L'idea di base dietro al format in sé è quella di una sfida corale, che riunisce artisti diversi sotto lo stesso pezzo. In questo primo episodio, la base è stata gentilmente fornita da quel genietto di Drast degli Psicologi. Mentre il tema che lega le barre dei 4 scugnizzi è quello del disagio legato alla percezione del successo per la Generazione Z : una sorta di critica al meccanismo che si innesca in molti coetanei dei nostri 4 eroi, una pericolosa spirale di nichilismo, sostanze, vizi che rischia poi di appiattire intere personalità.