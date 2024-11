Rompere le barriere: ecco le donne del Red Bull King of the Air 2024

Il Red Bull King of the Air , il più importante evento di kiteboarding big air del mondo, è da anni sinonimo di superamento dei limiti di questo sport. L'edizione 2024 prosegue decisa nel solco di questa tradizione introducendo una divisione femminile ufficiale e ampliando così ulteriormente la portata e l'inclusività della competizione. Andiamo insieme alla scoperta delle atlete che si sfideranno tra le onde e i venti di Città del Capo.

Angely Bouillot

Angely Bouillot © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Angely Bouillot ha partecipato al Red Bull King of The Air nel 2019, in una sessione femminile esterna alla gara vera e propria, e il viaggio pionieristico della rider francese riflette la crescente evoluzione del kiteboarding big air femminile. "Questo è un momento che passerà alla storia", ha dichiarato.

Conosciuta per il suo caratteristico Late Back Kite Loop, incarna una filosofia di autenticità e coraggio. Il suo consiglio per i giovani che vogliono spingersi oltre i propri limiti nel Big Air? Indossare i pantaloncini da ciclismo per gli atterraggi... oltre ad abbracciate il proprio talento e lottare per i propri sogni.

Pippa Van Iersel

Pippa Van Iersel © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Per Pippa Van Iersel gareggiare al Red Bull King of the Air era una sorta di utopia, ma ora finalmente i suoi sogni diventeranno realtà. Le sue mosse audaci come il Back to Late Back (con un'ulteriore rotazione) raccontano la sua inflessibile determinazione. "Se dovessi vincere, non sarebbe solo una mia vittoria, ma una vittoria per tutte le donne del kiteboard", dice, dimostrando quanto sia determinata a ispirare le future atlete.

Francesca Maini

Francesca Maini © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Francesca Maini desiderava da tempo vedere le donne gareggiare a questo livello. Con il suo Kiteloop Board-Off, è pronta a mostrare le altezze che le donne possono raggiungere. "Questa competizione spingerà le donne ad elevarsi ancora di più", afferma. Il suo messaggio alla prossima generazione? Perseverare, anche quando le sfide sembrano insormontabili: il progresso inizia al limite della tua zona di comfort.

Jasmine Cho

Jasmine Cho © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

La strada di Jasmine Cho verso il Red Bull King of the Air è stata costellata di sacrifici, tra cui l'interruzione di un'altra carriera per concentrarsi sui suoi sogni legati al kiteboard. Il suo Backroll Kiteloop Board-Off è una mossa emblematica e lei crede che questa competizione non sia solo un trionfo personale, ma un punto di svolta per la visibilità del kiteboarding femminile. "Fai un passo dopo l'altro", consiglia alle atlete più giovani, suggerendo poi di non trattenersi quando arriva il momento di fare un salto di qualità.

Zara Hoogenraad

Zara Hoogenraad © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

La campionessa mondiale Zara Hoogenraad, famosa per il suo caratteristico Boogie Double Loop, dimostra dove si possa arrivare attraverso il duro lavoro e la fiducia in se stessi. "Il Red Bull King of The Air accenderà nuovi talenti e porterà nuova energia", dice, prima di aggiungere alcuni consigli per le giovani atlete: "Abbracciate le piccole vittorie, coltivate la positività e imparate da ogni battuta d'arresto con coraggio e determinazione".

Nathalie Lambrecht

Nathalie Lambrecht © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Nathalie Lambrecht ha iniziato il suo percorso nel big air nel 2022, raggiungendo rapidamente i vertici di questo sport. Con il suo Backroll Kiteloop Board-Off, l'atleta rende omaggio a chi l'ha preceduta e mira a innescare un effetto farfalla di ispirazione. "Questo è solo l'inizio", dice, piena di speranza per le generazioni future.

Il Red Bull King of the Air 2024 si svolgerà ancora una volta presso l'iconica Kite Beach di Città del Capo, in Sudafrica, tra il 23 novembre e l'8 dicembre. Rimani sintonizzato qui per tutti gli aggiornamenti e per seguirlo in diretta.