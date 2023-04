e lo fa in grande stile. Per il primo episodio del 2023 collidono due entità davvero uniche:

Prima Piccolo , Caph ed Erin su una base bella groovy dalle tinte quasi romantiche. Poi di botto arriva Darrn e i battiti accelerano, l'adrenalina entra in circolo con un beat 2-step su cui poi Fares e Faster possono concludere in bellezza, con barre sputate ad alta velocità.

quante cose non ho mai detto a nessuno ti ho tagliata fuori quando invece ti servivo aiuto e anche a me

bella sfida stare in vita in equilibrio sulle dita

Frasi in giro per quaderni

Scritte per farle vivere in eterno

Come per dirti:

Non so se è vero

Ma va bene per me

