Il Red Bull Mottarone ha avuto un successo travolgente

Sabato 3 settembre, tra i laghi Maggiore e d’Orta e accompagnati da un panorama mozzafiato, i protagonisti di questo evento unico nel suo genere si sono dovuti cimentare in un’impresa a dir poco titanica: affrontare l’impegnativa salita che conduce da Omegna fino alla cima del Mottarone a bordo di una qualunque bicicletta pieghevole. Sono stati più di 250 i coraggiosi che hanno deciso di tentare la scalata al monte, e nessuno di loro si è fatto intimorire dagli oltre 22 km di percorso, dalle pendenze che in alcuni tratti superavano addirittura il 21% e dai 1000 e più metri di dislivello: la vetta doveva essere raggiunta. A qualunque costo.

Sabato 3 settembre, tra i laghi Maggiore e d’Orta e accompagnati da un panorama mozzafiato, i protagonisti di questo evento unico nel suo genere si sono dovuti cimentare in un’impresa a dir poco titanica: affrontare l’impegnativa salita che conduce da Omegna fino alla cima del Mottarone a bordo di una qualunque bicicletta pieghevole. Sono stati più di 250 i coraggiosi che hanno deciso di tentare la scalata al monte, e nessuno di loro si è fatto intimorire dagli oltre 22 km di percorso, dalle pendenze che in alcuni tratti superavano addirittura il 21% e dai 1000 e più metri di dislivello: la vetta doveva essere raggiunta. A qualunque costo.

L’eroico ciclista, munito di una bici pieghevole che come tale non è stata progettata per questo genere di salite (ma lei non lo sa

Il primo a completare la scalata è stato Stefano Luciani. L’eroico ciclista, munito di una bici pieghevole che come tale non è stata progettata per questo genere di salite (ma lei non lo sa e quindi le affronta lo stess o), ha infatti tagliato il traguardo dopo una pedalata durata 1h 17’04”, riuscendo così ad avere la meglio sull’agguerrita - e divertita - concorrenza. Ad attendere il vincitore e i suoi colleghi è stato poi, a fine giornata, il… tuffo nel lago d’Orta: era proprio lì che terminava infatti la corsa di una rampa installata appositamente per dare ai partecipanti la possibilità di esibirsi in estemporanei trick che spesso si sono rivelati un vero e proprio buco nell’acqua, con la sfida di slalom parallelo che ha contribuito ulteriormente a far divertire tutti gli iscritti.

Il primo a completare la scalata è stato Stefano Luciani. L’eroico ciclista, munito di una bici pieghevole che come tale non è stata progettata per questo genere di salite (ma lei non lo sa e quindi le affronta lo stess o), ha infatti tagliato il traguardo dopo una pedalata durata 1h 17’04”, riuscendo così ad avere la meglio sull’agguerrita - e divertita - concorrenza. Ad attendere il vincitore e i suoi colleghi è stato poi, a fine giornata, il… tuffo nel lago d’Orta: era proprio lì che terminava infatti la corsa di una rampa installata appositamente per dare ai partecipanti la possibilità di esibirsi in estemporanei trick che spesso si sono rivelati un vero e proprio buco nell’acqua, con la sfida di slalom parallelo che ha contribuito ulteriormente a far divertire tutti gli iscritti.