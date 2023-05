Red Bull Moto Boost 2023: all’Università di Messina con Filippo Farioli

Red Bull Moto Boost è figlia della collaborazione tra Red Bull Italia, la poco più sopra citata competizione MotoStudent e la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup, ed è volta a scoprire e valorizzare nuovi talentosi ingegneri che potranno in futuro approdare nel velocissimo mondo delle corse. Uno dei momenti clou dell’edizione 2023 sarà rappresentato dalla lecture che si terrà mercoledì 17 maggio, a partire dalle 11:30, nell’Aula Magna Andrea Donato del Dipartimento di Ingegneria dell’ Università degli Studi di Messina. All’incontro, destinato ad approfondire argomenti tanto connessi alla passione per i motori quanto all’ingegneria, prenderanno parte in veste di relatori il Prof. Giacomo Risitano, Ph. D. Associate Professor of Mechanical Design and Machine Construction, e Alberto Tambini, Structural Analysis and Test Engineer di KTM.

Red Bull Moto Boost è figlia della collaborazione tra Red Bull Italia, la poco più sopra citata competizione MotoStudent e la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup, ed è volta a scoprire e valorizzare nuovi talentosi ingegneri che potranno in futuro approdare nel velocissimo mondo delle corse. Uno dei momenti clou dell’edizione 2023 sarà rappresentato dalla lecture che si terrà mercoledì 17 maggio, a partire dalle 11:30, nell’Aula Magna Andrea Donato del Dipartimento di Ingegneria dell’ Università degli Studi di Messina. All’incontro, destinato ad approfondire argomenti tanto connessi alla passione per i motori quanto all’ingegneria, prenderanno parte in veste di relatori il Prof. Giacomo Risitano, Ph. D. Associate Professor of Mechanical Design and Machine Construction, e Alberto Tambini, Structural Analysis and Test Engineer di KTM.

È una bella sfida per i giovani come me:

La lecture - che sarà aperta a tutti gli studenti dell’ateneo siciliano - vedrà poi la presenza di un ospite d’eccezione, dato che vi prenderà parte anche Filippo Farioli, 18enne pilota bergamasco che ha esordito quest’anno in Moto3 tra le fila del team Red Bull KTM Tech3. “Sono davvero felice di far parte di Red Bull Motoboost” - ha detto Farioli - “ È una bella sfida per i giovani come me: credo che non capiti tutti giorni di avere la possibilità di mettersi alla prova per un progetto così stimolante. Penso possa rappresentare una grande occasione anche per me, perché da questi incontri si aprono sempre nuove possibilità e idee che potranno tornarmi sicuramente utili in futuro”.

La lecture - che sarà aperta a tutti gli studenti dell’ateneo siciliano - vedrà poi la presenza di un ospite d’eccezione, dato che vi prenderà parte anche Filippo Farioli, 18enne pilota bergamasco che ha esordito quest’anno in Moto3 tra le fila del team Red Bull KTM Tech3. “Sono davvero felice di far parte di Red Bull Motoboost” - ha detto Farioli - “ È una bella sfida per i giovani come me: credo che non capiti tutti giorni di avere la possibilità di mettersi alla prova per un progetto così stimolante. Penso possa rappresentare una grande occasione anche per me, perché da questi incontri si aprono sempre nuove possibilità e idee che potranno tornarmi sicuramente utili in futuro”.