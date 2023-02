Tutto ciò che devi sapere sul programma Red Bull Junior Brothers

La squadra di ciclismo professionistico UCI World Tour BORA - Hansgrohe e Red Bull hanno lanciato Red Bull Junior Brothers , un programma globale di scouting pensato per i ciclisti under 19 e volto a trovare la prossima generazione di ciclisti professionisti su strada.

Continua a leggere per saperne di più sul programma: dai dettagli su chi può iscriversi, cosa bisogna fare per essere presi in considerazione, fino a capire cosa succede in caso di approvazione della candidatura.

01 Che cos'è Red Bull Junior Brothers

4 min Cos'è il Red Bull Junior Brothers? Vi state chiedendo cosa sia il Red Bull Junior Brothers? Guardate questo video per scoprire di più sul programma pensato per i giovani ciclisti.

Lo scopo del programma Red Bull Junior Brothers è quello di trovare due giovani promesse del ciclismo su strada: qualcuno che potrebbe diventare vincitore al Tour de France, al Giro di Spagna o al Giro d'Italia, o vincere la Parigi-Roubaix o il Giro delle Fiandre.

I giovani ciclisti U19 potrebbero avere l'opportunità di diventare dei professionisti, vivere il sogno e collaborare insieme a Red Bull per diventare parte del team BORA - Hansgrohe, una delle migliori squadre di ciclismo su strada del mondo.

3 min Essere ciclisti professionisti Quanto richiede essere un ciclista professionista? Il team Bora-Handsgrohe ce lo racconta.

02 Un contratto come professionista con BORA - hansgrohe

Il programma Red Bull Junior Brothers offre ai giovani atleti la possibilità di concorrere per un contratto da professionista BORA - Hansgrohe U19. Solo due atleti si aggiudicheranno il contratto.

Il contratto verrà stipulato con la squadra giovanile di BORA - Hansgrohe, il Team Auto Eder. Inoltre, i due atleti riceveranno un contratto di partnership con Red Bull e tutto ciò che ne consegue.

BORA - Hansgrohe è attualmente la quarta squadra UCI World Tour. È gestita da Ralph Denk, un uomo tedesco di 49 anni che ha fondato BORA - Hansgrohe nel 2010 (allora conosciuta con il nome di Team NetApp).

Auto Eder è formata da moltissimi talenti, molti di loro hanno continuato a correre per BORA - Hansgrohe, mentre altri hanno deciso di intraprendere carriere ciclistiche altrove.

03 Ti interessa? Ecco come fare per essere considerato

Nella fase iniziale della selezione i giovani atleti interessati a questa opportunità si contenderanno i contratti tramite Strava e Zwift, due noti marchi di fitness ciclistico.

Se hai intenzione di partecipare al programma Red Bull Junior Brothers su entrambe le piattaforme devi, per prima cosa, iscriverti nella pagina del programma Red Bull Junior Brothers entro il 31 maggio.

I partecipanti dovranno tenere traccia delle proprie attività su segmenti predefiniti di Strava e Zwift tra il 1° febbraio e il 31 maggio 2023. Le attività registrate sui segmenti dovranno essere visibili pubblicamente. Per avere maggiori dettagli su questi segmenti puoi consultare le sezioni Strava e Zwift riportate di seguito.

Naturalmente, si tratta di un programma riservato a giovani atleti, per questo motivo solo i partecipanti con un età inferiore ai 19 anni (nati tra il 2006 e il 2007) potranno fare domanda.

04 Quali sono i segmenti di Strava?

Nella piattaforma Strava i segmenti scelti si trovano in 13 Paesi, e ogni Paese conta almeno due segmenti specifici in cui è possibile tenere traccia delle proprie attività. Questi segmenti sono tutti in salita e presentano diversi gradi di difficoltà.

I segmenti su Strava sono disponibili nei seguenti Stati: Australia, Austria, Cile, Colombia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Regno Unito.

05 Quali sono i percorsi su Zwift?

Su Zwift, ci sono 5 segmenti che gli aspiranti ciclisti dovranno percorrere per Red Bull Junior Brothers. Ecco quali sono:

Ven-Top

Alp du Zwift

Epic KOM

Epic KOM Reverse

Innsbruck KOM

Avrai notato che non tutti i Paesi del mondo hanno un segmento Strava dedicato che viene utilizzato per il programma Red Bull Junior Brothers. Tuttavia, grazie all'utilizzo di Zwift, è possibile fare domanda da qualsiasi parte del mondo.

06 Hai già iniziato a registrare le tue attività? Ti stai chiedendo qual è il prossimo passaggio?

Nel mese di giugno, i giovani ciclisti più performanti secondo i segmenti Strava e Zwift e che hanno precedentemente espresso interesse per Red Bull Junior Brothers, riceveranno una mail di invito a candidarsi. I candidati hanno un mese di tempo per inviare tutte le informazioni richieste nella mail. In particolare, verranno richieste informazioni quali età, peso, VAM (ascesa verticale in metri all'ora), watt/kg e rapporto di potenza.

È fondamentale che le attività svolte sui segmenti siano visibili pubblicamente e che i partecipanti abbiano accesso all'e-mail associata agli account Strava e Zwift.

A luglio, 15 ciclisti verranno individuati da BORA - Hansgrohe per accedere allo step successivo: la selezione.

3 min Cosa significa essere parte di un team di ciclismo professionistico Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con alcuni membri del team BORA-Hansgrohe per capire meglio cosa voglia dire essere dei ciclisti professionisti.

07 L'allenamento per gli atleti selezionati

I 15 atleti selezionati dovranno partecipare ad un allenamento presso l'APC (Centro sulle performance sportive) di Red Bull in Austria, sotto la supervisione dello staff di BORA - Hansgrohe e Auto Eder.

In questo centro gli atleti saranno valutati attraverso un mix di test e percorsi. Lo staff conoscerà personalmente gli atleti per capire se hanno l'attitudine giusta per diventare ciclisti professionisti.

Le spese di trasporto e alloggio per gli atleti invitati al centro verranno coperte da Red Bull.

3 min Stepping into the elite cycling category The Bora-Handsgrohe development team make the leap from U-19 to Elite racing!

08 Fase finale: chi riceverà il contratto?

A settembre avverrà la decisione finale. Nello stesso mese, i vincitori verranno informati e riceveranno i contratti. Christian Schrot, responsabile dello scouting e dello sviluppo di BORA - Hansgrohe, supervisionerà la selezione dei due atleti scelti per essere inseriti nel Team Auto Eder.

A quel punto inizierà il duro lavoro di questi due giovani atleti, che cercheranno di diventare i nuovi talenti del ciclismo su strada.