È uscito un nuovo episodio di Red Bull Posse nella stessa settimana del Red Bull 64 Bars Live e non a caso si parla napoletano. Coincidenza? Decisamente no. Anche perché a collidere con il collettivo dei Solo La Fam c'è un grande protagonista dell'evento alle Vele di Scampia l'8 ottobre: Geolier . Lo show è sold out , ma puoi sempre seguire la diretta streaming sul nostro canale YouTube dedicato alla musica: Red Bull Droppa .

Ed essendo SLF già di suo composti da MV Killa, Yung Snapp , Lele Blade e Vale Lambo , insieme a Geolier viene fuori un freestyle bello sostanzioso. Come prevede il format di Red Bull Posse, infatti, ogni 16/32 barre cambia l'MC al microfono, in un unico flusso che riporta il rap alle origini, alle crew che dai primi anni Novanta hanno iniziato a popolare l'hip hop. Le posse, appunto.

In ogni caso, la lingua che si parla ai piedi del Vesuvio si conferma ancora una volta una delle più adatte, versatili al momento di cacciare rime. Forse più dell'italiano, si presta a unire tantissimi termini dello slang inglese senza mai forzare gli accostamenti. Esempio? Le solite strofe affilate di Yung Snapp : "Vuoi fare Crisps e Blood /e pure il fashion blogger / noi lo sappiamo che fai solo finta / e hai fatto le tarantelle, ma è tutto un bordello /se stai in mezzo alla strada prendi solo freddo."

Perciò hands up per una delle migliori squadre che si possano mettere insieme a Napoli, anche grazie a una base firmata da Niko Beatz che onestamente fa bruttissimo. Con tutte quelle basse frequenze.

Se vuoi rivedere gli episodi precedenti di Red Bull Posse , Red Bull 64 Bars e soprattutto se vuoi guardare l'8 ottobre alle ore 21 la diretta streaming del Red Bull 64 Bars Live (ci saranno Ernia, Guè, Fibra, Marracash, Madame e Geolier: fai tu), allora il link è sempre è solo uno: Red Bull Droppa .

Testo del Red Bull Posse di Geolier + SLF

MV KILLA

Fast Life comm e G.U.E

Miezz a vij nuje stamm attiv qual Coolin Break

SLF Int o Showbiz

quann parl e nuie puort chiu rispett

Bro si na Pussy, nu Sneaky

Quann me vir Nun è Easy

Yeah So Gelus, Vac Ngopp Int a Chart

Quann Copp Supreme

E quann Dropp cu Sneezy Yeh

Si te piens ca vai chiu fort

Okay, Puo chierer a Enzo

No Je nun so Nice, No

Bitch Je so Handsome

Sbagl cu me e nun vai manc

Int a Friendzone

Loco, Crazy, E Scoppij nguoll Tip Benson

Je nun arraggion cu nu Miezz Omm

Cash Flow, Ncass Int a na mezz or

Aggia muri Int piscin e na Mansion

Ca si o pens po se manifest

Tu vien aropp comm e Manifest

N’è pa Fam, Pa Squad, Pa Crew, Pa Gang?

Je nun vac ngopp a l’ati fest

E Nun vest Palm Angels megl Avirex

Big Time, Vogl Big Racks

Tu 69, Si nu Big Rat

Shorty Ten O Booty Comm Big Big Mac

Ye

E ossai ca nun parl assai,

Ma to spieg comm e Khabi Lame

Juoc e scacc si stai int o Game

Tu te Spar ngap comm e Kurt Cobain

Vuo Fa Crips e Blood,

E pur o Fashion Blogger

Nuje o sapimm ca fai sul fint

E fatt e tarantell, ma tutt o burdell

Si stai miezz a vij tu pigl sul o fridd

YUNG SNAPP

Shawty nvo perdr tiemp

Ess gia è crisciut nc piacn e sciem

She from Napl

Puort rispett t’quant c sapn

Si sto magnann n’taiz ra tavl

Fann e sciem p 2 ann s’sbattn

Po stann chin e giall pche carn

Nun cuntà e pall si e pall t mancn

Chest è real life nc’ cuntamm e favl

ind na suite a Surrient’ cu Stephanie

A uagliona toj par l’epifanij

Vogl’ a na psicopatic isterc

SLF nui simm l L’americ

So t’figl re nuost

Nfacimm l’artist naaah

Facimm l’ostetric

Teng o stipendj c fann 3 mierc

Ca tredicesim

Rolls royce truck a mergellin’

