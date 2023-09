Red Bull Megaloop: l'evento di kitesurf più estremo dell'anno

Red Bull Megaloop è uno degli eventi di kitesurfing più attesi al mondo, che vede i migliori atleti affrontare le condizioni meteorologiche più estreme, solo così la gara può avere inizio.

Il direttore sportivo Bram van Vught spiega: "Negli ultimi anni abbiamo visto che anche in altri eventi le condizioni meteo sono sempre più estreme. Inoltre, la competizione si svolge sempre in un solo giorno, a volte anche in un lasso di tempo di quattro ore. Quindi stiamo aspettando quelle poche ore di condizioni più avverse".

Tempo di interviste © Aron Suveg/Red Bull Content Pool

I requisiti principali per la gara sono il vento forte e sua direzione.

Qualche anno fa, il Red Bull Megaloop richiedeva 30 nodi. Successivamente, la velocità è stata aumentata da 30 a 40 nodi; negli eventi più recenti, il vento alla partenza deve raggiungere i 50 nodi. Il Red Bull Megaloop è e sarà sempre un evento estremo.

Controllare le previsioni del tempo © Tyrone Bradley

Oltre all'intensità del vento, anche la sua direzione è importante: deve essere obliqua o parallela alla costa, preferibilmente da sud/sud-ovest.

Le previsioni meteo sono monitorate innanzitutto da Nancy Wesselsz di The Spot Events, che fa parte dell'organizzazione del Red Bull Megaloop. Essendo lei stessa una velista esperta e lavorando da anni sulla spiaggia di Zandvoort, sa cosa aspettarsi.

Gli atleti prima della gara © Ydwer van der Heide

Nancy ci racconta: "Dobbiamo sempre fare in modo che vento rimanga stabile per circa tre giorni. Non vogliamo che soffi a 40 al mattino, ma che nel pomeriggio sia diminuito a 20 nodi", spiega Nancy. Quando pensa di aver individuato il modello meteorologico giusto, si consulta con Tobias van Tellingen di Surfweer.nl e KNMI, tra gli altri.

Quando tutti sono d'accordo con le previsioni, l'evento passa in standby: team di telecamere, elettricità, giuria, team di sicurezza con moto d'acqua e barche di salvataggio, oltre ai tecnici della trasmissione, dato che l'intero evento viene trasmesso in diretta. Un altro aspetto fondamentale è che tutti i partecipanti devono avere il tempo necessario per raggiungere i Paesi Bassi.

La folla si raduna con poco preavviso © Jarno Schurgers

Se le previsioni rimangono stabili mentre tutti sono in attesa, viene dato il segnale di "luce verde! 48 ore prima dell'evento, il che significa che la gara avrà effettivamente luogo. I biglietti vengono venduti e si allestisce la location.

Gli hotel vengono prenotati. Le squadre di cameraman perlustrano il luogo dell'evento e costruiscono aree di sosta. Il segnale di partenza fa sì che i kiteboarder di tutto il mondo si rechino a Zandvoort per assistere dal vivo o per seguire l'evento in diretta streaming. Per l'organizzazione, invece, questo segnale significa che nei prossimi due giorni tutti saranno impegnati a dare vita a uno degli eventi kite più estremi dell'anno.