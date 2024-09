Viaggio nella Red Bull Rookies Cup, la scuola dei futuri campioni di MotoGP

Per molti aspiranti piloti di moto, l'obiettivo finale è quello di gareggiare in MotoGP™ e conquistare un campionato mondiale. Anche se non tutti i giovani talenti riescono a vedere realizzato questo sogno, dal 2007 la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup ha reso un simile viaggio molto più realizzabile. Scopri di più sull'emozionante campionato che sta plasmando le future stelle del motociclismo.

01 Cos'è la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup?

La Red Bull Rookies Cup è pura azione dall'inizio alla fine © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Qual è il miglior modo per sostenere i giovani talenti emergenti e prepararli al viaggio verso il campionato mondiale di motociclismo? Questa è la domanda a cui Red Bull, Dorna Sports, KTM, Ipone e Alpinestars hanno cercato di rispondere nel 2007, quando è nata l'idea della Red Bull MotoGP™ Rookies Cup.

Gli aspiranti campioni della Red Bull Rookies Cup © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

L'idea era quella di creare un campionato interamente dedicato ai piloti emergenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni. In questa serie, i giovanissimi talenti delle due ruote avrebbero dovuto lottare per il titolo durante i round europei della serie MotoGP™, sperando così di attirare l'attenzione di un team di Moto3™ e, da lì, iniziare la propria scalata verso l'Olimpo della MotoGP™. Il progetto si è rivelato un grande successo: tra le fila del campionato, infatti, sono passati futuri vincitori di Gran Premi e persino campioni del mondo.

02 Chi sono i vincitori della Red Bull MotoGP™ Rookies Cup?

Nel corso dei suoi 17 anni di vita, la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup ha visto crescere una serie di nomi stellari che sono ormai diventati parte integrante delle competizioni motociclistiche.

Ad esempio, il francese Johann Zarco , vincitore di una gara di MotoGP™, si è assicurato la vittoria assoluta nella serie inaugurale del 2007. È salito sul podio in sette delle otto gare della stagione ed è stato reclutato per la Red Bull MotoGP™ Academy l'anno successivo. Nel 2009 Zarco è passato alla classe 125cc - ora nota come Moto3™ - e il resto è storia: è diventato campione del mondo Moto3™ nel 2011, ha vinto la Moto2™ nel 2015 e nel 2016, per poi assicurarsi un posto nella MotoGP™ a partire dalla stagione 2017.

Johann Zarco è stato il primo vincitore della Red Bull MotoGP Rookies Cup © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Brad Binder è un altro ex pilota della Rookies Cup che ha vinto in MotoGP © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Zarco non è l'unico grande nome ad essere passato dalla Red Bull MotoGP™ Rookies Cup alla classe regina del motociclismo. Ci sono anche:

Brad Binder - Campione nel 2009 nella Rookies Cup, campione del mondo Moto3™ nel 2016 e leader del team Red Bull KTM Factory Racing in MotoGP™ dal 2020.

Joan Mir - Pilota della Rookies Cup 2013 e 2014, campione del mondo Moto3™ 2017 e campione del mondo MotoGP™ 2020.

Jorge Martín - Campione della Red Bull MotoGP™ Rookies Cup 2014, campione del mondo Moto3™ 2018 e dal 2021 assoluto protagonista della MotoGP™, categoria nella quale ha vinto sette Gran Premi, 14 Sprint e si è laureato vice campione del mondo nel 2023.

Pedro Acosta - Pilota della Rookies Cup 2019, campione del mondo Moto3™ 2021 e campione del mondo Moto2™ 2023, approdato in MotoGP™ nel 2024 e già in grado di conquistare due podi nei GP e tre podi nelle Sprint.

Daniel Holgado - Campione della Rookies Cup 2020 e in lizza per il titolo mondiale Moto3™ del 2024.

03 Chi può partecipare alla Red Bull MotoGP™ Rookies Cup?

Fatta eccezione per l'età (il campionato è destinato esclusivamente a piloti che abbiano tra i 14 e i 18 anni), non esistono altre restrizioni quando si tratta di partecipare alla Red Bull MotoGP™ Rookies Cup. Sia gli uomini che le donne possono iscriversi nel tentativo di fare emergere il proprio talento alla guida.

Se hai un'età compresa tra i 14 e i 18 anni puoi partecipare al campionato © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Il peso e l'altezza non giocano un ruolo importante, anche se i piloti alti meno di 1,72 m e con un peso inferiore ai 62 kg hanno maggiori possibilità di essere ammessi alla serie. Tuttavia, non si tratta di una regola ferrea: ciò che conta è l'abilità in pista.

Anche l'esperienza di gara precedente non è un obbligo, anche se è un vantaggio nel momento in cui si voglia essere invitati all'evento di selezione. Questo è il trampolino di lancio per la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup.

