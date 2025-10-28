Egitto e Giordania sono campioni del mondo di Red Bull Padel Dash!

Siviglia si è trasformata nell'epicentro del padel amatoriale quando le coppie più veloci del mondo si sono riunite per la Red Bull Padel Dash World Final . In due giorni di azione non-stop, 14 Paesi si sono sfidati in un torneo che ha ridefinito questo sport, spingendo i giocatori ai limiti della velocità, della strategia e della precisione. Con l'iconico pulsante rosso che detta il ritmo e ogni punto che ha un peso specifico importante, i campi andalusi sono diventati il palcoscenico unico per mettere in mostra l'abilità e il talento dei giocatori.

Una nuova era del padel

Il Red Bull Padel Dash non ha nulla a che vedere con il padel amatoriale vero e proprio. Le partite sono all'insegna della velocità: la prima squadra che raggiunge 16 punti si guadagna il diritto di "correre verso il pulsante" e fermare il gioco su tutti i campi. Se l'obiettivo non viene raggiunto, le partite terminano automaticamente dopo sette minuti, assicurando che ogni secondo sia importante. Dal primo servizio allo scambio finale, la tensione è stata costante e i tifosi sono rimasti con il fiato sospeso.

Manuel Fernandez corre verso il pulsante rosso © Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

La fase a gironi ha preso il via venerdì con incontri avvincenti nel formato "tutti contro tutti". Nel sorteggio femminile, il duo dell'Egitto si è subito imposto come favorito con una vittoria fondamentale sull'Estonia, mentre Italia e Messico hanno illuminato i campi da gioco con punti spettacolari. La divisione maschile ha visto una battaglia feroce, con prestazioni di spicco da parte di Estonia, Giordania, Egitto e Perù, tutti in lotta per premere il pulsante rosso per primi.

I campioni sono stati incoronati in un ifnale da brividi

Dopo i turni preliminari, le otto coppie migliori di entrambe le categorie sono passate alla fase finale, mentre le sei coppie escluse sono passata alla fase di consolazione del torneo.

Bea Gonzalez e le campionesse d'Egitto © Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

Sabato si sono svolte le partite più intense del weekend. Nel Gruppo B , il Cile ha conquistato il titolo femminile per un solo punto, mentre gli uomini dell'Italia hanno dominato grazia alla precisione dei loro colpi. Nel Gruppo A, l' Egitto e la Giordania sono stati incoronati campioni del mondo assoluti , con una vittoria decisa per un solo punto in una finale che ha tenuto il pubblico in piedi fino all'ultimo momento.

Il campione del mondo Sebastián Guzmán ha riflettuto sul suo trionfo: "Sono davvero felice di aver rappresentato la Giordania in questo incredibile evento. Dal momento in cui ho gareggiato in Giordania, l'organizzazione è stata fantastica e quando siamo arrivati a Siviglia, il modo in cui siamo stati accolti e supportati è stato incredibile. Ogni esperienza è stata bellissima e mi ha lasciato senza parole".

Manuel Jesús Fernández , anch'egli rappresentante della Giordania e campione del mondo, ha dichiarato: "Sono molto orgoglioso di aver rappresentato la Giordania e di aver condiviso questa esperienza con persone incredibili. L'organizzazione è stata fantastica dall'inizio alla fine in Giordania e qui a Siviglia. È stato indimenticabile".

L'egiziana Laila El Nimr ha aggiunto: "Vincere il titolo mondiale è stato fantastico. Ci è piaciuto molto e ci siamo godute ogni secondo. Abbiamo giocato ad alto livello. Ci piace questo formato perché ti dà una motivazione in più per competere al meglio".

La velocità è stata protagonista alla Red Bull Padel Dash World Final 2025 © Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

Più di una semplice competizione

L'esperienza del Red Bull Padel Dash è andata oltre le partite. Alcuni fortunati vincitori della sfida hanno potuto partecipare a incontri di esibizione con gli atleti Red Bull Juan Lebrón e Bea González , prendendo parte a scambi ad alta velocità che i fan ricorderanno per sempre. Anche il campione del mondo Juan Lebrón ha partecipato all'esibizione del giorno di apertura, condividendo con i partecipanti consigli, storie e ispirazioni.

Bea Gonzalez parla della sua esperienza professionale © Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

Bea González ha elogiato lo stile unico del torneo: "Mi piace molto il formato del Red Bull Padel Dash perché rispecchia il modo in cui mi piace giocare: veloce, esplosivo e istintivo. Si basa su punti veloci e vincenti potenti e mi piacerebbe provarlo presto".

Un festival di velocità e innovazione

Tra una partita e l'altra, l'atmosfera all' ICÓNICO Sports Social Club era elettrica. Musica, movimento e un'atmosfera da festival riempivano i campi da gioco mentre giocatori e tifosi condividevano l'emozione di ogni punto. Con la finale mondiale di Siviglia, il Red Bull Padel Dash ha chiuso la sua prima stagione internazionale. Il format ha toccato 14 tappe in altrettanti Paesi, riscrivendo le regole del padel amatoriale e rendendolo più veloce, più audace e più imprevedibile che mai.

La stagione inaugurale può dirsi conclusa, ma siamo certi che gli echi di velocità, abilità e momenti indimenticabili continueranno a ispirare la prossima generazione di giocatori di padel in tutto il mondo.