I Nun bev o lean i m’ bev o vin

Stamm ra ann, stamm semp in gir

Tu si nu trend si comm e spig

Si m spar nguoll almen pigl’buon a mir

Nun m sagl’ o sang’ ngap si teng l’Amiri

P’ fa na vacanz speng almen 10000

Stong ind’ a aerej stong n’ciel nun m vir

Amm fatt sord cu l’eur piens a lir

Amm fatt disc r’or ricenn Meliro

Agg fatt schif e chell’ ancor m’ scriv

A Milan o studj po’ sceng a sunà a Sicilij

Amm rat na man’ a chi ns ammerit nu rit

Hann scassat o cazz, mo s hanna ì ra cà

VALE LAMBO

Tic Toc vir sta arrivan o mostr

Sceng e nott pke stong nsiem e ghost

SLF in the game è tutt appost

Manueeee guard a chell commè tost

Ah ah ah ah

Mo si vuo trasì fra t serv natu pass

chist ha fatt o scem ha fatt o scem che cumpagn

Ma mo le pigliat prp tutt rinde pacc

A Secondiglian nun fa o scem piglij e buff

E fatt Mask Off nun te fa buon e cunt

T zomb pe cap ammo comme DeadPool

Mo e pisciam nguol jesc prp a Red Bull

ye ten a glock

SLF in the game motherfucka

Tu fai appost tu fai appost

SLF in the game motherfucka

LELE BLADE

Slf we bullet proof nun ce serv a gang ne o bodyguard

Simm stell stampat ncopp all’asfalt Hollywood boulevard

Dess a vit pa squadra mia comme un hooligan

E fin e quand nun me vir rint a nu cullinan

E vre ancor chesti pussy comm e cumbinamm

Da criatur me sunnav e fa nu buc rint a banc

Mo é tutt a post, ok

VVS or bianc teng e buc nte man

Ca me cadono e sord ok

Wanna be vonn fa a drill comme in uk

Sol e mi ,sol a famiglia,n’mocc n’ak Forty seven

So nu fuori, class Fuoriserie..

Ammo chi t sap, fa o brav fa o serij

Improbabile ca ce firm e fa n omicid e nun é cosa vost

Intoccabil comm o film fra i so Alpacino tu Kevin Costner

Sett ncopp a sett, ye we dont stop ,simm a sett comme cosa nostra

Voglio tutt cos a tutt e cost

Fatt o gir ncopp o roller coster

Everyday im hustlin comme Rick Ross

Parl buon o pigli e buff comme cris rock

A copp e cross a rint all’Audi, pit stop

Me ne fuj da e cops, baby in god we trust

GEOLIER

S sent c mient ra com raccunt

Teng nu bro m raccont ca si t raccont pigliass l’appunt

Teng 20 ann e n’album

Fratm ten 20 ann e na figl

A pigliat 20 abbuscat na cifr

Anbuscat re uard e pur ra dia

C lav ca mamm e pur cu dij

Ag rifiutat femmn nto camerin

Rifiutat coc

Rifiuta sord

Fiutat l’affar fila n’agguat

Percshing navig

Vec capri

Putes sta a abudami cu 10 kyle

O cardi b

10 cumpagn 10 affiliat senza libi

Saiz l’adv pur l’ax adv

Senza abs fuij ra ps tut psg

Gg class

Amg

Bimb int o passegin

Chiagn quant pass a volant

Passn primm po passn rop co passamontagn

Acquistam all’ast aiz na cristal hasta la vista

V crivellam

Vir e fo brav

Vien a napl e miet e fot quant t n vaij

Pffff

M sit

Real

Nuij sim o real madrid

—------------------------------

TESTO IN ITALIANO

MV KILLA

Fast Life come G-U-E’

In mezzo alla strada stiamo attivi mica Coolin break

SLF dentro uno Showbiz

Quando ci parli porta più rispetto

Bro sei una Pussy uno Sneaky

Quando mi vedi non è easy

Yeah sono geloso, vado sopra una Chart

Quando compro Supreme

E quando droppo con Sneezy yeh

Se ti pensi che vai più forte

Okay, puoi chiedere ad Enzo

No io non sono nice, no

Bitch io sono handsome

Sbagli con me e non vai manco

Dentro la friendzone

Loco, Crazy, e ti scoppio tipo Benson

Io non ragiono con un mezzo uomo

Cash flow, li incasso in mezzora

Devo morire in una piscina di una Mainson

Che se ci pensi poi succede

Tu vieni dopo come i Manifest

Non è per la Fam, per la squad, per la crew, per la gang?