04 Come partecipare alla Red Bull MotoGP™ Rookies Cup?

Per partecipare alla Rookies Cup, gli interessati devono registrarsi sul sito web della Red Bull MotoGP™ Rookies Cup . C'è una scadenza rigida da rispettare e, in linea di massima, prima si presentano le domande di partecipazione e maggiori sono le possibilità di successo.

Il motivo è semplice: ogni stagione quattro giudici selezionano i 26 partecipanti che parteciperanno alla Red Bull MotoGP™ Rookies Cup tra una media di oltre 120 candidature. Pertanto, prima viene presentata la domanda, più tempo hanno i giudici per esaminare le prestazioni e le abilità dei candidati e per effettuare la selezione.

Se la candidatura di un pilota viene accettata, i giudici esamineranno i risultati delle gare e dei campionati nel corso dell'anno, verificando così i progressi fatti dai potenziali candidati nel corso di una stagione sia nelle gare su strada che negli eventi di dirt bike. I giudici vogliono anche conoscere più a fondo i candidati, andando ad analizzare la loro personalità, il loro background e la loro esperienza.

Gli eventi di selezione permettono ai giudici di vedere i piloti da vicino © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Il team invia poi gli inviti all'evento di selezione, che si terrà in un secondo momento nel 2024. In media, dai sei agli otto piloti partecipanti a questo processo di selezione entreranno a far parte della Red Bull MotoGP™ Rookies Cup.

Nella stagione 2023 c'erano in totale 26 piloti, e 26 piloti di 17 nazioni partecipano alla Red Bull MotoGP™ Rookies Cup 2024.

05 Chi sono i giudici della Red Bull MotoGP™ Rookies Cup?

La decisione su chi sarà selezionato è attualmente nelle mani di quattro giudici:

Gustl Auginer - Leggenda del motociclismo austriaco e vincitore di un Gran Premio.

Harald Bartol - Pilota e ingegnere austriaco.

Peter Clifford - Esperto di MotoGP™ ed ex proprietario del team Red Bull Yamaha.

Daniel Ribalta - Pilota e allenatore della Rookies Cup.

Gustl Auinger ha un'esperienza decennale da condividere con i giovani © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

06 Quali moto vengono utilizzate nella Red Bull MotoGP™ Rookies Cup?

Identical KTMs are under every rider in the championship © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Nella Red Bull MotoGP™ Rookies Cup è l'abilità di guida che conta, ed è per questo che tutti i partecipanti guidano la stessa moto. Dal 2013 viene utilizzata una moto a quattro tempi della Moto3™: la KTM RC 250 R. Ha una cilindrata di 249,5 cc, un peso di circa 82 kg e un regime di rotazione massimo di 13.000 giri/min.

La serie Get Ready to Race , nell'arco di cinque episodi, racconta come è stata creata la moto Red Bull MotoGP™ Rookies Cup e come si è svolto il processo di progettazione.

07 Qual è il calendario della Red Bull MotoGP™ Rookies Cup 2024?

Una stagione della Red Bull MotoGP™ Rookies Cup non è lunga come quella della Moto3™, Moto2™ e MotoGP™. Il campionato comprende un test e sette round del campionato mondiale, tutti in Europa. La stagione 2024 inizierà l'11 e il 12 aprile con la prova di Jerez, in Spagna, mentre il finale di stagione si terrà il 7 e l'8 settembre a Misano, in Italia. Guarda il calendario completo qui sotto.

Scopri di più sulla Red Bull MotoGP™ Rookies Cup e tieniti aggiornato sulla stagione 2024 qui .

Round Data Luogo Test 11–12 aprile Jerez, Spagna Round 1 27-28 aprile Jerez, Spagna Round 2 11–12 maggio Le Mans, Francia Round 3 1–2 giugno Mugello, Italia Round 4 29-30 giugno Assen, Olanda Round 5 17–18 agosto Spielberg, Austria Round 6 31 agosto–1 settembre Aragon, Spagna Round 7 7-8 settembre Misano, Italia

08 Guarda Born Racers, il documentario sull'accademia delle corse

2 min Get ready for Born Racers Born Racers follows 26 rookie riders, all with one dream – winning MotoGP™.

La serie di documentari Born Racers segue i giovani talenti del motociclismo mentre cercano di dimostrare la loro abilità nelle gare della Red Bull MotoGP™ Rookies Cup.

Mostrando gli alti e i bassi di un lunghissimo viaggio verso l'apice del Motomondiale, la serie mette in luce i giovani piloti all'inizio della loro carriera. Born Racers racconta le prove reali che gli aspiranti piloti devono affrontare: sacrifici familiari, pressioni, dubbi, amicizie e rivalità.

Born Racers viene trasmesso in anteprima in Europa, nel Regno Unito e negli Stati Uniti sulle seguenti piattaforme di visione: