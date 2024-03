Garnet è il Campione Nazionale di Red Bull Kumite

in gioco

Dopo una serie di scontri di altissimo livello, a staccare il biglietto per la finalissima che si terrà presso il Greenpoint Terminal Warehouse di Brooklyn è stato

la possibilità di rappresentare l’Italia alla finale mondiale di Red Bull Kumite in programma New York.

un titolo che metteva in palio

- organizzato da Ouroboros Society A.S.D. & A.P.S. - che ha scaldato gli animi degli appassionati di videogiochi in tutta Italia. Il Palazzo Brancaccio di Roma ha fatto da palcoscenico