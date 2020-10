Red Bull è il nuovo Official Energy Drink dell'Olimpia Milano

Cinque allenatori o giocatori affiliati all’Olimpia fanno parte della Hall of Fame del basket mondiale: Cesare Rubini, Sandro Gamba, Dino Meneghin, Bill Bradley e Bob McAdoo, mentre sono tre i numeri di maglia ritirati, ovvero il 18 di Arthur Kenney, l’8 di Mike D’Antoni e l’11 di Dino Meneghin, simboli non solo di vittorie ma anche dei valori promossi dal club. Tra i record dell'Olimpia, spicca il suo essere stata la prima squadra di club europea coinvolta nel primo torneo ufficiale con squadre NBA, a Milwaukee nel 1987, e nel 2015 è diventata con il Maccabi Tel Aviv la prima squadra espressa dal basket europeo a giocare gare ufficiali sul territorio americano, in arene NBA, a Chicago e New York.