere di iniziative, anzi: è forse la squadra che, storicamente, ha cercato sempre modi innovativi per scovare giovani talenti. Nel 2020, per esempio, hanno messo sotto contratto lo sci-alpinista