7 momenti da non perdere del Red Bull League of Its Own

Solo poche settimane fa i T1 hanno consolidato la loro eredità di migliore team di League of Legends di sempre vincendo il quarto campionato del mondo nel loro paese natale, la Corea del Sud. Ma non contenti li abbiamo fatti volare anche a Berlino per affrontare alcune delle migliori squadre europee, una dietro l'altra, nello stesso giorno.

Il Red Bull League of Its Own ha visto i campioni del mondo T1 affrontare BIG, NNO Old, Karmine Corp, Team Heretics e G2 Esports in un'unica giornata. Ma per rendere le cose ancora più difficili per i campioni, per le prime quattro partite dell'evento, qualsiasi Champion che fosse già stato scelto da una delle due squadre in una delle partite di T1 sarebbe stato bandito per le partite future. Questo significava che, nel momento in cui avrebbero dovuto affrontare il Team Heretics, ci sarebbero stati 30 campioni fuori gioco prima ancora che il draft iniziasse.

L'evento ha regalato partite divertenti e non poche sorprese, con un'intera giornata di League of Legends che si è svolta al Velodrom di Berlino, in Germania. Ecco alcuni dei momenti più memorabili dell'evento.

01 Vizicsacsi vs Zeus

Nella prima partita dell'evento, i T1 hanno affrontato la squadra tedesca BIG e il punto forte della partita è stata la battaglia tra i top laner. Choi "Zeus" Woo-je, la stella di T1, si è trovato in un faccia a faccia sorprendentemente difficile contro il veterano di LEC Tamás "Vizicsacsi" Kiss, che era stato eliminato ai Worlds da T1 ed era in cerca di vendetta.

Il primo scontro è avvenuto quando BIG ha cercato di gankare Zeus ed è riuscito a portarlo in basso prima che arrivassero i rinforzi di T1 e in qualche modo la squadra coreana è riuscita a ottenere il primo sangue. Questo ha segnato la scena per i minuti successivi, quando i top laner si sono dati battaglia, con Zeus che di solito era in vantaggio, ma solo di poco.

Con la salute rimasta a pochi HP, Vizicsacsi ha sfruttato la torre per fare una giocata incredibile, nonostante lo svantaggio, ed è riuscito a ribaltare le carte in tavola, sconfiggendo Zeus con un outplay che entrerà nei libri di storia. Ecco perché Vizicsacsi è considerato uno dei migliori top laner dell'UE di sempre.

02 Faker sceglie Azir

Dato che il formato della Red Bull League of Its Own vieta ai T1 di scegliere campioni che sono già apparsi sul Rift durante il torneo, ci si aspettava di vedere alcune scelte insolite da parte della squadra. Ma come ogni campione del mondo, Lee "Faker" Sang-hyeok ha deciso di vincere e di giocare i campioni che gli riescono meglio, così nella seconda partita contro NNO Old ha scelto Azir, il campione con cui ha fatto notizia ai Worlds.

Faker ha dimostrato perché è il GOAT © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

Non c'è da sorprendersi: ancora una volta ha fatto sembrare facile alcune tra le manovre più difficili del gioco e, anche se non ha fatto tante giocate da urlo come ai Worlds, ha comunque dimostrato perché deve essere temuto su questo Champion.

03 La nuova squadra della LEC mostra i muscoli

La Karmine Corp entrerà per la prima volta nella LEC nel 2024 e, anche se probabilmente questo roster non sarà quello che vedremo quando entrerà per la prima volta nel Rift della massima lega europea, lo scheletro della squadra dovrebbe rimanere lo stesso. Durante l'evento anno dominato la NNO nella prima partita e poi hanno affrontato i T1 nel corso della giornata.

Non avranno battuto i campioni del mondo, ma hanno lottato strenuamente e fino ai nove minuti erano praticamente alla pari, con addirittura un'uccisione di vantaggio. Era chiaro che i T1 erano la squadra più forte, soprattutto a metà partita, ma quando si è arrivati al caos degli scontri, i KCorp hanno giocato come non ci si poteva aspettare.

