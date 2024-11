Red Bull King of the Air 2024 I migliori kiteboarder del mondo si danno appuntamento a Kite Beach, in Sudafrica. Negli ultimi 12 anni, il Red Bull King of the Air è diventato l'evento di kiteboarding più importante dell'anno

L'edizione 2024 del Red Bull King of the Air, a prescindere da quale potrà essere il suo esito, rimarrà sicuramente scolpita per sempre nella storia dello sport. Per la prima volta, infatti, l'evento includerà una competizione femminile ufficiale, segnando così un entusiasmante salto in avanti che segna una nuova era per questa disciplina. L'evento di quest'anno, che si terrà sull'iconica Kite Beach di Città del Capo, si svolgerà ancora una volta nel giorno più ventoso tra il 23 novembre e l'8 dicembre: chi sarà a ottenere l'ambito trofeo?