Io non vado alle altre feste

E non vesto Palm Angels meglio Avirex

Big Time voglio Big Racks

Tu sei 69, sei un big rat

Shorty ha il body come il Big Big Mac

Ye, e lo sai che non parlo molto

Mo te lo spiego come Khabi Lame

Gioco a scacchi se tu stai nel game

Tu ti spari in testa come Kurt Cobain

Vuoi fare Crisps e Blood,

e pure il fashion blogger

noi lo sappiamo che fai solo finta

e hai fatto le tarantelle, ma è tutto un bordello

se stai in mezzo alla strada prendi solo freddo

YUNG SNAP

Shawty non vuole perdere tempo

Lei è già cresciuta non le piacciono gli scemi

She is from Napoli

Porta rispetto tutti quanti ci conoscono

Si sto mangiando non ti alzi da tavola

Fanno gli scemi per due anni si sbattono

si stanno pisciando sotto Perché cadono

non raccontare palle (bugie) se le palle ti mancano

questa è la real life non ci raccontiamo le favole

dentro una suite a Sorrento con Stephanie

la ragazza tua sempre l’epifania

voglio una ragazza psicopatica isterica,

SLF noi siamo l’America

Sono tutti figli nostri

Non facciamo gli artisti

Noi facciamo le ostetriche

Ho lo stipendio che guadagnano tre medici

Con la tredicesima

Rolls roys track a mercellina

Io non bevo la Lean mi bevo il vino

Ci siamo da anni e siamo sempre in giro

Tu sei un trend come le spighe

Se mi spari addosso almeno prendi bene la mira

Non mi sale il sangue in testa se ho Amiri

Per fare una vacanza spendo almeno 10K

Sto dentro all’aereo sto in cielo non mi vedi

Abbiamo fatto i soldi con l’euro pensa con le Lire

Abbiamo fatto il disco d’oro dicendo Meliro

Ho fatto schifo e quella ancora mi scrive

A Milano in studio e poi scendo a suonare in Sicilia

Abbiamo dato una mano a chi non si merita un dito

Hanno rotto il cazzo, mo se ne devono andare da qua

VALE LAMBO

Tit toc vedi sta arrivando il mostro

Scendo di notte perchè sto insieme ai ghost

SLF in the game è tutto a posto

Manuè guarda a quella come è bella

Ah ah ah

Ma se vuoi entrare fra ti serve un altro pass

Questo ha fatto lo scemo ha fatto lo scemo con i compagni

Ma ora lo hai preso proprio tutto dentro il culo

A secondogliano non fare lo scemo prendi gli schiaffi

Hai fatto mask off non ti fai bene i conti

Ti surclasso/ti supero

amò come dead pool

Mo gli pisciamo addosso

Esce proprio la Red Bull

Yeah ha la glock

SLF in the game motherfuck

Tu lo fai a posta

Tu lo fai a posta

SLF in the game motherfuckka

LELE BLADE

we bullet proof Non ci serve la gang e nemmeno il bodyguard

Siamo stelle stampate sull’asfalto Hollywood Bouleward

Darei la vita per la mia squadra come un hooligan

Fino a quando non mi vedi dentro ad un Cullinan

E devi vedere ancora a questi pussy come li combiniamo

Da bambino mi sognavo di fare un buco dentro la banca

Mo è tutto a posto, ok

VVS oro bianco ho i buchi nelle mani che mi cadono i soldi, ok

Wannabe vogliono fare la drill come in UK

Sono solo i miei, solo la famiglia, In bocca un AK47

Sono di fuori, classe fuoriserie

Amò ma chi ti conosce, fai il bravo fai il serio

Improbabile che ci fermi, di fare un omicidio non è cosa vostra

Intoccabile come il film, frà io sono Alpacino tu Kevin Costner

7 su 7 ye we dont stop, siamo 7 come cosa nostra

Voglio tutto a tutti i costi

Fatti un giro sopra il roller coster

Every day I’m hustlin come Rick Ross

Parla bene o prendi gli schiaffi come Chris Rock

Sopra i cross, dentro all’Audi pit stop

Me ne scappo dai coops , baby in god we trust

GEOLIER

Si sente che menti da come racconti.

Ho un fratello che mi racconta che se ti racconto tu prendi gli appunti.

Tengo 20 anni e un album,

Mio fratello tiene 20 anni e una figlia e ha preso 20 anni ha incassato una cifra

È stato picchiato dalle guardie pure dalla dia

Ce l’ha con la mamma e pure con Dio

Ho rifiutato femmine nel camerino

Rifiutato coca

Rifiutato soldi

Fiutato un affare

Filato un agguato

Pershing naviga

Vedo Capri

Potrei stare ad abu dhabi con 10 kyle o Cardi b

10 amici 10 affiliati senza alibi

Si alza l’adv

pure l’xadv senza abs scappa dalla ps

Tute psg G class Amg

Bimbo nel passeggino

Piange quando passa la volante

Passano prima poi passano dopo con il passamontagna

Acquistiamo all’asta alza una cristal hasta la vista vi crivelliamo

Vedi di fare il bravo

Vieni a Napoli e metti le foto quando te ne vai?

Come siete Real

Noi siamo il Real Madrid