04 Keria ottiene 11 uccisioni su Caitlyn

Era chiaro che i T1 erano qui per divertirsi nelle loro partite, ma nonostante ciò, nessuno si aspettava che il supporto della squadra, Ryu "Keria" Min-seok, raccogliesse 11 uccisioni contro la Karmine Corp. Giocando con Caitlyn, Keria ha deciso di essere il carry di questa partita e ha mostrato cosa è in grado di fare quando può fare danni. Keria ha concluso con 11/5/9 e siamo sicuri che, mentre uscivano di scena, stesse dicendo alla squadra che avrebbe dovuto giocare così più spesso.

05 I T1 hanno realizzato un draft di livello mondiale nonostante i 35 ban

I T1 sono stati chill per tutta la durata dell'evento © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

Dato che i T1 non potevano scegliere nessun campione che fosse apparso in una delle loro partite precedenti, quando sono arrivati alla quarta partita contro il Team Heretics, 30 campioni usati in precedenza erano stati banditi e gli Heretics avevano ancora i soliti cinque ban da usare contro di loro. Ma il pool di campioni dei T1 è così ampio che sono riusciti comunque a mettere a punto un draft che non avrebbe stonato ai Worlds.

La bot lane era composta da Xayah e Rakan, mentre Faker ha preso Akali, come nella terza partita della finale mondiale di poche settimane fa. Solo nella parte superiore le cose si sono fatte un po' insolite, con un Wukong nella giungla e Lucian nella corsia superiore, ma anche in questo caso non ci sarebbero dubbi se i T1 avessero scelto questa formazione in un evento normale!

06 I G2 Esports dominano nell'early game

Sapevamo che i G2 sarebbero stati la sfida più grande per i T1 al Red Bull League of Its Own, ma il fatto che i G2 avessero un vantaggio di due uccisioni e un significativo vantaggio in oro a tre minuti dall'inizio della partita non era stato previsto da molti. Anche se non è stata un'esecuzione da manuale, alcune solide aggressioni iniziali hanno dato il via alla partita e hanno dimostrato che i G2 erano lì per vincere.

Sembrava che i T1 stessero iniziando a recuperare parte del vantaggio d'oro che i G2 avevano racimolato, ma alcuni combattimenti più solidi da parte degli europei hanno fatto sì che al 10° minuto i G2 avessero otto uccisioni contro le due dei T1 e soprattutto un vantaggio di 2k oro. Quando i G2 hanno iniziato a muoversi nella mappa e a prendere gli obiettivi, hanno guadagnato un enorme vantaggio grazie ai successi ottenuti nelle prime partite.

07 I G2 hanno sconvolto i campioni del mondo con combattimenti perfetti

I G2 sono a sconfiggere i campioni del mondo © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

L'incontro che non abbiamo visto ai Worlds non ci ha deluso, con G2 che ha ottenuto una delle vittorie più impressionanti che abbiamo visto quest'anno su League of Legends. Dopo aver dominato l'early game, i G2 sono riusciti a vincere ogni singolo incontro e a sconfiggere i campioni del mondo in carica.

Ci sono stati brevi barlumi di speranza per i T1, tra cui la conquista del Baron, ma rapidamente i G2 li hanno eliminati annullando il vantaggio e incrementando ulteriormente la loro fuga. Da quel momento in poi i T1 sono sembrati quasi scossi, commettendo alcuni errori che non ci aspettavamo e i G2 hanno capitalizzato alla perfezione il loro vantaggio aggiudicandosi la vittoria e ridare credibilità all'Europa dopo un anno difficile.

Con i G2 che hanno ottenuto l'ultima vittoria della giornata, il pubblico, che ha rumoreggiato per tutto l'evento, è tornato a casa felice per il trionfo della squadra di casa. Ma per tutta la durata del Red Bull League of Its Own è stato chiaro che tutti erano qui per vedere grandi giocate di League of Legends e per avere la possibilità di assistere alla migliore squadra del mondo giocare dal vivo in Europa, cosa che non capita spesso di vedere.

Il formato unico e le innumerevoli star che hanno calcato il palcoscenico della Red Bull League of Its Own ne hanno fatto un evento che rimarrà a lungo nella memoria di tutti coloro che hanno partecipato e guardato da casa.