Big Bird è il campione del Red Bull Kumite 2023

Qual è il modo migliore per iniziare una nuova era per i videogiochi di lotta? Un'edizione globale del Red Bull Kumite, ovviamente. Nei primi giorni di luglio una selezione di pro-player si è ritrovata a Pretoria, in Sud Africa, per scoprire chi è riuscito a interpretare meglio i cambiamenti introdotti da Street Fighter 6. Nell'iconica gabbia dedicata al torneo si sono scontrati nomi storici, volti nuovi e anche qualche eroe locale, ma alla fine solo Adel "Big Bird" Anouche ha potuto sollevare l'ambito trofeo. Scopriamo assieme tutto quello che è successo…

01 1ª giornata: si parte con un Last Chance Qualifier

Il primo giorno di scontri è stato dedicato al Last Chance Qualifier, un torneo aperto a tutti in cui c'era in palio uno slot per il Main Event. Nella Top 8 sono arrivati eroi locali, come Sekwele Ramaube e Safraz "Ren" Muhammad, e i vincitori dei tornei nazionali di Gran Bretagna e Giappone, rispettivamente EndingWalker e Kakeru. Questi ultimi sono poi arrivati a scontrarsi in finale, ma alla fine è stata la pressione costante di Kakeru a prevalere sul passaggio a sorpresa a Ryu di EndingWalker. Il player giapponese si è guadagnato l'ultimo slot libero per il giorno successivo.

02 2ª giornata: inizia il Main Event con l'amaro in bocca

Angry Bird vs Big Bird © Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool

Il primo round di 16 scontri ci ha tenuto attaccati alla sedia per ore. La tensione in sala era palpabile dato che perdere una singola partita poteva significare uscire dal torneo per direttissima. Tutti i giocatori migliori erano lì e desideravano la corona di SF6 più di ogni altra cosa. Stiamo parlando di nomi come William "Leffen" Hjelte, Hajime "Tokido" Taniguchi, Masato "Bonchan" Takahashi , Tsunehiro "gachikun" Kanamori , Benjamin "Problem X" Simon, Christ "Akainu" Onema , Ricardo "Mono" Roman e Leevy "Oil King" Lin. Big Bird ha avuto la sfortuna di venir messo subito contro il suo amico di lunga data, nonché compagno di allenamento, Amjad "AngryBird" Alshalabi. La sua Marisa ha disintegrato il Ken avversario, e poi ha commentato: "È stato un incontro straziante, ma l'obiettivo principale per noi era che uno arrivasse in cima, quindi alla fine è felice che non abbia sprecato la vittoria contro di lui".

03 Quarti di Finale: lo scontro con il secondo classificato della Capcom Cup IX

A questo punto l'avanzata di Big Bird doveva passare da un formidabile avversario, il giocatore cinese di JP, Kuang Zhen. Questo pro-player aveva già fatto parlare di sé alla Capcom Cup IX di febbraio, quando aveva battuto il campione dell'EVO 2022, Kawano, per poi cadere in finale. Guardate che comeback ha dovuto fare Big Bird per riuscire a strappare la vittoria contro Kuang.

04 Semifinali: il sogno del campione del Last Chance Qualifier

Kakeru aveva dalla sua una serie di vittorie davvero impressionante, aveva vinto il qualifier nazionale giapponese per il Red Bull Kumite, aveva dominato il LCQ del giorno precedente e ora poteva quasi vedere la cima della montagna davanti a sé. Ma poi è arrivata la Marisa di Big Bird che è riuscita a prevedere ogni mossa Gladius del suo avversario, eludere le parate Amnesia potenziate e approfittare di ogni apertura possibile per alternare in maniera esaltante tutte le sue potenzialità offensive. Guardatelo in azione per capire cosa significa giocare al suo livello, un Perfect KO da manuale.

05 Il gran finale

Lo scontro decisivo ha visto la Marisa di Big Bird affrontare il Guile imbattuto di Christ "Akainu" Onema, un giocatore francese che non aveva nessuna intenzione di lasciare andare il titolo di campione all'ultimo match. Entrambi i giocatori sapevano che avrebbero dovuto spingere al massimo le proprie capacità per riuscire a scavalcare con successo l'ultimo gradino del Red Bull Kumite 2023.

Akainu vs Big Bird © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Akainu ha iniziato alla grande con un perfect nel primo round, per poi cercare di zonare l'avversario ad ogni occasione. Big Bird ha risposto leggendo i pattern dei Sonic Boom e usando l'armor di Marisa per accorciare le distanze con Guile. Il resto è storia: i Drive Impact gli hanno permesso di mettere Akainu in un angolo e usare le sue combo in maniera davvero impeccabile. Dopo cinque vittorie consecutive, Big Bird è diventato il campione del Red Bull Kumite 2023.

"Non posso crederci, è surreale, è incredibile", ha detto Big Bird. "Questo è il primo Red Bull Kumite in Africa e vengo dall'Algeria, quindi è bello vincere un torneo nel mio continente".

Per Big Bird, la vittoria significa molte cose. Dopo aver fallito nelle precedenti edizioni del Red Bull Kumite, alzare il trofeo in una nuova era per i picchiaduro significa essere passato al livello successivo in tutti i sensi. Dopo un evento come questo, tutti gli occhi sono puntati su Big Bird mentre si muove con slancio verso l'EVO 2023. E se questa dimostrazione della sua abilità fosse un'indicazione di come si esibirà, sarà più che pronto ad affrontare chiunque incroci il suo cammino.

"Il prossimo passo per me è l'EVO 2023", ha aggiunto Big Bird. "È il più grande torneo di giochi di combattimento al mondo e quest'anno ha battuto il record per il maggior numero di partecipanti. Avrà più di 5.500 player solo per Street Fighter. Sarà un test di resistenza, ma siamo giocatori professionisti, quindi, si spera, saremo pronti per il lavoro che ci aspetta".