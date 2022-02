Le cose da sapere sulla Urban DH di Monserrate e Valparaíso

Quando si tratta di gare di mountain bike, ci sono poche discipline che sembrano spettacolari come il downhill urbano . Le gare vedono i concorrenti guidare a velocità folli su un percorso ripido ambientato in una città o in un ambiente montano cittadino. Vedrai rider procedere a folle velocità su scale, attraversare stradine strette, saltare su enormi salti artificiali, scavalcare tetti e autobus e, in alcuni casi, passare attraverso edifici.

Le gare più famose sono la Red Bull Monserrate Cerro Abajo nella capitale della Colombia, Bogotá, e la Red Bull Valparaíso Cerro Abajo a Valparaíso, in Cile. Le edizioni 2022 di queste gare si svolgono a febbraio e puoi guardare le gare per intero su Red Bull TV. Continua a leggere di seguito per tutti i dettagli sulle dirette, come sono i percorsi e chi correrà.

01 Come posso guardare le gare?

Le gare ad alto numero di ottani della Red Bull Monserrate Cerro Abajo e della Red Bull Valparaíso Cerro Abajo saranno trasmesse in streaming in diretta su Red Bull TV nelle rispettive date. Il Red Bull Monserrate Cerro Abajo si svolgerà sabato 5 febbraio , mentre la Red Bull Valparaíso Cerro Abajo si svolgerà domenica 27 febbraio.

Si noti che la conferma della gara di Valparaíso deve ancora essere confermata dalle autorità, per via delle restrizioni dovute al Covid.

Red Bull Monserrate Cerro Abajo – 5 febbraio

Guarda la gara dalle 15:50 con il commento inglese. Puoi anche guardare la gara con il commento in spagnolo.

Diretta Live Cerro Abajo – Commento Inglese

Red Bull Valparaíso Cerro Abajo – 27 febbraio

L'orario di trasmissione in diretta della copertura Red Bull TV della gara apparirà qui una volta che la gara sarà confermata in corso.

02 Dove si svolgono esattamente le gare?

La Red Bull Monserrate Cerro Abajo si svolge per le strade della popolosa capitale della Colombia, Bogotá, che si trova a 2.600 m sul livello del mare. Su di essa incombe una montagna imponente – Monserrate. La montagna è raggiungibile percorrendo un sentiero a piedi, parte del quale i ciclisti di mountain bike devono scendere fino al traguardo.

La città portuale di Valparaíso, patrimonio mondiale dell'UNESCO, è la sede del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. La città cilena è stata un importante snodo commerciale e marittimo nel 19° secolo e molte delle case e degli edifici colorati che si trovano sui pendii delle colline furono costruiti durante quel periodo coloniale. I barrios sui pendii collinari sono collegati da un labirinto di vicoli stretti e intricati.

Bogotá incombe in lontananza © Jan Kasl/Red Bull Content Pool Valparaíso è mozzafiato dall'alto © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

03 Come sono i percorsi?

I percorsi di downhill urbano in Sud America condividono alcune caratteristiche. Sono ripidi, hanno lunghe sezioni di scale e presentano rettilinei veloci e curve strette su stradine incredibilmente strette. Per aumentare la velocità, i percorsi presentano anche ostacoli artificiali come rampe in legno e wallride.

Le strutture artificiali sono una parte importante di un percorso urban © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

La pista di Monserrate è lunga 2,4 km, il che lo rende il più lungo di tutti i circuiti urbani di downhill al mondo con ben 27 ostacoli in sequenza. I punti salienti del percorso includono i salti La Iglesia e La Estrella, un passaggio attraverso un tunnel, un salto di 7 m a La Cascada e il traferro sopra i tornelli alla base della montagna.

La metà superiore della pista di Monserrate dall'alto © Kevin Molano/Red Bull Content Pool

Il percorso del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo è lungo circa 2 km. Scende da un punto di partenza sulla collina prima di snodarsi oltre piazza Bismarck e via Atahualpa verso la fontana di Nettuno in Plaza Aníbal Pinto nel centro della città. In passato i rider dovevano salire sul tetto di una casa lungo la famosa scalinata del Boccaccio.

L'area di arrivo della gara di DH urbana di Valparaíso © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

04 Proprio come la Coppa del Mondo, ci sono prove e qualifiche prima delle finali

Proprio come qualsiasi altra gara di mountain bike in discesa, è consentito far pratica sul percorso poiché le piste richiederanno un po' di tempo per abituarsi. Questa sessione è seguita da una gara di qualificazione in modo che i numeri possano essere ridotti a un numero gestibile per le finali. C'è solo una corsa, con il miglior tempo dichiarato vincitore.

05 Chi corre a Monserrate e Valparaíso?

Grazie al fatto che queste gare si svolgono in bassa stagione prima della Coppa del mondo di mountain bike Mercedes-Benz UCI, c'è un discreto numero di talenti che parteciperanno. Brook Macdonald, Jackson Goldstone, Bernard Kerr e Wyn Masters sono solo tre rider che si sono cimentati nelle scorse edizioni. Tuttavia, la pandemia ha reso i viaggi in tutto il mondo un po' più complicati, quindi queste gare saranno caratterizzate principalmente da rider sudamericani e rider specializzati in urban DH.

l freerider MTB Brage Vestavik piace dilettarsi in queste gare © Fabio Piva/Red Bull Content Pool Jackson Goldstone dimostra che non si è mai troppo giovane per correre © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool

Un parterre di 25 atleti comporrà le gare di Bogotà e Valparaíso. I corridori confermati per entrambi includono lo specialista del downhill urbano e il due volte vincitore della Valparaíso Tomáš Slavík , Repubblica Ceca, e il corridore di enduro Pedro Burns dal Cile. Aspettatevi anche di vedere i corridori cileni Pedro Ferraira, Felipe Agurto e Matias Nunez in entrambe le gare.

I corridori che bilanciano resistenza e abilità pur essendo coraggiosi sul percorso sono quelli che saranno premiati con le prime posizioni sul podio.

Pedro Burns scende sopra Bogotá nella Monserrate Cerro Abajo del 2021 © Kevin Molano/Red Bull Content Pool

06 Chi ha vinto l'ultima volta?

L'ultima Red Bull Monserrate Cerro Abajos si è svolta nel 2019. I precedenti vincitori includono il colombiano Matthias Gutierrez (2019), Tomáš Slavík (2020) e il francese Adrien Loren (2021). Loron ha vinto con un tempo di 4:31.485. Guarda la corsa di Loren di seguito:

Η νικητήριο διαδρομή του Adrien Loron

Anche la Red Bull Valparaíso Cerro Abajo si è disputata l'ultima volta nel 2019, quando ha vinto Pedro Ferreira. Slavík ha già vinto due edizioni della gara nel 2017 e nel 2018. Guarda la corsa di Ferreira dal 2019 di seguito:

Winning Run - Red Bull Valparaiso Cerro Abajo 2019

